Свята у вересні 2025 в Україні — що та коли святкуємо, скільки вихідних

Від Дня знань до Дня вихователів — що святкуємо у вересні 2025
Вересень 2025 року багатий на державні, міжнародні та професійні свята, зокрема цього місяця ми зустрічатимемо День знань та День воєнної розвідки України. З професійним святом також вітатимемо вихователів, програмістів, рятувальників, фармацевтів та винахідників.
Новини.LIVE ділиться детальним календарем свят на вересень 2025 року, а також розповідає, скільки та коли відпочиватимемо в перший місяць осені.
Вихідні та робочі дні у вересні 2025 року — скільки та коли відпочиватимемо
Оскільки в Україні діє воєнний стан, додаткові вихідні на державні свята скасовані. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Але приватні компанії мають право вирішувати на свій розсуд, чи надавати співробітникам додаткові вихідні.
У перший місяць осені 2025 буде 30 календарних днів, з них:
- 22 — робочі дні;
- 8 — офіційні вихідні (субота та неділя).
Вихідними у вересні стануть такі дати:
- 6 та 7 вересня;
- 13 та 14 вересня;
- 20 та 21 вересня;
- 27 та 28 вересня.
Календар свят на вересень 2025 року
Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на вересень 2025 року:
- 1 вересня — День знань, День підприємця, Всесвітній день миру, Всесвітній день написання листів;
- 2 вересня — День міста Одеса, День нотаріату, День закінчення Другої світової війни, Всесвітній день кокоса;
- 3 вересня — День міста Шостка, День хмарочоса, День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК;
- 4 вересня — День митних брокерів, Всесвітній день сексуального здоров'я;
- 5 вересня — Всесвітній день туристичних журналістів, День запізнень, День піци з сиром, Всесвітній день пиріжків "Самоса", Міжнародний день благодійності;
- 6 вересня — День міста Суми, День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні, День кавового морозива, День читання книги, Міжнародний день бороди, День боротьби з прокрастинацією;
- 7 вересня — День воєнної розвідки України, День кіберспорту в Україні, День підприємця України, Міжнародний день поліцейського співробітництва;
- 8 вересня — День пам'яті жертв фашизму, День міста Дніпро, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта;
- 9 вересня — Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, Всесвітній день електромобілів, Всесвітній день сільського господарства;
- 10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров'я, День обміну ідеями;
- 11 вересня — Всесвітній день боротьби з тероризмом;
- 12 вересня — День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, День програміста, Міжнародний день в'язання гачком;
- 13 вересня — День українського борщу, День українського кіно, День міста Вінниця, День міста Житомир, День міста Луганськ, День міста Миколаїв, День міста Каховка, День міста Бахмут, День міста Луцьк, День міста Ужгород, День фізкультури і спорту, День перукаря, День народження пеніциліну, День позитивного мислення, Міжнародний день шоколаду;
- 14 вересня — День міста Дніпро, День танкових військ, День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, День пам'яті жертв фашизму;
- 15 вересня — Міжнародний день демократії;
- 16 вересня — Міжнaродний день охорони озонового шару;
- 17 вересня — День рятувальника, День працівника страхового ринку України, День безпеки пацієнтів в Україні;
- 18 вересня — День міста Лубни, День міста Миргород;
- 20 вересня — День міста Кропивницький, День міста Прилуки, День міста Херсон, День міста Чернігів, День фармацевтичного працівника України, День винахідника і раціоналізатора України, День хірурга в Україні, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника;
- 21 вересня — День міста Чернігів, День працівника лісу в Україні, Всенародний День Батька, День миру;
- 22 вересня — День осіннього рівнодення; День партизанської слави;
- 23 вересня — День міста Полтави, День освітніх технологій, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми;
- 24 вересня — Всесвітній день досліджень раку;
- 25 вересня — Всесвітній день фармацевта;
- 27 вересня — День міста Краматорськ, День міста Хмельницький, День вихователя і всіx дошкільних працівників, День туризму, Міжнародний день астрономії;
- 28 вересня — День міста Мелітополь, День міста Нова Каховка, Міжнародний день дочок, Всесвітній день мігрантів і біженців, День машинобудівника;
- 29 вересня — День пам'яті трагедії Бабиного Яру, День міста Маріуполь, День отоларинголога;
- 30 вересня — День всиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнский день бібліотек.
Пропонуємо також дізнатися, які важливі свята відзначаємо у серпні 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!