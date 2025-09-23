Гороскоп по картам Таро на 23 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Повод для остановки и переосмысления — вот что приносит этот вторник, 23 сентября. Карты Таро показывают нам, что этот день не о случайных событиях, а о выборе: куда направить энергию, какие отношения стоит беречь, а что — отпустить. Для многих знаков Зодиака быстрый ритм событий потребует разумного распределения приоритетов.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 23 сентября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Сегодня ваша энергия ускоряется — много дел, быстрые решения, стремительные встречи. "Восьмерка Жезлов" просит не распыляться: то, что летит к вам с бешеной скоростью, не всегда стоит внимания. Приоритет — то, что действительно приносит результат. Составьте короткий список "три главные задачи" и работайте только с ними.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Суд"

Ваш внутренний голос сегодня особенно громкий. Карта "Суд" подталкивает вас пересмотреть ситуацию с другой точки зрения и принять решение, которое может выглядеть непростым, но правильным. Дайте себе время на размышления и не отказывайтесь от советов людей, которым доверяете.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Перемены пугают, особенно когда затрагивают безопасность или финансы. Карта дня говорит: не держитесь за старое только из страха. Движение — это единственный путь к росту. Отпустите негативные установки, подумайте о маленьком, но конкретном шаге в направлении обновления.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Пентаклей" (перевернутая)

Вы привыкли заботиться о других, иногда забывая о себе. Сегодня карта дня напоминает: без вашего ресурса помощь другим будет поверхностной. Обеспечьте себя хотя бы базовыми потребностями — еда, сон, тишина. 30 минут тишины или прогулка — это не роскошь, а инвестиция в вашу эффективность.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Башня" (перевернутая)

Вы чувствуете, что вот-вот что-то пойдет не так. Перевернутая "Башня" говорит — избежать разрушений можно, заметив проблему заранее. Не демонстрируйте чрезмерную самоуверенность — лучше проанализируйте риски. Если что-то кажется неустойчивым — отступите на шаг и подготовьте план "Б".

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Время двигаться дальше: эмоциональные границы проясняются, вы готовы оставить то, что не питает. "Восьмерка Кубков" — о сознательном прощании и переходе к большему смыслу. Сделайте ритуал завершения — напишите, за что благодарите прошлое, и сожгите или спрячьте записку как символ отпускания.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

Сегодня возникает внутреннее сомнение: стоит ли делать шаг вперед. Перевернутая "Двойка Жезлов" говорит о страхе неизвестного, но этот страх может стать ресурсом. Используйте сомнения, чтобы определить слабые места плана. Разбейте большой план на микрошаги — так вы вернете себе ощущение контроля.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

Комфортная стагнация больше не работает. Карта дня подчеркивает: время действовать, даже если кажется, что ничего не изменится. Ваша задача — нарушить привычную рутину. Сделайте один небольшой смелый шаг там, где раньше постоянно откладывали изменения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Императрица" (перевернутая)

Внутреннее равновесие висит на тонкой нити: вы можете не замечать, что подавляете свои истинные ощущения. "Императрица" в перевернутом положении советует уделить внимание внутренним потребностям и не игнорировать дискомфорт. Найдите что-то, что вас наполняет — творчество, природа, еда и т.д.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)

Материальная стабильность сегодня может показаться хрупкой. Но стоит взглянуть на безопасность шире, чем просто финансы. Карта дня призывает строить "настоящую" опору: отношения, ценности, наследие. Уделите время разговору с семьей или планированию долгосрочных целей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Паж Пентаклей"

У вас рождается полезная идея — не держите ее только в мыслях. "Паж Пентаклей" о практической пробе новых идей. Сегодня удачный день для предложить улучшения или сделать маленький эксперимент. Напишите 3 конкретных шага, чтобы воплотить идею, и реализуйте первый из них уже сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Вы чувствуете ограничения, но настоящая ловушка — в ваших убеждениях. "Восьмерка Мечей" говорит: у вас есть выход, просто пока не замечаете его. Сегодня ваша задача — снять "завесу" сомнений. Выпишите все аргументы "против" и "за" — критический взгляд поможет.

