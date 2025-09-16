Видео
Главная Гороскоп Гороскоп на 16 сентября: Весам — ответы, Рыбам — интуиция

Гороскоп на 16 сентября: Весам — ответы, Рыбам — интуиция

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 07:06
Гороскоп на 16 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 16 сентября, пройдет под влиянием убывающей Луны в знаке Рака и 25-х лунных суток. Астрологи отмечают: это время, когда спешка только помешает. День благоприятен для завершения важных дел, тихих размышлений, внутреннего очищения и уединения. Это сутки мудрости и пророчеств, когда интуиция может подсказать вам верное направление.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот вторник, 16 сентября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Во вторник стоит притормозить и не поддаваться на провокации. Астрологи советуют довериться интуиции — она поможет избежать ошибок.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День принесет потребность в спокойствии и отдыхе. Лучше займитесь домашними делами или побудьте наедине, чтобы восстановить силы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не распыляйте внимание на мелочи, сосредоточьтесь на завершении начатого. В этот день даже небольшие шаги принесут ощущение удовлетворения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Настроение может меняться, но не спешите реагировать эмоционально. Попробуйте создать уют дома — это успокоит вас.

Лев (23 июля — 21 августа)

Избегайте шумных компаний и конфликтных разговоров. День подходит для внутренних открытий и спокойной работы над собой.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня важно отпустить чрезмерный контроль и позволить событиям разворачиваться самостоятельно. Вечер обещает гармонию и душевный отдых.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи советуют больше времени уделить себе и своим чувствам. Погружение во внутренний мир поможет найти ответы на важные вопросы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День может поднять старые эмоции, но лучше не бороться с ними, а принять. Честность с собой станет ключом к спокойствию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Излишние инициативы сегодня не принесут результата. Зато удачными будут путешествия, поездки или общение на расстоянии.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте чрезмерной активности, ведь энергия дня медленная. Хорошо завершать рабочие задачи и наводить порядок в делах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не спешите с решениями — импульсивность может навредить. Лучше перенести серьезные разговоры и уделить время отдыху.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В этот вторник ваш внутренний голос будет особенно сильным. Прислушайтесь к снам и ощущениям — они могут указать правильный путь.

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
