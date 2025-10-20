Новолуние в Весах 21 октября 2025 года — как привлечь удачу и деньги в этот день

Влияние молодой Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 21 октября мы встречаем особую дату, когда Вселенная будто нажимает "кнопку перезагрузки" — молодая Луна в знаке Весы. Как отмечают астрологи, этот день станет своеобразным зеркалом, в котором каждый увидит настоящий баланс между желаниями и возможностями. Именно сейчас лучший момент, чтобы оставить хаос позади — и начать новый цикл с чистой страницы.

Когда наступит новолуние — точное время астрологического события

Новолуние состоится 21 октября в 15:25 по киевскому времени в 28° Весов. В этот момент Солнце и Луна сойдутся в одной точке неба, образуя начало нового лунного цикла, который продлится до 20 ноября.

Какие особенности новолуния в Весах

Весы — знак равновесия, гармонии, красоты и дипломатии. Влияние Венеры, которая управляет этим знаком, делает энергию новолуния мягкой, чувственной и глубоко эмоциональной. Энергия Весов подталкивает к поиску баланса — не только в отношениях, но и в финансах, самооценке, быту. Это время, когда важно не бежать вперед, а почувствовать гармонию в каждой мелочи.

Это отличный момент для:

переосмысления отношений и связей;

решения конфликтов мирным путем;

обновления партнерств — как личных, так и профессиональных;

создания красоты в своем пространстве;

ухода за телом.

Также астрологи называют это новолуние одним из самых магических в году — именно сейчас желания имеют удивительную силу материализоваться.

Девушка касается Луны. Фото: depositphotos.com

Что сулит нам новый лунный цикл

Новый цикл, который продлится с 21 октября по 20 ноября, несет исцеление, восстановление и честность. Это время, когда мы прекращаем "спасать" других за счет себя. Новолуние в Весах открывает новый путь: к миру, любви, красоте и стабильности.

Главные темы этого периода:

исцеление ран;

освобождение от зависимостей и самопожертвования;

обновление отношений и партнерских отношений;

переосмысление собственных желаний и ценностей.

Что не стоит делать во время новой Луны в Весах

Несмотря на всю гармоничность этого дня, энергия Луны еще находится в состоянии зарождения, поэтому стоит избегать спешки.

Астрологи советуют:

не начинать новых проектов;

не подписывать важных сделок;

не принимать решений под влиянием эмоций;

не выяснять отношений и не провоцировать конфликты;

не перегружать организм физически или информационно;

отложить радикальные изменения во внешности - окрашивание, стрижки или косметические процедуры.

Все, что требует стабильной энергии, лучше перенести на несколько дней позже.

Молодая Луна в Весах. Фото: foreverconscious.com

Что стоит сделать в день новолуния 21 октября

Новолуние — это время тишины, очищения и намерений.

В этот день полезно:

провести уборку дома, освободившись от лишних вещей;

записать свои цели и желания на ближайший месяц;

уделить внимание сну, легкому питанию;

провести несколько минут в медитации или спокойной прогулке;

создать красоту вокруг себя — свеча, цветы, приятный аромат помогут настроить энергию.

Даже самый простой жест заботы о себе — это способ подпитать свой внутренний баланс.

Как привлечь энергию удачи и благополучия 21 октября

Новолуние в Весах активирует энергию Венеры — планеты красоты, любви и денег. Чтобы настроиться на нее, сделайте простые вещи:

напишите "письмо из будущего", где опишите себя таким, каким вы хотите стать через несколько месяцев;

проведите ритуал гармонии: зажгите свечу, подумайте о благодарности, вспомните, за что вы себя любите, подумайте, что хотите создать дальше;

сосредоточьтесь на отношениях, в которых есть взаимность, и отпустите те, что исчерпали себя;

обновите пространство — цветы, чистый воздух, красота вокруг усиливают поток удачи.

