Гороскоп на 29 августа 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Пятница, 29 августа, дарит знакам Зодиака немало шансов для новых свершений, приятных встреч и неожиданных открытий. Луна находится в Скорпионе, поэтому эмоции становятся глубже, а события — более насыщенными. Стоит в этот день обратить внимание на финансы, рабочие отношения и любовь, ведь звезды открывают интересные перспективы.

Новини.LIVE со ссылкой на канадского астролога Джорджию Николс рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 29 августа.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Пятница обещает Овнам быть продуктивной: вы сможете выполнить немало дел, особенно если составить четкий список задач. Финансовые вопросы, связанные с семьей и домом, принесут положительные результаты. Важно также найти время для общения — встреча с друзьями или коллегами подарит хорошее настроение и новые идеи.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Луна в противоположном знаке подсказывает: лучше избегать конфликтов и делать ставку на компромисс. Если вы будете более гибкими, то обретете гармонию в отношениях. Атмосфера благоприятна для романтики, хороших разговоров и встреч. Это отличный день, чтобы обновить домашнее пространство или организовать дружеские посиделки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Командная работа принесет значительные результаты, а сотрудничество с коллегами или друзьями может открыть дополнительные финансовые возможности. Вам легко будет удаваться коммуникация, и вокруг будет немало приятных контактов. Также возможны интересные события, связанные со спортом или активным отдыхом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Дети и близкие люди подарят вам искренние эмоции в этот день. Пятница идеальна для развлечений: спортивных событий, прогулок, пикников или встреч с друзьями. В то же время астрологи предупреждают — чрезмерная домашняя суета может утомить, поэтому лучше выбрать активный отдых вне дома.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы находитесь в центре внимания благодаря Венере и Меркурию, которые усиливают вашу харизму. 29 августа возможны встречи дома или интересные разговоры с близкими. Звезды советуют смело делиться своими идеями, ведь люди настроены вас слушать. В этот день вы способны влиять на других и вдохновлять их.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваш оптимизм притягивает к вам людей, поэтому день благоприятен для командной работы и участия в общественных мероприятиях. Есть вероятность тайных встреч или личных историй, которые захочется сохранить в секрете. Это может стать источником эмоционального подъема. Главное — не раскрывать больше, чем нужно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Финансовые дела выглядят многообещающе: переговоры или даже небольшие покупки принесут пользу в будущем. Вы почувствуете поддержку со стороны креативных людей, в частности друзей или коллег. Больше доверяйте интуиции, потому что именно она подскажет правильный путь в вопросах денег и отношений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Луна в вашем знаке в гармонии с Юпитером усиливает вашу харизму и открытость. Люди будут тянуться к вам, а отношения с окружающими принесут настоящее удовольствие. В этот день могут появиться более глубокие вопросы или философские размышления. Вы также почувствуете сильное желание поддержать кого-то, и это станет правильным действием.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День наполнен приятными событиями и хорошим настроением. Физическая активность, спорт или путешествия с друзьями подарят удовольствие. Вы произведете прекрасное впечатление на окружающих, а разговоры о философии, путешествия или новые идеи помогут расширить горизонты. Ловите эти моменты радости и открывайте новые миры.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сотрудничество с партнерами или работа в группе позволят достичь большего, чем в одиночку. Это отличный день для переговоров, знакомств и коллективных проектов. В личной жизни возможно усиление романтических чувств, которые могут перейти на новый уровень.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы в центре внимания, и окружающие видят вас успешным, открытым и привлекательным. Это хорошее время для важных встреч, финансовых переговоров и социальных мероприятий. Астрологи подчеркивают: ваша способность поддержать других сейчас особенно ценна.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Звезды подталкивают вас к переменам и новым впечатлениям. Возможно желание путешествовать или хотя бы сменить привычную атмосферу. Глубокие разговоры о философии или духовности принесут вдохновение. Рабочие контакты могут неожиданно перейти в более теплые, личные отношения.

