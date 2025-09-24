Гороскоп за картами Таро на 24 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Осінь набирає обертів, і разом із нею змінюється наша енергетика. За пророцтвом карт Таро, ця середа, 24 вересня, може стати справжньою перевіркою на витривалість та внутрішню силу для багатьох знаків Зодіаку. Одним сьогодні важливо не втратити контроль над ситуацією, іншим — навчитися довіряти своїй інтуїції, а декому варто переглянути фінансові чи особисті пріоритети.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 24 вересня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Диявол" (перевернута)

Сьогодні ви відчуваєте, що нарешті повертаєте собі контроль над життям. Карта дня говорить про визволення від страхів і залежностей, які раніше стримували ваш рух уперед. Це день, коли можна сміливо сказати: ви керуєте власною долею. Не бійтеся визнавати свої перемоги.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

Ви прагнете гармонії та любові, але сьогодні може з'явитися спокуса порівнювати або сумніватися. Таро попереджають: те, що здається кращим ззовні, не завжди таке насправді. Залишайтеся вірними своїм почуттям і обирайте те, що має сенс тут і зараз. Щирість у стосунках та чесність із собою принесуть більше користі, ніж пошук "зеленішої трави".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ваш головний інструмент — талант і креативність. Карта "Маг" підштовхує використовувати свої здібності максимально: ідеї, які зараз виникнуть, мають великий потенціал. Це день для дій, а не сумнівів. Довіртеся власній унікальності.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Мечів"

Ви відчуваєте силу власного розуму й ясність думок. Карта дня дає вам впевненість у тому, що сьогодні ваша логіка — надійний компас. Ви здатні ухвалити рішення, яке переверне ситуацію на краще. Говоріть відкрито і не бійтеся захищати свою правду.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Ваші емоції сьогодні — головний дороговказ. "Туз Кубків" відкриває новий простір для почуттів: це може бути кохання, натхнення або щире захоплення справою. Все, що народжується сьогодні, має шанс стати початком чогось значного. Дозвольте собі любити, радіти і довіряти серцю.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Ви маєте багато думок, і сьогодні варто знайти для них правильну форму. "Сімка Мечів" каже: не залишайте важливе всередині — запишіть або висловіть. Це допоможе не лише упорядкувати хаос, а й відкрити нові рішення. Використайте силу письма чи щирої розмови, аби зняти напругу та знайти відповідь.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сила"

Ваша гармонія і врівноваженість сьогодні стануть ключем до успіху. Карта дня підкреслює: вам вистачить хоробрості, аби подолати труднощі. Іноді не досвід, а лише щире серце допомагає вирішити найскладніше.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Жезлів" (перевернута)

Ви звикли йти до кінця, навіть коли все здається складним. Перевернута "Четвірка Жезлів" каже про втому або розчарування в процесі. Але пам'ятайте: навіть у хаосі є цінність, адже саме він формує ваш досвід. Кожен крок зараз будує фундамент майбутніх перемог.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні ваше головне джерело сили — інтуїція. "Верховна Жриця" нагадує: ви відчуваєте більше, ніж бачите. Слухайте внутрішній голос, і він підкаже, де варто говорити, а де мовчати.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор"

Ваш досвід і прагматизм сьогодні виведуть вас на передову позицію. Карта "Імператор" символізує порядок, дисципліну та владу. Це гарний день для серйозних розмов, рішень і навіть для відстоювання своєї точки зору.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Можливі емоційні коливання чи відчуття розчарування. "Трійка Мечів" показує: сьогодні ви можете відчути біль, але саме він відкриває шлях до зцілення. Це момент чесності з самим собою. Не тікайте від емоцій — проживіть їх.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)

Ви звикли ділитися й допомагати, навіть коли це шкодить вам самим. Карта дня попереджає: сьогодні не варто піддаватися імпульсивним витратам і жертвувати власним добробутом.

Також радимо звернути увагу на інші передбачення магічних карт Таро

Які знаки Зодіаку супроводжуватиме фінансова фортуна у період з 22 по 28 вересня.

Хто зі знаків Зодіаку переживе болісне розставання у вересні.

Яким знакам Зодіаку чекати доленосні події у перший місяць осені.

Кому зі знаків Зодіаку нереально щаститиме до кінця вересня.