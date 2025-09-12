Гороскоп на 12 сентября 2025 года — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Пятница, 12 сентября, обещает знакам Зодиака быть энергетически мощной и благоприятной для активных действий. Луна в знаке Тельца и 21-е лунные сутки создают уникальные условия для определения целей, стратегических шагов, коллективных мероприятий, обучения — все задуманное имеет большие шансы на успех.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 12 сентября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день открывает возможности для активных шагов в карьере и личных проектах. Астрологи советуют не отвлекаться на мелочи. Прогулка на свежем воздухе поможет сохранить энергию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы почувствуете внутреннюю стабильность и спокойствие, что позволит эффективно реализовывать большие планы. Астрологи советуют не бояться делать первые шаги в новых делах.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День благоприятен для коллективной работы и обсуждения совместных проектов. Возможны новые знакомства и полезные контакты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Пятница обещает новые успехи в карьере. Астрологи советуют планировать день так, чтобы сочетать активные дела с внутренней гармонией.

Лев (23 июля — 21 августа)

День благоприятен для проявления лидерских качеств и начала важных проектов. Используйте энергию Луны для обдуманных шагов, не торопите процессы и сохраняйте уверенность в своих решениях.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы почувствуете повышенную способность к концентрации и анализу. Используйте этот день для планирования и активного участия в совместных проектах. Вечер можно посвятить саморазвитию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Пятница, 12 сентября, открывает возможности для успешной коллективной работы, совместных начинаний, обучения. Астрологи советуют проявлять активность и не бояться брать на себя ответственность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы почувствуете прилив энергии и внутренней силы. Направьте это на важные дела, профессиональные проекты или самопознание. Разговоры сегодня принесут пользу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День благоприятен для больших планов и начала новых дел. Астрологи советуют использовать энергию этого периода для активных действий, стратегических шагов и реализации идей, которые долго откладывали.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете чувствовать стабильность и внутреннюю уверенность. Можно заниматься важными проектами, совместной деятельностью и домашними делами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

12 сентября открывает возможности для коллективных мероприятий, творческих проектов и начала важных дел. Проявляйте активность. Чтобы оставаться энергичными, больше бывайте на свежем воздухе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы почувствуете гармонию и уверенность в своих решениях. Астрологи советуют использовать этот день для духовного развития, планирования.

