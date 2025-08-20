Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Від Дня знань до Дня вихователів — що святкуємо у вересні 2025

Від Дня знань до Дня вихователів — що святкуємо у вересні 2025

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 08:02
Свята у вересні 2025 в Україні — що та коли святкуємо, скільки вихідних
Діти вітають з Днем знань вчительку. Фото: УНІАН

Вересень 2025 року багатий на державні, міжнародні та професійні свята, зокрема цього місяця ми зустрічатимемо День знань та День воєнної розвідки України. З професійним святом також вітатимемо вихователів, програмістів, рятувальників, фармацевтів та винахідників. 

Новини.LIVE ділиться детальним календарем свят на вересень 2025 року, а також розповідає, скільки та коли відпочиватимемо в перший місяць осені.

Реклама
Читайте також:

Вихідні та робочі дні у вересні 2025 року — скільки та коли відпочиватимемо

Оскільки в Україні діє воєнний стан, додаткові вихідні на державні свята скасовані. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Але приватні компанії мають право вирішувати на свій розсуд, чи надавати співробітникам додаткові вихідні.

У перший місяць осені 2025 буде 30 календарних днів, з них:

  • 22 — робочі дні;
  • 8 — офіційні вихідні (субота та неділя).

Вихідними у вересні стануть такі дати:

  • 6 та 7 вересня;
  • 13 та 14 вересня;
  • 20 та 21 вересня;
  • 27 та 28 вересня.

 

Вихідні та робочі дні у вересні 2025 року — скільки та коли відпочиватимемо
Календар на столі. Фото: freepik.com

Календар свят на вересень 2025 року

Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на вересень 2025 року:

  • 1 вересня — День знань, День підприємця, Всесвітній день миру, Всесвітній день написання листів;
  • 2 вересня — День міста Одеса, День нотаріату, День закінчення Другої світової війни, Всесвітній день кокоса;
  • 3 вересня — День міста Шостка, День хмарочоса, День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК;
  • 4 вересня — День митних брокерів, Всесвітній день сексуального здоров'я;
  • 5 вересня — Всесвітній день туристичних журналістів, День запізнень, День піци з сиром, Всесвітній день пиріжків "Самоса", Міжнародний день благодійності;
  • 6 вересня — День міста Суми, День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні, День кавового морозива, День читання книги, Міжнародний день бороди, День боротьби з прокрастинацією;
  • 7 вересня — День воєнної розвідки України, День кіберспорту в Україні, День підприємця України, Міжнародний день поліцейського співробітництва;
  • 8 вересня — День пам'яті жертв фашизму, День міста Дніпро, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта;
  • 9 вересня — Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, Всесвітній день електромобілів, Всесвітній день сільського господарства;
  • 10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров'я, День обміну ідеями;
  • 11 вересня — Всесвітній день боротьби з тероризмом;
  • 12 вересня — День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, День програміста, Міжнародний день в'язання гачком;
  • 13 вересня — День українського борщу, День українського кіно, День міста Вінниця, День міста ЖитомирДень міста Луганськ, День міста МиколаївДень міста Каховка, День міста БахмутДень міста Луцьк, День міста Ужгород, День фізкультури і спорту, День перукаря, День народження пеніциліну, День позитивного мислення, Міжнародний день шоколаду;
  • 14 вересня — День міста ДніпроДень танкових військ, День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, День пам'яті жертв фашизму;
  • 15 вересня — Міжнародний день демократії;
  • 16 вересня — Міжнaродний день охорони озонового шару;
  • 17 вересня — День рятувальника, День працівника страхового ринку України, День безпеки пацієнтів в Україні;
  • 18 вересня — День міста Лубни, День міста Миргород;
  • 20 вересня — День міста Кропивницький, День міста Прилуки, День міста Херсон, День міста Чернігів, День фармацевтичного працівника України, День винахідника і раціоналізатора України, День хірурга в УкраїніДень винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника;
  • 21 вересня — День міста Чернігів, День працівника лісу в Україні, Всенародний День Батька, День миру;
  • 22 вересня — День осіннього рівнодення; День партизанської слави;
  • 23 вересня — День міста Полтави, День освітніх технологій, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми;
  • 24 вересня — Всесвітній день досліджень раку;
  • 25 вересня — Всесвітній день фармацевта;
  • 27 вересня — День міста КраматорськДень міста ХмельницькийДень вихователя і всіx дошкільних працівників, День туризму, Міжнародний день астрономії;
  • 28 вересня — День міста Мелітополь, День міста Нова Каховка, Міжнародний день дочок, Всесвітній день мігрантів і біженців, День машинобудівника;
  • 29 вересня — День пам'яті трагедії Бабиного Яру, День міста Маріуполь, День отоларинголога;
  • 30 вересня — День всиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнский день бібліотек.

Пропонуємо також дізнатися, які важливі свята відзначаємо у серпні 2025 року. 

свята вихідні вересень календар День знань 2025
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації