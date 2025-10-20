Гороскоп удачі на новий тиждень — який день принесе щастя вашому знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Тиждень з 20 по 26 жовтня відзначиться важливою астрологічною подією — молодим Місяцем у знаку Терези. За словами астрологів, це створить особливий енергетичний потік, що подарує кожному знаку Зодіаку час удачі, натхнення та нових можливостей.

Новини.LIVE із посиланням на YourTango розповідає, який день тижня принесе удачу саме вашому знаку Зодіаку.

Найщасливіший день тижня для вашого знаку Зодіаку

Овен

Найщасливіший день: четвер, 23 жовтня

Цей день відкриває шлях для нових можливостей, які приходять після довгого періоду трансформацій. Астрологи зазначають, ваша вдячність за пройдений шлях допоможе легко приймати зміни та відкрито сприймати нові пропозиції.

Телець

Найщасливіший день: вівторок, 21 жовтня

Молодик у Терезах нагадує про важливість турботи про себе. Виділіть час на відпочинок, дистанціюйтесь від виснажливих ситуацій і зосередьтесь на тому, що дає вам енергію. Самопіклування допоможе реалізувати мрії та залучити успіх.

Близнюки

Найщасливіший день: середа, 22 жовтня

Це ідеальний час для втілення професійних планів. Ретроградний Нептун у Рибах пробуджує можливості для втілення старих мрій і винагород за минулі зусилля. Продовжуйте рухатися вперед і довіряти своєму шляху.

Рак

Найщасливіший день: середа, 22 жовтня

Сезон Скорпіону відкриває можливість глибоко пізнати свої бажання та радість життя. Присвятіть час творчості, особистим стосункам та саморозвитку. Планування та рефлексія допоможуть залучити гармонію та успіх.

Лев

Найщасливіший день: середа, 22 жовтня

Ретроградний Нептун допомагає відпустити ілюзії та довіритися Всесвіту. Використайте цей день для внутрішньої гармонії та прийняття змін. Віра в процес і прийняття себе відкриють шлях до успіху.

Діва

Найщасливіший день: п'ятниця, 24 жовтня

Цей день сприятливий для важливих розмов та нових знайомств. Можливі пропозиції щодо роботи, фінансів або особистих стосунків. Будьте відкритими, чесними із собою та готовими приймати подарунки долі.

Терези

Найщасливіший день: вівторок, 21 жовтня

Молодик у вашому знаку відкриває новий етап у житті. Це шанс відпустити минуле, перезавантажити емоції та поставити наміри на наступний рік. Використайте енергію Місяця для позитивних змін та притягнення бажаного.

Скорпіон

Найщасливіший день: середа, 22 жовтня

Початок вашого сезону відкриває можливості для оновлення та прояву внутрішньої сили. Дійте сміливо, визнавайте власну цінність та формуйте життя, якого бажаєте.

Стрілець

Найщасливіший день: середа, 22 жовтня

Ретроградний Нептун спрямовує увагу на домашні справи та внутрішнє відновлення. Важливо відпустити негативні установки та зосередитися на власному комфорті та гармонії.

Козоріг

Найщасливіший день: вівторок, 21 жовтня

Молодик у Терезах відкриває нові початки у професійній сфері. Це момент, коли минулі зусилля нарешті принесуть результати. Визнайте власні досягнення та підготуйтеся отримати винагороду.

Водолій

Найщасливіший день: середа, 22 жовтня

Сезон Скорпіона стимулює зміни у кар'єрі та навчанні. Довіртеся внутрішньому голосу та будьте відкриті до нових шляхів і можливостей, які приведуть до професійного та особистого успіху.

Риби

Найщасливіший день: середа, 22 жовтня

Ретроградний Нептун активує ваші мрії та прагнення. Використайте цей день для реалізації задумів і творчих планів. Ваша здатність мріяти та діяти відкриває шлях до максимального успіху.

