Гороскоп на 16 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Сьогодні, 16 вересня, пройде під впливом спадного Місяця у знаку Рака та 25-ї місячної доби. Астрологи зазначають: це час, коли поспіх лише завадить. День сприятливий для завершення важливих справ, тихих роздумів, внутрішнього очищення та усамітнення. Це доба мудрості й пророцтв, коли інтуїція може підказати вам вірний напрямок.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 16 вересня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У вівторок варто пригальмувати й не піддаватися на провокації. Астрологи радять довіритись інтуїції — вона допоможе уникнути помилок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День принесе потребу у спокої та відпочинку. Краще займіться хатніми справами або побудьте наодинці, щоб відновити сили.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не розпорошуйте увагу на дрібниці, зосередьтеся на завершенні розпочатого. У цей день навіть невеликі кроки принесуть відчуття задоволення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Настрій може змінюватися, але не поспішайте реагувати емоційно. Спробуйте створити затишок удома — це заспокоїть вас.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Уникайте гучних компаній та конфліктних розмов. День підходить для внутрішніх відкриттів і спокійної роботи над собою.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні важливо відпустити надмірний контроль і дозволити подіям розгортатися самостійно. Вечір обіцяє гармонію та душевний відпочинок.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи радять більше часу приділити собі й своїм почуттям. Занурення у внутрішній світ допоможе знайти відповіді на важливі запитання.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День може підняти старі емоції, та краще не боротися з ними, а прийняти. Чесність із собою стане ключем до спокою.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Зайві ініціативи сьогодні не принесуть результату. Натомість вдалими будуть подорожі, поїздки або спілкування на відстані.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Уникайте надмірної активності, адже енергія дня повільна. Добре завершувати робочі завдання й наводити лад у справах.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Не поспішайте з рішеннями — імпульсивність може зашкодити. Краще перенести серйозні розмови та приділити час відпочинку.

Риби (19 лютого — 20 березня)

У цей вівторок ваш внутрішній голос буде особливо сильним. Прислухайтеся до снів та відчуттів — вони можуть вказати правильний шлях.

