Видео

Главная Гороскоп Гороскоп удачи для знаков Зодиака — в какой день недели повезет

Гороскоп удачи для знаков Зодиака — в какой день недели повезет

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 23:02
обновлено: 22:56
Гороскоп удачи на новую неделю — какой день принесет счастье вашему знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Неделя с 20 по 26 октября отметится важным астрологическим событием — молодой Луной в знаке Весы. По словам астрологов, это создаст особый энергетический поток, который подарит каждому знаку Зодиака время удачи, вдохновения и новых возможностей.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какой день недели принесет удачу именно вашему знаку Зодиака.

Читайте также:

Самый счастливый день недели для вашего знака Зодиака

Овен

Самый счастливый день: четверг, 23 октября

Этот день открывает путь для новых возможностей, которые приходят после долгого периода трансформаций. Астрологи отмечают, ваша благодарность за пройденный путь поможет легко принимать изменения и открыто воспринимать новые предложения.

Телец

Самый счастливый день: вторник, 21 октября

Новолуние в Весах напоминает о важности заботы о себе. Выделите время на отдых, дистанцируйтесь от изнурительных ситуаций и сосредоточьтесь на том, что дает вам энергию. Самозабота поможет реализовать мечты и привлечь успех.

Близнецы

Самый счастливый день: среда, 22 октября

Это идеальное время для воплощения профессиональных планов. Ретроградный Нептун в Рыбах пробуждает возможности для воплощения старых мечтаний и вознаграждений за прошлые усилия. Продолжайте двигаться вперед и доверять своему пути.

Рак

Самый счастливый день: среда, 22 октября

Сезон Скорпиона открывает возможность глубоко познать свои желания и радость жизни. Посвятите время творчеству, личным отношениям и саморазвитию. Планирование и рефлексия помогут привлечь гармонию и успех.

Лев

Самый счастливый день: среда, 22 октября

Ретроградный Нептун помогает отпустить иллюзии и довериться Вселенной. Используйте этот день для внутренней гармонии и принятия изменений. Вера в процесс и принятие себя откроют путь к успеху.

Дева

Самый счастливый день: пятница, 24 октября

Этот день благоприятен для важных разговоров и новых знакомств. Возможны предложения по работе, финансам или личным отношениям. Будьте открытыми, честными с собой и готовыми принимать подарки судьбы.

Весы

Самый счастливый день: вторник, 21 октября

Новолуние в вашем знаке открывает новый этап в жизни. Это шанс отпустить прошлое, перезагрузить эмоции и поставить намерения на следующий год. Используйте энергию Луны для позитивных изменений и привлечения желаемого.

Скорпион

Самый счастливый день: среда, 22 октября

Начало вашего сезона открывает возможности для обновления и проявления внутренней силы. Действуйте смело, признавайте собственную ценность и формируйте жизнь, которую хотите.

Стрелец

Самый счастливый день: среда, 22 октября

Ретроградный Нептун направляет внимание на домашние дела и внутреннее восстановление. Важно отпустить негативные установки и сосредоточиться на собственном комфорте и гармонии.

Козерог

Самый счастливый день: вторник, 21 октября

Новолуние в Весах открывает новые начала в профессиональной сфере. Это момент, когда прошлые усилия наконец принесут результаты. Признайте собственные достижения и подготовьтесь получить вознаграждение.

Водолей

Самый счастливый день: среда, 22 октября

Сезон Скорпиона стимулирует изменения в карьере и учебе. Доверьтесь внутреннему голосу и будьте открыты к новым путям и возможностям, которые приведут к профессиональному и личному успеху.

Рыбы

Самый счастливый день: среда, 22 октября

Ретроградный Нептун активирует ваши мечты и стремления. Используйте этот день для реализации замыслов и творческих планов. Ваша способность мечтать и действовать открывает путь к максимальному успеху.

Также делимся другими прогнозами астрологов

Как привлечь удачу и достаток в новолуние 21 октября.

Кому из знаков Зодиака новолуние в Весах 21 октября принесет финансовый успех.

Каким знакам Зодиака будет особенно везти с 20 по 26 октября 2025 года.

Каким знакам Зодиака ретроградный Юпитер вот-вот принесет сюрпризы.

Какие знаки Зодиака получат шанс начать жизнь с чистого листа в 2026 году.

гороскоп Астрология даты знаки Зодиака удача
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
