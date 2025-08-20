Праздники в сентябре 2025 в Украине — что и когда празднуем, сколько выходных

Дети поздравляют с Днем знаний учительницу. Фото: УНИАН

Сентябрь 2025 года богат на государственные, международные и профессиональные праздники, в частности в этом месяце мы будем встречать День знаний и День военной разведки Украины. С профессиональным праздником также будем поздравлять воспитателей, программистов, спасателей, фармацевтов и изобретателей.

Новини.LIVE делится подробным календарем праздников на сентябрь 2025 года, а также рассказывает, сколько и когда будем отдыхать в первый месяц осени.

Выходные и рабочие дни в сентябре 2025 — сколько и когда будем отдыхать

Поскольку в Украине действует военное положение, дополнительные выходные на государственные праздники отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Но частные компании вправе решать на свое усмотрение, предоставлять ли сотрудникам дополнительные выходные.

В первый месяц осени 2025 будет 30 календарных дней, из них:

22 — рабочие дни;

8 — официальные выходные (суббота и воскресенье).

Выходными в сентябре станут такие даты:

6 и 7 сентября;

13 и 14 сентября;

20 и 21 сентября;

27 и 28 сентября.

Календарь на столе. Фото: freepik.com

Календарь праздников на сентябрь 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на сентябрь 2025 года:

1 сентября — День знаний, День предпринимателя, Всемирный день мира, Всемирный день написания писем;

— День знаний, День предпринимателя, Всемирный день мира, Всемирный день написания писем; 2 сентября — День города Одесса , День нотариата, День окончания Второй мировой войны , Всемирный день кокоса;

— , День нотариата, , Всемирный день кокоса; 3 сентября — День города Шостка , День небоскреба, День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК;

— , День небоскреба, День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК; 4 сентября — День таможенных брокеров, Всемирный день сексуального здоровья;

— День таможенных брокеров, Всемирный день сексуального здоровья; 5 сентября — Всемирный день туристических журналистов, День опозданий, День пиццы с сыром, Всемирный день пирожков "Самоса", Международный день благотворительности;

— Всемирный день туристических журналистов, День опозданий, День пиццы с сыром, Всемирный день пирожков "Самоса", Международный день благотворительности; 6 сентября — День города Сумы, День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине , День кофейного мороженого, День чтения книги, Международный день бороды, День борьбы с прокрастинацией;

— , День кофейного мороженого, День чтения книги, Международный день бороды, День борьбы с прокрастинацией; 7 сентября — День военной разведки Украины , День киберспорта в Украине, День предпринимателя Украины, Международный день полицейского сотрудничества;

— , День киберспорта в Украине, День предпринимателя Украины, Международный день полицейского сотрудничества; 8 сентября — День памяти жертв фашизма , День города Днепр , Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День извинений, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта;

— , , Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День извинений, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта; 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, Всемирный день электромобилей, Всемирный день сельского хозяйства;

— Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, Всемирный день электромобилей, Всемирный день сельского хозяйства; 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, День обмена идеями;

— Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, День обмена идеями; 11 сентября — Всемирный день борьбы с терроризмом;

— Всемирный день борьбы с терроризмом; 12 сентября — День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины, День программиста , Международный день вязания крючком;

— , Международный день вязания крючком; 13 сентября — День украинского борща, День украинского кино, День города Винница, День города Житомир , День города Луганск , День города Николаев , День города Каховка , День города Бахмут , День города Луцк , День города Ужгород , День физкультуры и спорта, День парикмахера, День рождения пенициллина, День позитивного мышления, Международный день шоколада;

— , День , , , , День , День , День физкультуры и спорта, День парикмахера, День рождения пенициллина, День позитивного мышления, Международный день шоколада; 14 сентября — День города Днепр , День танковых войск , День войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных Сил Украины , День памяти жертв фашизма;

— , , , День памяти жертв фашизма; 15 сентября — Международный день демократии;

— Международный день демократии; 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя;

— Международный день охраны озонового слоя; 17 сентября — День спасателя, День работника страхового рынка Украины , День безопасности пациентов в Украине;

— , День безопасности пациентов в Украине; 18 сентября — День города Лубны , День города Миргород ;

— , ; 20 сентября — День города Кропивницкий, День города Прилуки, День города Херсон, День города Чернигов, День фармацевтического работника Украины, День изобретателя и рационализатора Украины, День хирурга в Украине , День изобретателя и рационализатора , День фармацевтического работника;

— , , День фармацевтического работника; 21 сентября — День города Чернигов , День работника леса в Украине , Всенародный День Отца, День мира;

— , , Всенародный День Отца, День мира; 22 сентября — День осеннего равноденствия ; День партизанской славы;

— ; День партизанской славы; 23 сентября — День города Полтавы , День образовательных технологий, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми;

— , День образовательных технологий, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми; 24 сентября — Всемирный день исследований рака;

— Всемирный день исследований рака; 25 сентября — Всемирный день фармацевта;

— Всемирный день фармацевта; 27 сентября — День города Краматорск , День города Хмельницкий , День воспитателя и всех дошкольных работников , День туризма, Международный день астрономии;

— , , , День туризма, Международный день астрономии; 28 сентября — День города Мелитополь, День города Новая Каховка, Международный день дочерей , Всемирный день мигрантов и беженцев , День машиностроителя;

— , , День машиностроителя; 29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра , День города Мариуполь , День отоларинголога;

— , , День отоларинголога; 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

