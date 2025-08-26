Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2025 — благоприятные и опасные даты

Парикмахерша красит волосы. Фото: freepik.com

Сентябрь — идеальное время, чтобы сменить образ к новому сезону, освежить цвет волос или попробовать новый оттенок. Лунный календарь окрашивания волос поможет выбрать дни, когда результат будет максимально эффективным, а локоны — здоровыми и сильными. Следуя простым рекомендациям, можно легко избежать неудачных экспериментов и сделать процедуры безопасными и продуктивными.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем окрашивания волос на сентябрь 2025 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для обновления цвета.

Реклама

Читайте также:

Фазы Луны в сентябре 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 6 сентября;

— с 1 по 6 сентября; Полнолуние в знаке Рыбы — 7 сентября в 21:08 по Киеву;

— 7 сентября в 21:08 по Киеву; Убывающая Луна — с 8 по 20 сентября;

— с 8 по 20 сентября; Новолуние в знаке Девы — 21 сентября 22:54 по Киеву;

— 21 сентября 22:54 по Киеву; Растущая Луна — с 22 по 30 сентября;

— с 22 по 30 сентября; Солнечное затмение (частичное) — 21 сентября, пик придется на 22:41 по Киеву;

— 21 сентября, пик придется на 22:41 по Киеву; Полное лунное затмение — в ночь с 7 на 8 сентября, начало в 18:28 (полутеневая фаза), а завершение — 23:55 по Киеву.

Фазы Луны. фото: freepik.com

Какие дни благоприятные для окрашивания волос в сентябре 2025 года

Самые благоприятные дни первого месяца осени: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 сентября.

Именно эти даты идеальны для смены цвета, окрашивания и восстановительных процедур. Волосы быстро впитывают полезные компоненты, краска ложится равномерно, а локоны выглядят здоровыми и блестящими.

Как отмечают астрологи, период с 7 по 17 сентября особенно благоприятный, можно закрепить эффект окрашивания, а восстановительные процедуры будут работать максимально эффективно.

Девушка красит волосы. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2025 — какие даты неблагоприятные

Опасные дни для окрашивания волос: 6, 7, 15, 21 сентября.

В эти дни лучше воздержаться от радикальных изменений и экспериментов с краской, химией или стайлингом. Волосы чувствительны к термическим и химическим процедурам, повышается риск секущихся кончиков и повреждения структуры. Также они могут стать непослушными и ломкими, краска может лечь неравномерно.

Девушка у парикмахера. фото: freepik.com

Укладка и уход — дополнительные советы на сентябрь 2025 года

Ориентируясь на фазы Луны в сентябре 2025 года, вы можете усилить действие восстанавливающих процедур:

Растущая Луна (1-6 сентября) : питательные маски с натуральными маслами, массаж головы, скрабирование кожи головы — волосы активно впитывают питательные вещества;

: питательные маски с натуральными маслами, массаж головы, скрабирование кожи головы — волосы активно впитывают питательные вещества; Полнолуние (7 сентября) : избегайте агрессивного стайлинга, фенов и плоек; ограничьтесь щадящим мытьем и кондиционером;

: избегайте агрессивного стайлинга, фенов и плоек; ограничьтесь щадящим мытьем и кондиционером; Луна убывающая (8-20 сентября) : восстановительные процедуры, лечение секущихся кончиков, пилинг кожи головы помогут укрепить волосы;

: восстановительные процедуры, лечение секущихся кончиков, пилинг кожи головы помогут укрепить волосы; Новолуние (21 сентября) : лучше дать волосам отдохнуть, отложить окрашивание, химическую завивку или укладку;

: лучше дать волосам отдохнуть, отложить окрашивание, химическую завивку или укладку; Растущая Луна (22-30 сентября): период активного питания и восстановления, идеальный для масок, массажа головы и начала курсов лечения волос.

Также вам может понадобиться: