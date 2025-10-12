Гороскоп на 12 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Неділя, 12 жовтня, пройде під впливом спадного Місяця у чутливому знаку Рака, який пробудить потребу в турботі та домашньому комфорті. 22 місячна доба — час глибоких роздумів, емоційної чутливості й пошуку внутрішнього балансу. За гороскопом, цей день ідеальний для самопізнання, відпочинку, навчання чомусь новому, сімейних вечорів та душевних розмов. Астрологи радять не квапитися, не брати на себе зайве й не починати важливих справ — краще зосередитися на вже розпочатому або на душевному спокої.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 12 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні енергія сповільнюється, і це не погано — Всесвіт дає вам можливість перепочити. Займіться тим, що наповнює душу, а не виснажує — це допоможе уникнути емоційних сплесків.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День сприятливий для домашніх справ і відновлення гармонії у стосунках. Астрологи радять не форсувати події: будь-яке рішення дозріє само, якщо ви не поспішатимете.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша увага сьогодні спрямована на близьких — і це добре. Уникайте порожніх розмов і зайвих зустрічей, натомість проведіть вечір із тими, хто справді вас розуміє.

Рак (22 червня — 22 липня)

Місяць у вашому знаку підсилює емоційність, тому день може бути насичений переживаннями. Намагайтеся не брати все близько до серця й приділіть увагу тому, що приносить спокій — музиці, книзі чи затишку вдома.

Лев (23 липня — 21 серпня)

У цю неділю вам потрібно трохи уповільнитися. День підходить для відновлення — не довіряйте емоціям, натомість прислухайтеся до інтуїції, вона сьогодні ваш головний порадник.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні варто відкласти плани, які вимагають активності чи швидких рішень. Займіться тим, що надихає — можливо, це буде кулінарія, спокійна прогулянка або читання улюбленої книги.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день подарує можливість відновити емоційну рівновагу. Наведіть лад у домі, розберіть речі або спогади, що тягнуть енергію, — і ви відчуєте легкість.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваша інтуїція 12 жовтня надзвичайно гостра — скористайтеся цим. Не ігноруйте підказки серця, але не поспішайте ділитися ними з усіма — не кожен здатен вас зрозуміти.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День сприяє усамітненню й аналізу подій. Відкладіть галасливі компанії й приділіть увагу собі — внутрішні відкриття можуть стати ключем до важливих рішень у майбутньому.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні важливо зберігати спокій навіть тоді, коли емоції вирують. Не варто вирішувати фінансові чи робочі питання — 12 жовтня краще приділіть час сім'ї або затишному відпочинку вдома.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День відкриє двері до глибоких роздумів і несподіваних одкровень. Якщо вам здається, що світ сповільнився — не опирайтеся цьому, це шанс побачити справжні пріоритети.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Астрологи радять не перевантажувати себе справами — зараз важливіше відчути душевну гармонію. День сприятливий для творчості, медитації або просто тихого вечора з чашкою чаю.

