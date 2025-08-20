Свята у вересні 2025 в Україні — що та коли святкуємо, скільки вихідних

Діти вітають з Днем знань вчительку. Фото: УНІАН

Вересень 2025 року багатий на державні, міжнародні та професійні свята, зокрема цього місяця ми зустрічатимемо День знань та День воєнної розвідки України. З професійним святом також вітатимемо вихователів, програмістів, рятувальників, фармацевтів та винахідників.

Новини.LIVE ділиться детальним календарем свят на вересень 2025 року, а також розповідає, скільки та коли відпочиватимемо в перший місяць осені.

Вихідні та робочі дні у вересні 2025 року — скільки та коли відпочиватимемо

Оскільки в Україні діє воєнний стан, додаткові вихідні на державні свята скасовані. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Але приватні компанії мають право вирішувати на свій розсуд, чи надавати співробітникам додаткові вихідні.

У перший місяць осені 2025 буде 30 календарних днів, з них:

22 — робочі дні;

8 — офіційні вихідні (субота та неділя).

Вихідними у вересні стануть такі дати:

6 та 7 вересня;

13 та 14 вересня;

20 та 21 вересня;

27 та 28 вересня.

Календар на столі. Фото: freepik.com

Календар свят на вересень 2025 року

Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на вересень 2025 року:

1 вересня — День знань, День підприємця, Всесвітній день миру, Всесвітній день написання листів;

— День знань, День підприємця, Всесвітній день миру, Всесвітній день написання листів; 2 вересня — День міста Одеса , День нотаріату, День закінчення Другої світової війни , Всесвітній день кокоса;

— , День нотаріату, , Всесвітній день кокоса; 3 вересня — День міста Шостка , День хмарочоса, День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК;

— , День хмарочоса, День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК; 4 вересня — День митних брокерів, Всесвітній день сексуального здоров'я;

— День митних брокерів, Всесвітній день сексуального здоров'я; 5 вересня — Всесвітній день туристичних журналістів, День запізнень, День піци з сиром, Всесвітній день пиріжків "Самоса", Міжнародний день благодійності;

— Всесвітній день туристичних журналістів, День запізнень, День піци з сиром, Всесвітній день пиріжків "Самоса", Міжнародний день благодійності; 6 вересня — День міста Суми, День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні , День кавового морозива, День читання книги, Міжнародний день бороди, День боротьби з прокрастинацією;

— , День кавового морозива, День читання книги, Міжнародний день бороди, День боротьби з прокрастинацією; 7 вересня — День воєнної розвідки України , День кіберспорту в Україні, День підприємця України, Міжнародний день поліцейського співробітництва;

— , День кіберспорту в Україні, День підприємця України, Міжнародний день поліцейського співробітництва; 8 вересня — День пам'яті жертв фашизму , День міста Дніпро , Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта;

— , , Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта; 9 вересня — Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, Всесвітній день електромобілів, Всесвітній день сільського господарства;

— Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, Всесвітній день електромобілів, Всесвітній день сільського господарства; 10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров'я, День обміну ідеями;

— Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров'я, День обміну ідеями; 11 вересня — Всесвітній день боротьби з тероризмом;

— Всесвітній день боротьби з тероризмом; 12 вересня — День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, День програміста , Міжнародний день в'язання гачком;

— , Міжнародний день в'язання гачком; 13 вересня — День українського борщу, День українського кіно, День міста Вінниця, День міста Житомир , День міста Луганськ , День міста Миколаїв , День міста Каховка , День міста Бахмут , День міста Луцьк , День міста Ужгород , День фізкультури і спорту, День перукаря, День народження пеніциліну, День позитивного мислення, Міжнародний день шоколаду;

— , , , , , , , День фізкультури і спорту, День перукаря, День народження пеніциліну, День позитивного мислення, Міжнародний день шоколаду; 14 вересня — День міста Дніпро , День танкових військ , День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України , День пам'яті жертв фашизму;

— , , , День пам'яті жертв фашизму; 15 вересня — Міжнародний день демократії;

— Міжнародний день демократії; 16 вересня — Міжнaродний день охорони озонового шару;

— Міжнaродний день охорони озонового шару; 17 вересня — День рятувальника, День працівника страхового ринку України , День безпеки пацієнтів в Україні;

— , День безпеки пацієнтів в Україні; 18 вересня — День міста Лубни , День міста Миргород ;

— , ; 20 вересня — День міста Кропивницький, День міста Прилуки, День міста Херсон, День міста Чернігів, День фармацевтичного працівника України, День винахідника і раціоналізатора України, День хірурга в Україні , День винахідника і раціоналізатора , День фармацевтичного працівника;

— , , День фармацевтичного працівника; 21 вересня — День міста Чернігів , День працівника лісу в Україні , Всенародний День Батька, День миру;

— , , Всенародний День Батька, День миру; 22 вересня — День осіннього рівнодення ; День партизанської слави;

— ; День партизанської слави; 23 вересня — День міста Полтави , День освітніх технологій, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми;

— , День освітніх технологій, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми; 24 вересня — Всесвітній день досліджень раку;

— Всесвітній день досліджень раку; 25 вересня — Всесвітній день фармацевта;

— Всесвітній день фармацевта; 27 вересня — День міста Краматорськ , День міста Хмельницький , День вихователя і всіx дошкільних працівників , День туризму, Міжнародний день астрономії;

— , , , День туризму, Міжнародний день астрономії; 28 вересня — День міста Мелітополь, День міста Нова Каховка, Міжнародний день дочок , Всесвітній день мігрантів і біженців , День машинобудівника;

— , , День машинобудівника; 29 вересня — День пам'яті трагедії Бабиного Яру , День міста Маріуполь , День отоларинголога;

— , , День отоларинголога; 30 вересня — День всиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнский день бібліотек.

