Главная Праздники От Дня знаний до Дня воспитателей — что празднуем в сентябре 2025

От Дня знаний до Дня воспитателей — что празднуем в сентябре 2025

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 08:02
Праздники в сентябре 2025 в Украине — что и когда празднуем, сколько выходных
Дети поздравляют с Днем знаний учительницу. Фото: УНИАН

Сентябрь 2025 года богат на государственные, международные и профессиональные праздники, в частности в этом месяце мы будем встречать День знаний и День военной разведки Украины. С профессиональным праздником также будем поздравлять воспитателей, программистов, спасателей, фармацевтов и изобретателей.

Новини.LIVE делится подробным календарем праздников на сентябрь 2025 года, а также рассказывает, сколько и когда будем отдыхать в первый месяц осени.

Читайте также:

Выходные и рабочие дни в сентябре 2025 — сколько и когда будем отдыхать

Поскольку в Украине действует военное положение, дополнительные выходные на государственные праздники отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Но частные компании вправе решать на свое усмотрение, предоставлять ли сотрудникам дополнительные выходные.

В первый месяц осени 2025 будет 30 календарных дней, из них:

  • 22 — рабочие дни;
  • 8 — официальные выходные (суббота и воскресенье).

Выходными в сентябре станут такие даты:

  • 6 и 7 сентября;
  • 13 и 14 сентября;
  • 20 и 21 сентября;
  • 27 и 28 сентября.

 

Выходные и рабочие дни в сентябре 2025 — сколько и когда будем отдыхать
Календарь на столе. Фото: freepik.com

Календарь праздников на сентябрь 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на сентябрь 2025 года:

  • 1 сентября — День знаний, День предпринимателя, Всемирный день мира, Всемирный день написания писем;
  • 2 сентябряДень города Одесса, День нотариата, День окончания Второй мировой войны, Всемирный день кокоса;
  • 3 сентябряДень города Шостка, День небоскреба, День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК;
  • 4 сентября — День таможенных брокеров, Всемирный день сексуального здоровья;
  • 5 сентября — Всемирный день туристических журналистов, День опозданий, День пиццы с сыром, Всемирный день пирожков "Самоса", Международный день благотворительности;
  • 6 сентябряДень города Сумы, День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине, День кофейного мороженого, День чтения книги, Международный день бороды, День борьбы с прокрастинацией;
  • 7 сентябряДень военной разведки Украины, День киберспорта в Украине, День предпринимателя Украины, Международный день полицейского сотрудничества;
  • 8 сентябряДень памяти жертв фашизма, День города Днепр, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День извинений, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта;
  • 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, Всемирный день электромобилей, Всемирный день сельского хозяйства;
  • 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, День обмена идеями;
  • 11 сентября — Всемирный день борьбы с терроризмом;
  • 12 сентябряДень специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины, День программиста, Международный день вязания крючком;
  • 13 сентябряДень украинского борща, День украинского кино, День города Винница, День города Житомир, День города Луганск, День города Николаев, День города Каховка, День города Бахмут, День города Луцк, День города Ужгород, День физкультуры и спорта, День парикмахера, День рождения пенициллина, День позитивного мышления, Международный день шоколада;
  • 14 сентябряДень города Днепр, День танковых войск, День войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных Сил Украины, День памяти жертв фашизма;
  • 15 сентября — Международный день демократии;
  • 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя;
  • 17 сентября День спасателя, День работника страхового рынка Украины, День безопасности пациентов в Украине;
  • 18 сентябряДень города Лубны, День города Миргород;
  • 20 сентябряДень города Кропивницкий, День города Прилуки, День города Херсон, День города Чернигов, День фармацевтического работника Украины, День изобретателя и рационализатора Украины, День хирурга в Украине, День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника;
  • 21 сентября День города Чернигов, День работника леса в Украине, Всенародный День Отца, День мира;
  • 22 сентябряДень осеннего равноденствия; День партизанской славы;
  • 23 сентябряДень города Полтавы, День образовательных технологий, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми;
  • 24 сентября — Всемирный день исследований рака;
  • 25 сентября — Всемирный день фармацевта;
  • 27 сентябряДень города Краматорск, День города Хмельницкий, День воспитателя и всех дошкольных работников, День туризма, Международный день астрономии;
  • 28 сентябряДень города Мелитополь, День города Новая Каховка, Международный день дочерей, Всемирный день мигрантов и беженцев, День машиностроителя;
  • 29 сентябряДень памяти трагедии Бабьего Яра, День города Мариуполь, День отоларинголога;
  • 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Предлагаем также узнать, какие важные праздники отмечаем в августе 2025 года.

праздники выходные сентябрь календарь День знаний 2025
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
