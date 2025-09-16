Тижневий китайський гороскоп, 16-21 вересня 2025 — що чекати усім знакам Зодіаку

Китайський гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень відкриває ще одну особливу главу для кожного знаку Зодіаку за східним гороскопом. Одних чекають приємні сюрпризи та везіння, іншим доведеться подолати випробування, які стануть важливим уроком. Цей період дарує дні для старту нових справ та романтики, а також несе моменти, коли краще уникати ризиків.

На що чекати кожному знаку Зодіаку з 16 по 21 вересня 2025 року — дізнавайтесь у точному китайському гороскопі на тиждень від YourTango.

Тигр

Для Тигрів початок тижня принесе сприятливий час, щоб запланувати серйозні справи та правильно розставити пріоритети. У вівторок варто завершити дрібні справи, а четвер — подарує удачу. Уникайте ризикових дій у вихідні, особливо пов'язані з витратами чи подорожами. Колір тижня — зелений, що привабить фінансовий успіх.

Собака

Вірність і щирість допоможуть Собакам здобути нових друзів і підтримку у впливових колах. Можливі перспективи в бізнесі та соціальних контактах. У стосунках пануватиме гармонія, буде простіше знаходити компроміси та вирішувати складні питання. Успіх принесе помаранчевий колір, що притягує творчу енергію.

Змія

Змії цього тижня будуть особливо уважними та проникливими. Уникайте пліток і необережних висловлювань. Інтуїція допоможе приймати правильні рішення, зокрема у стосунках та фінансах. Ваш колір у цей період — золотий — символ цінності та внутрішнього сяйва.

Дракон

Дракони випромінюють силу та енергію. Ви матимете запас життєвої витривалості й будете у центрі подій. Особливо вдалими стануть вихідні 20-21 вересня. Успіх приваблюватимуть усі відтінки зеленого.

Півень

Півні з 16 по 21 вересня відзначаться увагою до деталей та оптимізмом у справах. Вівторок стане днем сильних комунікацій — саме час радити іншим чи оновлювати техніку. Подбайте про безпеку у цифровому просторі. Ваш колір — білий, що символізує ясність розуму.

Коза

Кози, попри доброту та витривалість, можуть відчути втому ближче до вихідних. Постарайтеся знизити рівень стресу вже у середу. У стосунках можливі несподівані відкриття, які змінять ваше бачення другої половинки. Сприятливий колір — жовтий, що стимулює уяву та нові ідеї.

Щур

Щури легко пристосовуються до обставин і здобувають прихильність оточення. Цей тиждень ідеальний для фінансових справ — складіть бюджет і плануйте витрати. 21 вересня можливий грошовий бонус чи повернення боргу. Ваш колір — фіолетовий, який підсилює духовний зв'язок і мудрість.

Кінь

Коні — енергійні та незалежні. Вам важливо мати чіткі цілі, особливо в четвер. Тиждень сприятиме спілкуванню та новим знайомствам, але не поспішайте погоджуватися на все. Вдалий колір — червоний, символ сили та успіху.

Кролик

Кролики — милосердні та чуйні. Цей тиждень ідеальний для наведення ладу в особистому просторі. Позбавтеся від зайвого та створіть гармонійну атмосферу. Почніть закладати основи для цілей на новий рік. Ваш колір — срібний, який притягує мужність та рішучість.

Мавпа

Мавпи зазвичай легковажні, але цього тижня варто проявити серйозність. Особливо обережними будьте в суботу, щоб уникнути ризиків. Період сприятливий для творчих проєктів. Сприятливий колір — чорний, що оберігає від негативу.

Кабан

Кабани повинні контролювати схильність до надмірностей — у витратах, їжі чи покупках. Зверніть увагу на здоров'я та фінанси, більше готуйте вдома. У п'ятницю варто позбутися зайвого, щоб очистити простір від хаосу. Ваш колір — помаранчевий, що приваблює креативність.

Бик

Бики — працьовиті та надійні, але не варто брати на себе забагато. Вас можуть попросити про додаткові завдання, однак важливо зберігати баланс. У стосунках з'явиться більше тепла, а на роботі можливі перспективні пропозиції. Ваш колір — рожевий, що символізує любов і ніжність.

