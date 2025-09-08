Гороскоп на 8 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Понеділок, 8 вересня, обіцяє бути яскравим і насиченим, адже 17-та місячна доба вважається одною з найсприятливіших, а спадний Місяць у Рибах робить нас більш чутливими, романтичними й інтуїтивними. Як кажуть астрологи, що це час, коли почуття виходять на перший план: саме зараз гарно вдаються знайомства, заручини, весілля та будь-які щирі прояви емоцій. Це чудовий день для творчості та мистецтва.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 8 вересня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни у цей понеділок будуть напрочуд активними та продуктивними. День сприятливий як для нових ідей у роботі, так і для романтики та теплих розмов. Астрологи радять бути щирими з оточенням.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці цього дня будуть доволі сентиментальними. Це гарний момент для того, щоб порадувати близьких святковою вечерею чи приємним подарунком. Але уникайте фінансових ризиків.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки отримають шанс відкритися в коханні або у творчості. Вас потягне до мистецтва, музики чи поезії і це чудовий спосіб зняти напругу. У роботі можливі цікаві ідеї, які варто взяти до уваги.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки відчують прилив натхнення. А романтика відчуватиметься навіть у повітрі. Це гарний час для душевних розмов, примирення з тими, з ким були непорозуміння. Вечір варто провести у теплій атмосфері з рідними.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви цього дня можуть сяяти в компанії й привертати увагу. Понеділок добре підходить для презентацій, виступів і знайомств. Також астрологи радять більше слухати серце, ніж логіку.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів 8 вересня — це час, коли варто зробити паузу й дозволити собі легкість. Занурення у мистецтво чи прогулянка на природі допоможуть відновити сили. Це ідеальний момент для відвертих розмов, але уникайте критики.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези відчують романтичний настрій і потяг до краси. Цей день варто провести у гармонії: відвідайте театр, виставку чи просто створіть затишок вдома. В особистих стосунках може виникнути особливий момент щирості.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони можуть пережити глибокі емоційні моменти. Понеділок добре підходить для відвертих розмов із партнером або для внутрішнього аналізу. Ви здатні відчути те, що приховано від інших.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям цей день подарує легкість у спілкуванні. Ви можете зустріти цікавих людей або відкрити для себе нове захоплення. У роботі варто проявити креативність, а у стосунках — щирість.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам 8 вересня принесе бажання трохи зупинитися та насолодитися моментом. Це добрий день для сімейних зустрічей і теплих бесід. У роботі не поспішайте — ви все встигнете.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям варто звернути увагу на романтичну сферу. День сприятливий для знайомств, побачень та навіть важливих рішень у стосунках. У роботі можуть з'явитися цікаві ідеї, але реалізовувати їх краще пізніше.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Місяць у вашому знаку робить день особливо глибоким і чутливим. Ви можете відчути, що світ відкриває вам свої таємниці. Це чудовий час для творчості, духовних практик і романтики. Астрологи радять не боятися своїх емоцій — саме вони сьогодні стануть вашим дороговказом.

