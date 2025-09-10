Видео
Гороскоп на 10 сентября: Овнам — нервы, Рыбам — уединение

Гороскоп на 10 сентября: Овнам — нервы, Рыбам — уединение

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 07:06
Гороскоп на 10 сентября 2025 года — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Среда, 10 сентября, пройдет под влиянием убывающей Луны в огненном знаке Овен и 19-х лунных суток, которые считаются одними из самых сложных. Энергия этого дня может затуманивать мысли и провоцировать на импульсивные поступки. Поэтому, всем знакам Зодиака следует избегать конфликтов и не поддаваться негативным эмоциям. Лучшая стратегия — спокойствие, самоконтроль и отказ от ненужных споров.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту среду, 10 сентября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта среда может оказаться для вас нервной: любое мелкое замечание способно вызвать вспышку эмоций. Астрологи советуют сохранять холодный рассудок, чтобы не испортить с кем-то отношения. Попробуйте направить энергию в физическую активность или творчество, а не в ссоры.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы можете почувствовать усталость и нежелание браться за дела. Не заставляйте себя работать сверх сил — лучше распределите обязанности и позвольте себе паузу. Если возникнут недоразумения с близкими, старайтесь не обострять ситуацию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

10 сентября может принести ощущение раздвоенности — вам захочется и общаться, и в то же время избегать лишних контактов. Избегайте тех, кто провоцирует вас на конфликты, и лучше проведите время с проверенными друзьями.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для вас день может оказаться эмоционально напряженным. Есть риск неосторожного слова, которое заденет близкого человека. Астрологи советуют сделать ставку на семейный уют и отдых, а важные решения отложить.

Лев (23 июля — 21 августа)

У Львов появится желание действовать резко и решительно. Однако среда не лучшее время для серьезных решений или авантюр. Чтобы разгрузить мысли, избавьтесь от ненужных дел или лишних вещей.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день может подарить сомнения и внутреннюю борьбу. Астрологи советуют не позволять негативным эмоциям взять верх. Вместо критики — ищите компромисс, вместо переживаний — составьте план на будущее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Среда больше подходит для самостоятельной работы, чем для коллективных заданий. 10 сентября для вас станет проверкой на терпение. Возможны провокации на работе или в общении с коллегами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Астрологи предупреждают: рискованные шаги в этот день могут завершиться неудачно. Лучше займитесь тем, что приносит вам внутреннее удовольствие, и дайте себе возможность отдохнуть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете почувствовать желание резко изменить ситуацию или принять решение, которое давно откладывали. Однако спешить не стоит — 19-е лунные сутки не способствуют ясности мыслей. Сосредоточьтесь на небольших задачах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Среда может показаться вам хаотичной. Неожиданные мелочи будут отвлекать от главного, и это создаст ощущение напрасной траты времени. Астрологи советуют не требовать от себя слишком многого — позвольте себе найти минуту для спокойствия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день способен пробудить в вас чрезмерную прямолинейность, что может обидеть других. Будьте осторожны с резкими словами и поступками. Лучший выход — направить энергию в физическую активность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

10 сентября может стать сложным днем из-за повышенной эмоциональности. Вам захочется уединения, и это правильно — астрологи советуют избегать шумных компаний и лишних разговоров. Уделите время творчеству, это поможет сохранить гармонию.

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
