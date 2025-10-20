Молодик у Терезах 21 жовтня 2025 року — як привабити удачу та гроші цього дня

Вплив молодого Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Вже 21 жовтня ми зустрічаємо особливу дату, коли Всесвіт ніби натискає "кнопку перезавантаження" — молодий Місяць у знаку Терези. Як наголошують астрологи, цей день стане своєрідним дзеркалом, в якому кожен побачить справжній баланс між бажаннями та можливостями. Саме зараз найкращий момент, щоб залишити хаос позаду — і розпочати новий цикл із чистої сторінки.

Новини.LIVE розповідає про особливості цього молодика та як провести цей час, щоб привабити у життя справжню удачу та достаток.

Реклама

Читайте також:

Коли настане молодик — точний час астрологічної події

Молодик відбудеться 21 жовтня о 15:25 за київським часом у 28° Терезів. У цей момент Сонце і Місяць зійдуться в одній точці неба, утворюючи початок нового місячного циклу, який триватиме до 20 листопада.

Які особливості молодика у Терезах

Терези — знак рівноваги, гармонії, краси та дипломатії. Вплив Венери, яка керує цим знаком, робить енергію молодика м'якою, чуттєвою та глибоко емоційною. Енергія Терезів підштовхує до пошуку балансу — не тільки у стосунках, а й у фінансах, самооцінці, побуті. Це час, коли важливо не бігти вперед, а відчути гармонію у кожній дрібниці.

Це чудовий момент для:

переосмислення стосунків і зв'язків;

вирішення конфліктів мирним шляхом;

оновлення партнерств — як особистих, так і професійних;

створення краси у своєму просторі;

догляду за тілом.

Також астрологи називають цей молодик одним із наймагічніших у році — саме зараз бажання мають дивовижну силу матеріалізуватися.

Дівчина торкається Місяця. Фото: depositphotos.com

Що обіцяє нам новий місячний цикл

Новий цикл, що триватиме з 21 жовтня по 20 листопада, несе зцілення, відновлення та чесність. Це час, коли ми припиняємо "рятувати" інших за рахунок себе. Молодик у Терезах відкриває новий шлях: до миру, любові, краси й стабільності.

Головні теми цього періоду:

зцілення ран;

звільнення від залежностей та самопожертви;

оновлення стосунків і партнерських відносин;

переосмислення власних бажань і цінностей.

Що не варто робити під час нового Місяця у Терезах

Попри всю гармонійність цього дня, енергія Місяця ще перебуває в стані зародження, тому варто уникати поспіху.

Астрологи радять:

не починати нових проєктів;

не підписувати важливих угод;

не приймати рішень під впливом емоцій;

не з'ясовувати стосунків і не провокувати конфлікти;

не перевантажувати організм фізично чи інформаційно;

відкласти радикальні зміни у зовнішності — фарбування, стрижки чи косметичні процедури.

Усе, що вимагає стабільної енергії, краще перенести на декілька днів пізніше.

Молодий Місяць у Терезах. Фото: foreverconscious.com

Що варто зробити у день молодика 21 жовтня

Молодик — це час тиші, очищення та намірів.

Цього дня корисно:

провести прибирання вдома, звільнившись від зайвих речей;

записати свої цілі та бажання на найближчий місяць;

приділити увагу сну, легкому харчуванню;

провести кілька хвилин у медитації або спокійній прогулянці;

створити красу навколо себе — свічка, квіти, приємний аромат допоможуть налаштувати енергію.

Навіть найпростіший жест турботи про себе — це спосіб підживити свій внутрішній баланс.

Як залучити енергію удачі та добробуту 21 жовтня

Молодик у Терезах активує енергію Венери — планети краси, любові й грошей. Щоб налаштуватися на неї, зробіть прості речі:

напишіть "лист із майбутнього", де опишіть себе таким, яким ви хочете стати через кілька місяців;

проведіть ритуал гармонії: запаліть свічку, подумайте про вдячність, згадайте, за що ви себе любите, подумайте, що хочете створити далі;

зосередьтеся на стосунках, у яких є взаємність, і відпустіть ті, що вичерпали себе;

оновіть простір — квіти, чисте повітря, краса навколо підсилюють потік удачі.

Також пропонуємо інші статті на цю тему, які підкажуть, що обіцяє молодик знакам Зодіаку

Яким знакам Зодіаку новий тиждень під керівництвом нового Місяця несе перемоги та удачу.

Якому знаку Зодіаку молодий Місяць принесе шалений грошовий успіх.