Гороскоп на полнолуние 7 сентября 2025 — что советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В это воскресенье, 7 сентября, Вселенная готовит мощный энергетический подарок всем знакам Зодиака — полнолуние в мистическом знаке Рыб. Это событие побуждает отпустить то, что больше не служит вашему духовному развитию. Это момент для очищения души и постановки жизненных целей.

Новини.LIVE со ссылкой на Elle рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 7 сентября.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

То, от чего нужно освободиться: скрытые шаблоны и подсознательные блоки.

Важно в этот день доверять интуиции. Полнолуние выведет на свет самые потаенные уголки вашего подсознания. Старые раны и секреты, которые вы скрывали даже от себя, готовы отпустить вас, даря свободу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

То, от чего нужно освободиться: связи и социальные ожидания, которые истощают.

Это полнолуние помогает Тельцам понять, какие отношения являются опорой и вдохновением, а какие лишь привычкой. Старые связи могут завершить свой цикл, освобождая место для тех, кто ценит вашу истинную сущность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

То, от чего нужно освободиться: работа, которая больше не соответствует вашему развитию и знаниям.

Полнолуние освещает профессиональный мир и вашу репутацию. Вы значительно выросли и готовы двигаться вперед. Успеха можно достичь, если поверить в себя и рискнуть.

Рак (22 июня — 22 июля)

То, от чего нужно освободиться: ограничительные убеждения о будущем.

Полнолуние 7 сентября расширяет горизонты и помогает увидеть, что возможно больше, чем вы думали. Доверяйте внутреннему голосу и стремлению получить опыт, наполняющий душу, а не только обеспечивающий комфорт.

Лев (23 июля — 21 августа)

То, от чего нужно освободиться: финансовые страхи и барьеры в близости.

Это полнолуние заставит углубиться в вопросы, связанные с отношениями и карьерой. Сейчас важно понять: ваша ценность не зависит от достижений, а от способности любить и принимать любовь.

Дева (22 августа — 23 сентября)

То, от чего нужно освободиться: старые паттерны в отношениях и стремление "исправлять" других.

Полнолуние в Рыбах показывает, что помогать — не всегда означает спасать. Учитесь любить без управления, поддерживать без контроля.

Весы (23 сентября — 22 октября)

То, от чего нужно освободиться: чрезмерный перфекционизм в работе и тревожность за здоровье.

Полнолуние помогает изменить ежедневные привычки и стрессовые модели. Прислушайтесь к своему телу — пришло время создать ритм жизни, который поддерживает вас, а не истощает.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

То, от чего нужно освободиться: творческие блоки и устаревшие представления о любви.

Полнолуние помогает исцелить старые раны и призывает подходить к творчеству и отношениям с большей открытостью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

То, от чего нужно освободиться: ожидания семьи и наследственные модели поведения.

Этот период помогает понять, где вы берете на себя лишние обязанности, которые не приносят радости. Пришло время убрать давление и позволить себе жить в своем ритме, больше доверять себе и следовать собственным приоритетам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

То, от чего нужно освободиться: жесткие убеждения и привычки в общении, которые мешают разбираться с людьми.

Особое 7 сентября помогает мыслить гибко и лучше понимать окружающих. Прислушивайтесь к знакам и случайным встречам — они могут стать источником важных уроков.

Водолей (20 января — 18 февраля)

То, от чего нужно освободиться: страх делиться мыслями и устаревшие ценности.

Этот день трансформирует отношение к ресурсам и собственной ценности. Вы открываете для себя, что настоящее богатство — в том, кем вы есть и как помогаете миру.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

То, от чего нужно освободиться: все, что скрывает собственное "я".

Полнолуние в вашем знаке открывает новое начало. Старые роли и образы, которые уже не служат, растворяются, готовя вас стать самой настоящей версией себя. Доверяйте процессу.

Также вам может быть интересно узнать другие астрологические прогнозы на осень 2025

Кто из знаков Зодиака достигнет успехов в карьере уже в первый месяц осени.

Кому из знаков Зодиака сентябрь даст ценный урок жизни.

У какого знака Зодиака навсегда изменится жизнь из-за коридора затмений в сентябре 2025.

Какому знаку Зодиака сентябрь принесет испытания.

Кто из знаков Зодиака получит невероятный финансовый успех в сентябре.