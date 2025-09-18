Видео
Главная Гороскоп Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 сентября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 сентября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 18 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Сегодня, 18 сентября, карты Таро приоткрывают завесу будущего и дают важные подсказки всем знакам Зодиака. Одним они предсказывают финансовый подъем, другим — вдохновение в любви, а кому-то день принесет долгожданные изменения или испытания.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 18 сентября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Семерка Жезлов" (перевернутая)

Сегодня вам важно не бояться отстаивать собственное мнение. Может показаться, что окружение давит на вас, но на самом деле главное — уверенность в себе. Выбирайте слова осторожно и не спешите с решениями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро Туз Мечей (перевернутая)

Карта дня указывает на путаницу в мыслях и возможный внутренний конфликт. Перед вами стоит вопрос: чего вы на самом деле хотите? Этот день потребует глубокой честности с самим собой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Этот четверг обещает быть продуктивным. Вам придется много работать, даже если желания браться за новые задачи нет. Но именно из-за настойчивости вы получите результат. Все, во что вы вложите силы, даст плоды.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Дурак" (перевернутая)

Стоит быть осторожнее в принятии решений. Перевернутая карта "Дурак" напоминает: каждый шаг ведет к последствиям. Избегайте поспешных поступков и необдуманных рисков.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Звезда"

Карта дня говорит о надежде и свете. Сегодня вы можете почувствовать внутреннее обновление и вдохновение. Даже если есть сомнения относительно будущего, не теряйте веру в себя. Сейчас время мечтать и верить, что желаемое осуществится.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Этот день подталкивает вас к саморефлексии. "Отшельник" призывает остановиться и провести время в тишине, чтобы услышать собственную интуицию. Сегодня стоит обдумать свои цели и внутренние потребности. Это идеальный момент для глубоких выводов и поиска своего пути.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы можете вспомнить прошлое, которое давно осталось позади. Но карта дня советует не застревать в ностальгии, а сделать выводы и двигаться дальше. Отпуская старые воспоминания, вы освобождаете место для новых радостей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесница"

Вы движетесь вперед, даже если путь кажется трудным. "Колесница" символизирует победу над трудностями и силу воли. Даже в моменты усталости не сдавайтесь, действуйте уверенно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Этот четверг может принести легкую грусть или сожаление по утраченному. Но не стоит зацикливаться на прошлом. "Пятерка Кубков" напоминает: рядом есть новые возможности, стоит лишь поднять голову и посмотреть вперед.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Пентаклей"

День принесет вам стабильность в финансах или шанс заложить ее основы. "Король Пентаклей" символизирует практичность и способность достигать результатов. Это хорошее время для планирования бюджета или карьерных решений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро Иерофант (перевернутая)

Сегодня вы можете столкнуться с вопросом выбора: идти по традициям или выбрать свой путь. Карта дня призывает слушать себя, а не слепо доверять чужому мнению.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Эта карта говорит о финансовой стабильности. Сегодня вы почувствуете уверенность в завтрашнем дне и сможете спокойно планировать будущее. Это также подходящее время, чтобы составить бюджет или подумать о новых способах заработка.

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
