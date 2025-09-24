Гороскоп по картам Таро на 24 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Осень набирает обороты, и вместе с ней меняется наша энергетика. По пророчеству карт Таро, эта среда, 24 сентября, может стать настоящей проверкой на выносливость и внутреннюю силу для многих знаков Зодиака. Одним сегодня важно не потерять контроль над ситуацией, другим — научиться доверять своей интуиции, а некоторым стоит пересмотреть финансовые или личные приоритеты.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 24 сентября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Сегодня вы чувствуете, что наконец-то возвращаете себе контроль над жизнью. Карта дня говорит об освобождении от страхов и зависимостей, которые раньше сдерживали ваше движение вперед. Это день, когда можно смело сказать: вы управляете собственной судьбой. Не бойтесь признавать свои победы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Вы стремитесь к гармонии и любви, но сегодня может появиться соблазн сравнивать или сомневаться. Таро предупреждают: то, что кажется лучшим извне, не всегда таково на самом деле. Оставайтесь верными своим чувствам и выбирайте то, что имеет смысл здесь и сейчас. Искренность в отношениях и честность с собой принесут больше пользы, чем поиск "более зеленой травы".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Сегодня ваш главный инструмент — талант и креативность. Карта "Маг" подталкивает использовать свои способности максимально: идеи, которые сейчас возникнут, имеют большой потенциал. Это день для действий, а не сомнений. Доверьтесь собственной уникальности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Туз Мечей"

Вы чувствуете силу собственного ума и ясность мыслей. Карта дня дает вам уверенность в том, что сегодня ваша логика — надежный компас. Вы способны принять решение, которое перевернет ситуацию к лучшему. Говорите открыто и не бойтесь защищать свою правду.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Туз Кубков"

Ваши эмоции сегодня — главный путеводитель. "Туз Кубков" открывает новое пространство для чувств: это может быть любовь, вдохновение или искреннее увлечение делом. Все, что рождается сегодня, имеет шанс стать началом чего-то значительного. Позвольте себе любить, радоваться и доверять сердцу.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Семерка Мечей"

У вас много мыслей, и сегодня стоит найти для них правильную форму. "Семерка Мечей" говорит: не оставляйте важное внутри — запишите или выскажите. Это поможет не только упорядочить хаос, но и открыть новые решения. Используйте силу письма или искреннего разговора, чтобы снять напряжение и найти ответ.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Сила"

Ваша гармония и уравновешенность сегодня станут ключом к успеху. Карта дня подчеркивает: вам хватит храбрости, чтобы преодолеть трудности. Иногда не опыт, а лишь искреннее сердце помогает решить самое сложное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Жезлов" (перевернутая)

Вы привыкли идти до конца, даже когда все кажется сложным. Перевернутая "Четверка Жезлов" говорит об усталости или разочаровании в процессе. Но помните: даже в хаосе есть ценность, ведь именно он формирует ваш опыт. Каждый шаг сейчас строит фундамент будущих побед.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня ваш главный источник силы — интуиция. "Верховная Жрица" напоминает: вы чувствуете больше, чем видите. Слушайте внутренний голос, и он подскажет, где стоит говорить, а где молчать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

Ваш опыт и прагматизм сегодня выведут вас на передовую позицию. Карта "Император" символизирует порядок, дисциплину и власть. Это хороший день для серьезных разговоров, решений и даже для отстаивания своей точки зрения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Возможны эмоциональные колебания или чувство разочарования. "Тройка Мечей" показывает: сегодня вы можете почувствовать боль, но именно она открывает путь к исцелению. Это момент честности с самим собой. Не убегайте от эмоций — проживите их.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

Вы привыкли делиться и помогать, даже когда это вредит вам самим. Карта дня предупреждает: сегодня не стоит поддаваться импульсивным тратам и жертвовать собственным благополучием.

