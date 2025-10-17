Гороскоп на 17 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 17 жовтня, пройде під впливом спадного Місяця у Діві, який зробить нас більш уважними, педантичними, але водночас вимогливими. 27-ма місячна доба — час, коли варто прислухатись до внутрішнього голосу та діяти розумно. Астрологи наголошують: сьогодні інтуїція може підказати правильне рішення там, де логіка безсила. Енергія дня сприяє наведенню порядку, завершенню справ і аналізу подій, що відбулися останнім часом.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 17 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам варто зосередитися на деталях — саме там ховається ключ до успіху. Уникайте поспіху, довіртеся логіці й не дратуйтеся через дрібниці — день подарує гармонію тим, хто вміє її створити сам.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви відчуєте потребу в стабільності та контролі, але життя підкине несподіваний поворот. Не чиніть опір змінам — саме вони можуть привести вас до довгоочікуваного результату.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

П'ятниця стане днем, коли ваш розум працюватиме на повну. Проте не розпорошуйтеся на десятки справ — виберіть одне завдання і доведіть його до ідеалу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні особливо гостро проявляться емоції, і важливо не дозволити їм затьмарити логіку. Проведіть вечір у колі близьких — це допоможе відновити душевну рівновагу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Астрологи радять не хапатися за все одразу — навіть якщо здається, що світ чекає саме на вас. Зосередьтеся на якості, а не кількості, і цей день стане точкою внутрішнього зростання.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Місяць у вашому знаку робить вас надзвичайно чутливими до деталей і настроїв людей навколо. Використайте це, щоб зміцнити стосунки, але не переходьте межу критичності — надмірна вимогливість може зіпсувати атмосферу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День принесе бажання впорядкувати все довкола — від робочого столу до думок. Зробіть крок до гармонії: позбавтеся від зайвого, і побачите, як звільниться місце для нового.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви можете відчути втому або роздратування — не чиніть опір, просто дозвольте собі перепочити. Довіртеся інтуїції: вона сьогодні здатна підказати правильний напрямок навіть без логічних пояснень.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День вдалий для планування, але не для рішучих дій. Запишіть ідеї, обдумайте кроки — це дасть вам перевагу, коли настане слушний момент для старту.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваша працелюбність сьогодні буде на висоті, але не забувайте про відпочинок. Іноді перепочинок — це теж шлях до результату, особливо якщо ви давно працюєте без перерви.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У вас може виникнути бажання все змінити, але поспішати не варто — день вимагає обережності. Астрологи радять відкласти важливі рішення й звернути увагу на знаки долі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви сьогодні будете дуже чутливими до енергії інших, тому уникайте токсичних людей. Прислухайтеся до себе, дозвольте мріям підказати реальний шлях — саме у п'ятницю інтуїція працює безпомилково.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Які знаки Зодіаку почують неприємну правду до 29 жовтня.

Кому сезон Терезів подарує фантастичну удачу.

Хто зі знаків Зодіаку опиниться на порозі доленосного вибору вже скоро.

Якому знаку Зодіаку потрібно стежити за гаманцем у жовтні.

Хто зі знаків Зодіаку змінить свою долю у 2026 році.