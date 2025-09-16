Недельный китайский гороскоп, 16-21 сентября 2025 — что ждать всем знакам Зодиака

Китайский гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новая неделя открывает еще одну особую главу для каждого знака Зодиака по восточному гороскопу. Одних ждут приятные сюрпризы и везение, другим придется преодолеть испытания, которые станут важным уроком. Этот период дарит дни для старта новых дел и романтики, а также несет моменты, когда лучше избегать рисков.

Чего ждать каждому знаку Зодиака с 16 по 21 сентября 2025 года — узнавайте в точном китайском гороскопе на неделю от YourTango.

Тигр

Для Тигров начало недели принесет благоприятное время, чтобы запланировать серьезные дела и правильно расставить приоритеты. Во вторник стоит завершить мелкие дела, а четверг — подарит удачу. Избегайте рисковых действий в выходные, особенно связанных с расходами или путешествиями. Цвет недели — зеленый, что привлечет финансовый успех.

Собака

Верность и искренность помогут Собакам обрести новых друзей и поддержку во влиятельных кругах. Возможны перспективы в бизнесе и социальных контактах. В отношениях будет царить гармония, будет проще находить компромиссы и решать сложные вопросы. Успех принесет оранжевый цвет, притягивающий творческую энергию.

Змея

Змеи на этой неделе будут особенно внимательными и проницательными. Избегайте сплетен и неосторожных высказываний. Интуиция поможет принимать правильные решения, в частности в отношениях и финансах. Ваш цвет в этот период — золотой — символ ценности и внутреннего сияния.

Дракон

Драконы излучают силу и энергию. Вы будете иметь запас жизненной выносливости и будете в центре событий. Особенно удачными станут выходные 20-21 сентября. Успех будут привлекать все оттенки зеленого.

Петух

Петухи с 16 по 21 сентября отметятся вниманием к деталям и оптимизмом в делах. Вторник станет днем сильных коммуникаций — самое время советовать другим или обновлять технику. Позаботьтесь о безопасности в цифровом пространстве. Ваш цвет — белый, символизирующий ясность ума.

Коза

Козы, несмотря на доброту и выносливость, могут почувствовать усталость ближе к выходным. Постарайтесь снизить уровень стресса уже в среду. В отношениях возможны неожиданные открытия, которые изменят ваше видение второй половинки. Благоприятный цвет — желтый, стимулирующий воображение и новые идеи.

Крыса

Крысы легко приспосабливаются к обстоятельствам и завоевывают расположение окружающих. Эта неделя идеальна для финансовых дел — составьте бюджет и планируйте расходы. 21 сентября возможен денежный бонус или возврат долга. Ваш цвет — фиолетовый, который усиливает духовную связь и мудрость.

Лошадь

Лошади — энергичные и независимые. Вам важно иметь четкие цели, особенно в четверг. Неделя будет способствовать общению и новым знакомствам, но не спешите соглашаться на все. Удачный цвет — красный, символ силы и успеха.

Кролик

Кролики — милосердные и отзывчивые. Эта неделя идеальна для наведения порядка в личном пространстве. Избавьтесь от лишнего и создайте гармоничную атмосферу. Начните закладывать основы для целей на новый год. Ваш цвет — серебряный, который притягивает мужество и решительность.

Обезьяна

Обезьяны обычно легкомысленны, но на этой неделе стоит проявить серьезность. Особенно осторожными будьте в субботу, чтобы избежать рисков. Период благоприятен для творческих проектов. Благоприятный цвет — черный, оберегающий от негатива.

Кабан

Кабаны должны контролировать склонность к излишествам — в расходах, еде или покупках. Обратите внимание на здоровье и финансы, больше готовьте дома. В пятницу стоит избавиться от лишнего, чтобы очистить пространство от хаоса. Ваш цвет — оранжевый, что привлекает креативность.

Бык

Быки — трудолюбивые и надежные, но не стоит брать на себя слишком много. Вас могут попросить о дополнительных задачах, однако важно сохранять баланс. В отношениях появится больше тепла, а на работе возможны перспективные предложения. Ваш цвет — розовый, символизирующий любовь и нежность.

