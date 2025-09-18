Гороскоп по картам Таро на 18 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Сегодня, 18 сентября, карты Таро приоткрывают завесу будущего и дают важные подсказки всем знакам Зодиака. Одним они предсказывают финансовый подъем, другим — вдохновение в любви, а кому-то день принесет долгожданные изменения или испытания.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 18 сентября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Семерка Жезлов" (перевернутая)

Сегодня вам важно не бояться отстаивать собственное мнение. Может показаться, что окружение давит на вас, но на самом деле главное — уверенность в себе. Выбирайте слова осторожно и не спешите с решениями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро Туз Мечей (перевернутая)

Карта дня указывает на путаницу в мыслях и возможный внутренний конфликт. Перед вами стоит вопрос: чего вы на самом деле хотите? Этот день потребует глубокой честности с самим собой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Этот четверг обещает быть продуктивным. Вам придется много работать, даже если желания браться за новые задачи нет. Но именно из-за настойчивости вы получите результат. Все, во что вы вложите силы, даст плоды.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Дурак" (перевернутая)

Стоит быть осторожнее в принятии решений. Перевернутая карта "Дурак" напоминает: каждый шаг ведет к последствиям. Избегайте поспешных поступков и необдуманных рисков.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Звезда"

Карта дня говорит о надежде и свете. Сегодня вы можете почувствовать внутреннее обновление и вдохновение. Даже если есть сомнения относительно будущего, не теряйте веру в себя. Сейчас время мечтать и верить, что желаемое осуществится.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Этот день подталкивает вас к саморефлексии. "Отшельник" призывает остановиться и провести время в тишине, чтобы услышать собственную интуицию. Сегодня стоит обдумать свои цели и внутренние потребности. Это идеальный момент для глубоких выводов и поиска своего пути.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы можете вспомнить прошлое, которое давно осталось позади. Но карта дня советует не застревать в ностальгии, а сделать выводы и двигаться дальше. Отпуская старые воспоминания, вы освобождаете место для новых радостей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесница"

Вы движетесь вперед, даже если путь кажется трудным. "Колесница" символизирует победу над трудностями и силу воли. Даже в моменты усталости не сдавайтесь, действуйте уверенно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Этот четверг может принести легкую грусть или сожаление по утраченному. Но не стоит зацикливаться на прошлом. "Пятерка Кубков" напоминает: рядом есть новые возможности, стоит лишь поднять голову и посмотреть вперед.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Пентаклей"

День принесет вам стабильность в финансах или шанс заложить ее основы. "Король Пентаклей" символизирует практичность и способность достигать результатов. Это хорошее время для планирования бюджета или карьерных решений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро Иерофант (перевернутая)

Сегодня вы можете столкнуться с вопросом выбора: идти по традициям или выбрать свой путь. Карта дня призывает слушать себя, а не слепо доверять чужому мнению.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Эта карта говорит о финансовой стабильности. Сегодня вы почувствуете уверенность в завтрашнем дне и сможете спокойно планировать будущее. Это также подходящее время, чтобы составить бюджет или подумать о новых способах заработка.

