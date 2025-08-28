Гороскоп на 29 серпня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 29 серпня, дарує знакам Зодіаку чимало шансів для нових звершень, приємних зустрічей і несподіваних відкриттів. Місяць перебуває у Скорпіоні, тому емоції стають глибшими, а події — більш насиченими. Варто цього дня звернути увагу на фінанси, робочі стосунки та кохання, адже зірки відкривають цікаві перспективи.

Новини.LIVE з посиланням на канадську астрологиню Джорджію Ніколс розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 29 серпня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

П'ятниця обіцяє Овнам бути продуктивною: ви зможете виконати чимало справ, особливо якщо скласти чіткий список завдань. Фінансові питання, пов'язані з родиною та домом, принесуть позитивні результати. Важливо також знайти час для спілкування — зустріч із друзями або колегами подарує гарний настрій і нові ідеї.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Місяць у протилежному знаку підказує: краще уникати конфліктів і робити ставку на компроміс. Якщо ви будете більш гнучкими, то знайдете гармонію у стосунках. Атмосфера сприятлива для романтики, гарних розмов і зустрічей. Це чудовий день, щоб оновити домашній простір або організувати дружні посиденьки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Командна робота принесе значні результати, а співпраця з колегами чи друзями може відкрити додаткові фінансові можливості. Вам легко вдаватиметься комунікація, і навколо буде чимало приємних контактів. Також можливі цікаві події, пов'язані зі спортом чи активним відпочинком.

Рак (22 червня — 22 липня)

Діти та близькі люди подарують вам щирі емоції цього дня. П'ятниця ідеальна для розваг: спортивних подій, прогулянок, пікніків чи зустрічей із друзями. Водночас астрологи попереджають — надмірна домашня метушня може втомити, тож краще обрати активний відпочинок поза домом.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви перебуваєте у центрі уваги завдяки Венері та Меркурію, які підсилюють вашу харизму. 29 серпня можливі зустрічі вдома або цікаві розмови з близькими. Зірки радять сміливо ділитися своїми ідеями, адже люди налаштовані вас слухати. У цей день ви здатні впливати на інших і надихати їх.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ваш оптимізм притягує до вас людей, тож день сприятливий для командної роботи й участі у громадських заходах. Є ймовірність таємних зустрічей або особистих історій, які захочеться зберегти в секреті. Це може стати джерелом емоційного піднесення. Головне — не розкривати більше, ніж потрібно.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Фінансові справи виглядають багатообіцяюче: переговори або навіть невеликі покупки принесуть користь у майбутньому. Ви відчуєте підтримку з боку креативних людей, зокрема друзів чи колег. Більше довіряйте інтуїції, бо саме вона підкаже правильний шлях у питаннях грошей і стосунків.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Місяць у вашому знаку в гармонії з Юпітером посилює вашу харизму і відкритість. Люди тягнутимуться до вас, а стосунки з оточенням принесуть справжнє задоволення. У цей день можуть з'явитися глибші питання чи філософські роздуми. Ви також відчуєте сильне бажання підтримати когось, і це стане правильною дією.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День наповнений приємними подіями та гарним настроєм. Фізична активність, спорт чи подорожі з друзями подарують задоволення. Ви справите чудове враження на оточення, а розмови про філософію, подорожі чи нові ідеї допоможуть розширити горизонти. Ловіть ці моменти радості та відкривайте нові світи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Співпраця з партнерами чи робота в групі дозволять досягти більшого, ніж поодинці. Це чудовий день для переговорів, знайомств і колективних проєктів. У особистому житті можливе підсилення романтичних почуттів, які можуть перейти на новий рівень.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви в центрі уваги, і оточення бачить вас успішним, відкритим і привабливим. Це гарний час для важливих зустрічей, фінансових переговорів і соціальних заходів. Астрологи підкреслюють: ваша здатність підтримати інших зараз особливо цінна.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Зірки підштовхують вас до змін і нових вражень. Можливе бажання подорожувати або хоча б змінити звичну атмосферу. Глибокі розмови про філософію чи духовність принесуть натхнення. Робочі контакти можуть несподівано перейти в більш теплі, особисті стосунки.

