Главная Гороскоп Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 сентября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 сентября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 24 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Осень набирает обороты, и вместе с ней меняется наша энергетика. По пророчеству карт Таро, эта среда, 24 сентября, может стать настоящей проверкой на выносливость и внутреннюю силу для многих знаков Зодиака. Одним сегодня важно не потерять контроль над ситуацией, другим — научиться доверять своей интуиции, а некоторым стоит пересмотреть финансовые или личные приоритеты.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 24 сентября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Сегодня вы чувствуете, что наконец-то возвращаете себе контроль над жизнью. Карта дня говорит об освобождении от страхов и зависимостей, которые раньше сдерживали ваше движение вперед. Это день, когда можно смело сказать: вы управляете собственной судьбой. Не бойтесь признавать свои победы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Вы стремитесь к гармонии и любви, но сегодня может появиться соблазн сравнивать или сомневаться. Таро предупреждают: то, что кажется лучшим извне, не всегда таково на самом деле. Оставайтесь верными своим чувствам и выбирайте то, что имеет смысл здесь и сейчас. Искренность в отношениях и честность с собой принесут больше пользы, чем поиск "более зеленой травы".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Сегодня ваш главный инструмент — талант и креативность. Карта "Маг" подталкивает использовать свои способности максимально: идеи, которые сейчас возникнут, имеют большой потенциал. Это день для действий, а не сомнений. Доверьтесь собственной уникальности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Туз Мечей"

Вы чувствуете силу собственного ума и ясность мыслей. Карта дня дает вам уверенность в том, что сегодня ваша логика — надежный компас. Вы способны принять решение, которое перевернет ситуацию к лучшему. Говорите открыто и не бойтесь защищать свою правду.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Туз Кубков"

Ваши эмоции сегодня — главный путеводитель. "Туз Кубков" открывает новое пространство для чувств: это может быть любовь, вдохновение или искреннее увлечение делом. Все, что рождается сегодня, имеет шанс стать началом чего-то значительного. Позвольте себе любить, радоваться и доверять сердцу.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Семерка Мечей"

У вас много мыслей, и сегодня стоит найти для них правильную форму. "Семерка Мечей" говорит: не оставляйте важное внутри — запишите или выскажите. Это поможет не только упорядочить хаос, но и открыть новые решения. Используйте силу письма или искреннего разговора, чтобы снять напряжение и найти ответ.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Сила"

Ваша гармония и уравновешенность сегодня станут ключом к успеху. Карта дня подчеркивает: вам хватит храбрости, чтобы преодолеть трудности. Иногда не опыт, а лишь искреннее сердце помогает решить самое сложное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Жезлов" (перевернутая)

Вы привыкли идти до конца, даже когда все кажется сложным. Перевернутая "Четверка Жезлов" говорит об усталости или разочаровании в процессе. Но помните: даже в хаосе есть ценность, ведь именно он формирует ваш опыт. Каждый шаг сейчас строит фундамент будущих побед.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня ваш главный источник силы — интуиция. "Верховная Жрица" напоминает: вы чувствуете больше, чем видите. Слушайте внутренний голос, и он подскажет, где стоит говорить, а где молчать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

Ваш опыт и прагматизм сегодня выведут вас на передовую позицию. Карта "Император" символизирует порядок, дисциплину и власть. Это хороший день для серьезных разговоров, решений и даже для отстаивания своей точки зрения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Возможны эмоциональные колебания или чувство разочарования. "Тройка Мечей" показывает: сегодня вы можете почувствовать боль, но именно она открывает путь к исцелению. Это момент честности с самим собой. Не убегайте от эмоций — проживите их.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

Вы привыкли делиться и помогать, даже когда это вредит вам самим. Карта дня предупреждает: сегодня не стоит поддаваться импульсивным тратам и жертвовать собственным благополучием.

гороскоп знаки Зодиака предсказания карты Таро 24 сентября
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
