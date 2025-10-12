Гороскоп на 12 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Воскресенье, 12 октября, пройдет под влиянием убывающей Луны в чувствительном знаке Рака, которая пробудит потребность в заботе и домашнем комфорте. 22 лунные сутки — время глубоких размышлений, эмоциональной чувствительности и поиска внутреннего баланса. По гороскопу, этот день идеален для самопознания, отдыха, обучения чему-то новому, семейных вечеров и душевных разговоров. Астрологи советуют не торопиться, не брать на себя лишнее и не начинать важных дел — лучше сосредоточиться на уже начатом или на душевном спокойствии.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 12 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня энергия замедляется, и это не плохо — Вселенная дает вам возможность передохнуть. Займитесь тем, что наполняет душу, а не истощает — это поможет избежать эмоциональных всплесков.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День благоприятен для домашних дел и восстановления гармонии в отношениях. Астрологи советуют не форсировать события: любое решение созреет само, если вы не будете спешить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваше внимание сегодня направлено на близких — и это хорошо. Избегайте пустых разговоров и лишних встреч, вместо этого проведите вечер с теми, кто действительно вас понимает.

Рак (22 июня — 22 июля)

Луна в вашем знаке усиливает эмоциональность, поэтому день может быть насыщен переживаниями. Старайтесь не принимать все близко к сердцу и уделите внимание тому, что приносит спокойствие — музыке, книге или уюту дома.

Лев (23 июля — 21 августа)

В это воскресенье вам нужно немного замедлиться. День подходит для восстановления — не доверяйте эмоциям, зато прислушивайтесь к интуиции, она сегодня ваш главный советчик.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня стоит отложить планы, которые требуют активности или быстрых решений. Займитесь тем, что вдохновляет — возможно, это будет кулинария, спокойная прогулка или чтение любимой книги.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день подарит возможность восстановить эмоциональное равновесие. Наведите порядок в доме, разберите вещи или воспоминания, тянущие энергию, — и вы почувствуете легкость.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша интуиция 12 октября чрезвычайно остра — воспользуйтесь этим. Не игнорируйте подсказки сердца, но не спешите делиться ими со всеми — не каждый способен вас понять.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День способствует уединению и анализу событий. Отложите шумные компании и уделите внимание себе — внутренние открытия могут стать ключом к важным решениям в будущем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня важно сохранять спокойствие даже тогда, когда эмоции бушуют. Не стоит решать финансовые или рабочие вопросы — 12 октября лучше уделите время семье или уютному отдыху дома.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День откроет двери к глубоким размышлениям и неожиданным откровениям. Если вам кажется, что мир замедлился — не сопротивляйтесь этому, это шанс увидеть истинные приоритеты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Астрологи советуют не перегружать себя делами — сейчас важнее ощутить душевную гармонию. День благоприятен для творчества, медитации или просто тихого вечера с чашкой чая.

