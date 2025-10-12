Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Гороскоп на 12 октября — день душевных разговоров и самопознания

Гороскоп на 12 октября — день душевных разговоров и самопознания

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 00:02
Гороскоп на 12 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Воскресенье, 12 октября, пройдет под влиянием убывающей Луны в чувствительном знаке Рака, которая пробудит потребность в заботе и домашнем комфорте. 22 лунные сутки — время глубоких размышлений, эмоциональной чувствительности и поиска внутреннего баланса. По гороскопу, этот день идеален для самопознания, отдыха, обучения чему-то новому, семейных вечеров и душевных разговоров. Астрологи советуют не торопиться, не брать на себя лишнее и не начинать важных дел — лучше сосредоточиться на уже начатом или на душевном спокойствии.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 12 октября.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня энергия замедляется, и это не плохо — Вселенная дает вам возможность передохнуть. Займитесь тем, что наполняет душу, а не истощает — это поможет избежать эмоциональных всплесков.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День благоприятен для домашних дел и восстановления гармонии в отношениях. Астрологи советуют не форсировать события: любое решение созреет само, если вы не будете спешить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваше внимание сегодня направлено на близких — и это хорошо. Избегайте пустых разговоров и лишних встреч, вместо этого проведите вечер с теми, кто действительно вас понимает.

Рак (22 июня — 22 июля)

Луна в вашем знаке усиливает эмоциональность, поэтому день может быть насыщен переживаниями. Старайтесь не принимать все близко к сердцу и уделите внимание тому, что приносит спокойствие — музыке, книге или уюту дома.

Лев (23 июля — 21 августа)

В это воскресенье вам нужно немного замедлиться. День подходит для восстановления — не доверяйте эмоциям, зато прислушивайтесь к интуиции, она сегодня ваш главный советчик.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня стоит отложить планы, которые требуют активности или быстрых решений. Займитесь тем, что вдохновляет — возможно, это будет кулинария, спокойная прогулка или чтение любимой книги.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день подарит возможность восстановить эмоциональное равновесие. Наведите порядок в доме, разберите вещи или воспоминания, тянущие энергию, — и вы почувствуете легкость.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша интуиция 12 октября чрезвычайно остра — воспользуйтесь этим. Не игнорируйте подсказки сердца, но не спешите делиться ими со всеми — не каждый способен вас понять.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День способствует уединению и анализу событий. Отложите шумные компании и уделите внимание себе — внутренние открытия могут стать ключом к важным решениям в будущем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня важно сохранять спокойствие даже тогда, когда эмоции бушуют. Не стоит решать финансовые или рабочие вопросы — 12 октября лучше уделите время семье или уютному отдыху дома.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День откроет двери к глубоким размышлениям и неожиданным откровениям. Если вам кажется, что мир замедлился — не сопротивляйтесь этому, это шанс увидеть истинные приоритеты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Астрологи советуют не перегружать себя делами — сейчас важнее ощутить душевную гармонию. День благоприятен для творчества, медитации или просто тихого вечера с чашкой чая.

Также делимся другими астрологическими прогнозами

Каким знакам Зодиака улыбнется удача в эти выходные 11-12 октября.

Кому ждать настоящих сюрпризов в ретроградный Юпитер.

Кто из знаков Зодиака должен следить за расходами в октябре.

Кому особенно повезет во время сезона Весов.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 12 октября
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации