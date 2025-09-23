Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 вересня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 вересня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 06:09
Гороскоп за картами Таро на 23 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Привід для зупинки й переосмислення — от що приносить цей вівторок, 23 вересня. Карти Таро показують нам, що цей день не про випадкові події, а про вибір: куди спрямувати енергію, які стосунки варто берегти, а що — відпустити. Для багатьох знаків Зодіаку швидкий ритм подій вимагатиме розумного розподілення пріоритетів.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 23 вересня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Сьогодні ваша енергія прискорюється — багато справ, швидкі рішення, стрімкі зустрічі. "Вісімка Жезлів" просить не розпорошуватися: те, що летить до вас з шаленою швидкістю, не завжди варте уваги. Пріоритет — те, що дійсно приносить результат. Складіть короткий список "три головні задачі" і працюйте тільки з ними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Суд"

Ваш внутрішній голос сьогодні особливо гучний. Карта "Суд" підштовхує вас переглянути ситуацію з іншої точки зору і прийняти рішення, яке може виглядати непростим, але правильним. Дайте собі час на роздуми і не відмовляйтеся від порад людей, яким довіряєте.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Зміни лякають, особливо коли зачіпають безпеку чи фінанси. Карта дня каже: не тримайтеся за старе лише зі страху. Рух — це єдиний шлях до зростання.
Відпустіть негативні установки, подумайте про маленький, але конкретний крок у напрямку оновлення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Пентаклів" (перевернута)

Ви звикли дбати про інших, іноді забуваючи про себе. Сьогодні карта дня нагадує: без вашого ресурсу допомога іншим буде поверхневою. Забезпечте себе хоча б базовими потребами — їжа, сон, тиша. 30 хвилин тиші або прогулянка — це не розкіш, а інвестиція у вашу ефективність.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вежа" (перевернута)

Ви відчуваєте, що ось-ось щось піде не так. Перевернута "Вежа" каже — уникнути руйнувань можна, помітивши проблему заздалегідь. Не демонструйте надмірну самовпевненість — краще проаналізуйте ризики. Якщо щось здається нестійким — відступіть на крок і підготуйте план "Б".

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Час рухатися далі: емоційні кордони прояснюються, ви готові залишити те, що не живить. "Вісімка Кубків" — про свідоме прощання і перехід до більшого сенсу.
Зробіть ритуал завершення — напишіть, за що дякуєте минулому, і спаліть або заховайте записку як символ відпускання.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

Сьогодні виникає внутрішній сумнів: чи варто робити крок уперед. Перевернута "Двійка Жезлів" говорить про страх невідомого, але цей страх може стати ресурсом. Використайте сумніви, аби визначити слабкі місця плану. Розбийте великий план на мікрокроки — так ви повернете собі відчуття контролю.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Повішений" (перевернута)

Комфортна стагнація більше не працює. Карта дня наголошує: час діяти, навіть якщо здається, що нічого не зміниться. Ваше завдання — порушити звичну рутину. Зробіть один невеликий сміливий крок там, де раніше постійно відкладали зміни.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператриця" (перевернута)

Внутрішня рівновага висить на тонкій нитці: ви можете не помічати, що пригнічуєте свої справжні відчуття. "Імператриця" у перевернутому положенні радить приділити увагу внутрішнім потребам і не ігнорувати дискомфорт. Віднайдіть щось, що вас наповнює — творчість, природа, їжа тощо.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Матеріальна стабільність сьогодні може здатися крихкою. Але варто поглянути на безпеку ширше, ніж просто фінанси. Карта дня закликає будувати "справжню" опору: стосунки, цінності, спадщина.
Приділіть час розмові з родиною або плануванню довгострокових цілей.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Паж Пентаклів"

У вас народжується корисна ідея — не тримайте її лише у думках. "Паж Пентаклів" про практичну пробу нових ідей. Сьогодні вдалий день для запропонувати покращення або зробити маленький експеримент.
Напишіть 3 конкретні кроки, щоб втілити ідею, і реалізуйте перший із них уже сьогодні.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Ви відчуваєте обмеження, але справжня пастка — у ваших переконаннях. "Вісімка Мечів" каже: ви маєте вихід, просто поки що не помічаєте його. Сьогодні ваша задача — зняти "завісу" сумнівів. Випишіть всі аргументи "проти" і "за" — критичний погляд допоможе.

Також радимо звернути увагу на інші передбачення магічних карт Таро

Яким знакам Зодіаку період з 22 по 28 вересня несе фінансову фортуну.

Які знаки Зодіаку переживуть болісне розставання у перший місяць осені.

Кому зі знаків Зодіаку вересень обіцяє доленосні події

Яким знакам Зодіаку фантастично щаститиме до кінця вересня.

Які знаки Зодіаку у вересні будуть купатися у коханні.

гороскоп знаки Зодіаку 23 вересня передбачення карти Таро
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації