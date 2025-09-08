Гороскоп на 8 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Понедельник, 8 сентября, обещает быть ярким и насыщенным, ведь 17-е лунные сутки считаются одними из самых благоприятных, а убывающая Луна в Рыбах делает нас более чувствительными, романтичными и интуитивными. Как говорят астрологи, это время, когда чувства выходят на первый план: именно сейчас хорошо удаются знакомства, помолвка, свадьбы и любые искренние проявления эмоций. Это отличный день для творчества и искусства.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 8 сентября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны в этот понедельник будут удивительно активными и продуктивными. День благоприятен как для новых идей в работе, так и для романтики и теплых разговоров. Астрологи советуют быть искренними с окружающими.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы в этот день будут довольно сентиментальными. Это хороший момент для того, чтобы порадовать близких праздничным ужином или приятным подарком. Но избегайте финансовых рисков.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы получат шанс открыться в любви или в творчестве. Вас потянет к искусству, музыке или поэзии и это отличный способ снять напряжение. В работе возможны интересные идеи, которые стоит принять во внимание.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки почувствуют прилив вдохновения. А романтика будет ощущаться даже в воздухе. Это хорошее время для душевных разговоров, примирения с теми, с кем были недоразумения. Вечер стоит провести в теплой атмосфере с родными.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы в этот день могут блистать в компании и привлекать внимание. Понедельник хорошо подходит для презентаций, выступлений и знакомств. Также астрологи советуют больше слушать сердце, чем логику.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для Дев 8 сентября — это время, когда стоит сделать паузу и позволить себе легкость. Погружение в искусство или прогулка на природе помогут восстановить силы. Это идеальный момент для откровенных разговоров, но избегайте критики.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы почувствуют романтическое настроение и тягу к красоте. Этот день стоит провести в гармонии: посетите театр, выставку или просто создайте уют дома. В личных отношениях может возникнуть особый момент искренности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут пережить глубокие эмоциональные моменты. Понедельник хорошо подходит для откровенных разговоров с партнером или для внутреннего анализа. Вы способны почувствовать то, что скрыто от других.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам этот день подарит легкость в общении. Вы можете встретить интересных людей или открыть для себя новое увлечение. В работе стоит проявить креативность, а в отношениях — искренность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам 8 сентября принесет желание немного остановиться и насладиться моментом. Это хороший день для семейных встреч и теплых бесед. В работе не спешите — вы все успеете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям стоит обратить внимание на романтическую сферу. День благоприятен для знакомств, свиданий и даже важных решений в отношениях. В работе могут появиться интересные идеи, но реализовывать их лучше позже.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Луна в вашем знаке делает день особенно глубоким и чувствительным. Вы можете почувствовать, что мир открывает вам свои тайны. Это отличное время для творчества, духовных практик и романтики. Астрологи советуют не бояться своих эмоций — именно они сегодня станут вашим путеводителем.

