Гороскоп на повню 7 вересня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

У цю неділю, 7 вересня, Всесвіт готує потужний енергетичний подарунок усім знакам Зодіаку — повний Місяць у містичному знаку Риб. Ця подія спонукає відпустити те, що більше не слугує вашому духовному розвитку. Це момент для очищення душі та постановки життєвих цілей.

Новини.LIVE з посиланням на Elle розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 7 вересня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Те, від чого потрібно звільнитися: приховані шаблони та підсвідомі блоки.

Важливо цього дня довіряти інтуїції. Повня виведе на світло найпотаємніші куточки вашої підсвідомості. Старі рани та секрети, які ви приховували навіть від себе, готові відпустити вас, даруючи свободу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Те, від чого потрібно звільнитися: зв'язки та соціальні очікування, що виснажують.

Цей повний Місяць допомагає Тельцям зрозуміти, які стосунки є опорою та натхненням, а які лише звичкою. Старі зв'язки можуть завершити свій цикл, звільняючи місце для тих, хто цінує вашу справжню сутність.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Те, від чого потрібно звільнитися: робота, що більше не відповідає вашому розвитку та знанням.

Повня висвітлює професійний світ і вашу репутацію. Ви значно виросли й готові рухатися вперед. Успіху можна досягнути, якщо повірити у себе та ризикнути.

Рак (22 червня — 22 липня)

Те, від чого потрібно звільнитися: обмежувальні переконання про майбутнє.

Повня 7 вересня розширює горизонти і допомагає побачити, що можливо більше, ніж ви думали. Довіряйте внутрішньому голосу і прагненню отримати досвід, що наповнює душу, а не лише забезпечує комфорт.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Те, від чого потрібно звільнитися: фінансові страхи та бар'єри у близькості.

Цей повний Місяць змусить заглибитися у питання пов'язані зі стосунками та кар'єрою. Зараз важливо зрозуміти: ваша цінність не залежить від досягнень, а від здатності любити і приймати любов.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Те, від чого потрібно звільнитися: старі патерни у стосунках та прагнення "виправляти" інших.

Повня у Рибах показує, що допомагати — не завжди означає рятувати. Вчіться любити без управління, підтримувати без контролю.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Те, від чого потрібно звільнитися: надмірний перфекціонізм у роботі та тривожність за здоров'я.

Повня допомагає змінити щоденні звички і стресові моделі. Прислухайтеся до свого тіла — настав час створити ритм життя, який підтримує вас, а не виснажує.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Те, від чого потрібно звільнитися: творчі блоки та застарілі уявлення про кохання.

Повний Місяць допомагає зцілити старі рани та закликає підходити до творчості і стосунків з більшою відкритістю.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Те, від чого потрібно звільнитися: очікування родини та спадкові моделі поведінки.

Цей період допомагає зрозуміти, де ви берете на себе зайві обов'язки, які не приносять радості. Настав час прибрати тиск і дозволити собі жити у своєму ритмі, більше довіряти собі і слідувати власним пріоритетам.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Те, від чого потрібно звільнитися: жорсткі переконання та звички у спілкуванні, які заважають розумітися з людьми.

Особливе 7 вересня допомагає мислити гнучко та краще розуміти оточення. Прислухайтеся до знаків і випадкових зустрічей — вони можуть стати джерелом важливих уроків.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Те, від чого потрібно звільнитися: страх ділитися думками та застарілі цінності.

Цей день трансформує ставлення до ресурсів і власної цінності. Ви відкриваєте для себе, що справжнє багатство — у тому, ким ви є і як допомагаєте світу.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Те, від чого потрібно звільнитися: усе, що приховує власне "я".

Повня у вашому знаку відкриває новий початок. Старі ролі і образи, що вже не служать, розчиняються, готуючи вас стати найсправжнішою версією себе. Довіряйте процесу.

