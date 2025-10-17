Гороскоп на 17 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Пятница, 17 октября, пройдет под влиянием убывающей Луны в Деве, которая сделает нас более внимательными, щепетильными, но в то же время требовательными. 27-е лунные сутки — время, когда стоит прислушиваться к внутреннему голосу и действовать разумно. Астрологи отмечают: сегодня интуиция может подсказать правильное решение там, где логика бессильна. Энергия дня способствует наведению порядка, завершению дел и анализу событий, произошедших в последнее время.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 17 октября.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам стоит сосредоточиться на деталях — именно там скрывается ключ к успеху. Избегайте спешки, доверьтесь логике и не раздражайтесь по пустякам — день подарит гармонию тем, кто умеет ее создать сам.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы почувствуете потребность в стабильности и контроле, но жизнь подкинет неожиданный поворот. Не сопротивляйтесь переменам — именно они могут привести вас к долгожданному результату.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Пятница станет днем, когда ваш разум будет работать на полную. Однако не распыляйтесь на десятки дел — выберите одну задачу и доведите ее до идеала.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня особенно остро проявятся эмоции, и важно не позволить им затмить логику. Проведите вечер в кругу близких — это поможет восстановить душевное равновесие.

Лев (23 июля — 21 августа)

Астрологи советуют не хвататься за все сразу — даже если кажется, что мир ждет именно вас. Сосредоточьтесь на качестве, а не количестве, и этот день станет точкой внутреннего роста.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Луна в вашем знаке делает вас чрезвычайно чувствительными к деталям и настроениям людей вокруг. Используйте это, чтобы укрепить отношения, но не переходите черту критичности — чрезмерная требовательность может испортить атмосферу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День принесет желание упорядочить все вокруг — от рабочего стола до мыслей. Сделайте шаг к гармонии: избавьтесь от лишнего, и увидите, как освободится место для нового.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете почувствовать усталость или раздражение — не сопротивляйтесь, просто позвольте себе передохнуть. Доверьтесь интуиции: она сегодня способна подсказать правильное направление даже без логических объяснений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День удачен для планирования, но не для решительных действий. Запишите идеи, обдумайте шаги — это даст вам преимущество, когда наступит подходящий момент для старта.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше трудолюбие сегодня будет на высоте, но не забывайте об отдыхе. Иногда передышка — это тоже путь к результату, особенно если вы давно работаете без перерыва.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас может возникнуть желание все изменить, но спешить не стоит — день требует осторожности. Астрологи советуют отложить важные решения и обратить внимание на знаки судьбы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сегодня будете очень чувствительными к энергии других, поэтому избегайте токсичных людей. Прислушайтесь к себе, позвольте мечтам подсказать реальный путь — именно в пятницу интуиция работает безошибочно.

Также делимся другими астрологическими прогнозами

Какие знаки Зодиака услышат неприятную правду до 29 октября.

Кому сезон Весов подарит фантастическую удачу.

Кто из знаков Зодиака окажется на пороге судьбоносного выбора уже скоро.

Какому знаку Зодиака нужно следить за кошельком в октябре.

Кто из знаков Зодиака изменит свою судьбу в 2026 году.