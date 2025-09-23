Гороскоп за картами Таро на 23 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Привід для зупинки й переосмислення — от що приносить цей вівторок, 23 вересня. Карти Таро показують нам, що цей день не про випадкові події, а про вибір: куди спрямувати енергію, які стосунки варто берегти, а що — відпустити. Для багатьох знаків Зодіаку швидкий ритм подій вимагатиме розумного розподілення пріоритетів.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 23 вересня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Сьогодні ваша енергія прискорюється — багато справ, швидкі рішення, стрімкі зустрічі. "Вісімка Жезлів" просить не розпорошуватися: те, що летить до вас з шаленою швидкістю, не завжди варте уваги. Пріоритет — те, що дійсно приносить результат. Складіть короткий список "три головні задачі" і працюйте тільки з ними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Суд"

Ваш внутрішній голос сьогодні особливо гучний. Карта "Суд" підштовхує вас переглянути ситуацію з іншої точки зору і прийняти рішення, яке може виглядати непростим, але правильним. Дайте собі час на роздуми і не відмовляйтеся від порад людей, яким довіряєте.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Зміни лякають, особливо коли зачіпають безпеку чи фінанси. Карта дня каже: не тримайтеся за старе лише зі страху. Рух — це єдиний шлях до зростання.

Відпустіть негативні установки, подумайте про маленький, але конкретний крок у напрямку оновлення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Пентаклів" (перевернута)

Ви звикли дбати про інших, іноді забуваючи про себе. Сьогодні карта дня нагадує: без вашого ресурсу допомога іншим буде поверхневою. Забезпечте себе хоча б базовими потребами — їжа, сон, тиша. 30 хвилин тиші або прогулянка — це не розкіш, а інвестиція у вашу ефективність.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вежа" (перевернута)

Ви відчуваєте, що ось-ось щось піде не так. Перевернута "Вежа" каже — уникнути руйнувань можна, помітивши проблему заздалегідь. Не демонструйте надмірну самовпевненість — краще проаналізуйте ризики. Якщо щось здається нестійким — відступіть на крок і підготуйте план "Б".

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Час рухатися далі: емоційні кордони прояснюються, ви готові залишити те, що не живить. "Вісімка Кубків" — про свідоме прощання і перехід до більшого сенсу.

Зробіть ритуал завершення — напишіть, за що дякуєте минулому, і спаліть або заховайте записку як символ відпускання.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

Сьогодні виникає внутрішній сумнів: чи варто робити крок уперед. Перевернута "Двійка Жезлів" говорить про страх невідомого, але цей страх може стати ресурсом. Використайте сумніви, аби визначити слабкі місця плану. Розбийте великий план на мікрокроки — так ви повернете собі відчуття контролю.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Повішений" (перевернута)

Комфортна стагнація більше не працює. Карта дня наголошує: час діяти, навіть якщо здається, що нічого не зміниться. Ваше завдання — порушити звичну рутину. Зробіть один невеликий сміливий крок там, де раніше постійно відкладали зміни.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператриця" (перевернута)

Внутрішня рівновага висить на тонкій нитці: ви можете не помічати, що пригнічуєте свої справжні відчуття. "Імператриця" у перевернутому положенні радить приділити увагу внутрішнім потребам і не ігнорувати дискомфорт. Віднайдіть щось, що вас наповнює — творчість, природа, їжа тощо.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Матеріальна стабільність сьогодні може здатися крихкою. Але варто поглянути на безпеку ширше, ніж просто фінанси. Карта дня закликає будувати "справжню" опору: стосунки, цінності, спадщина.

Приділіть час розмові з родиною або плануванню довгострокових цілей.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Паж Пентаклів"

У вас народжується корисна ідея — не тримайте її лише у думках. "Паж Пентаклів" про практичну пробу нових ідей. Сьогодні вдалий день для запропонувати покращення або зробити маленький експеримент.

Напишіть 3 конкретні кроки, щоб втілити ідею, і реалізуйте перший із них уже сьогодні.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Ви відчуваєте обмеження, але справжня пастка — у ваших переконаннях. "Вісімка Мечів" каже: ви маєте вихід, просто поки що не помічаєте його. Сьогодні ваша задача — зняти "завісу" сумнівів. Випишіть всі аргументи "проти" і "за" — критичний погляд допоможе.

