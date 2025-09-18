Гороскоп за картами Таро на 18 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Сьогодні, 18 вересня, карти Таро відкривають завісу майбутнього та дають важливі підказки усім знакам Зодіаку. Одним вони пророкують фінансовий підйом, іншим — натхнення у коханні, а комусь день принесе довгоочікувані зміни або ж випробування.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 18 вересня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сімка Жезлів" (перевернута)

Сьогодні вам важливо не боятися відстоювати власну думку. Може здатися, що оточення тисне на вас, але насправді головне — впевненість у собі. Обирайте слова обережно та не поспішайте з рішеннями.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро Туз Мечів (перевернута)

Карта дня вказує на плутанину в думках та можливий внутрішній конфлікт. Перед вами стоїть питання: чого ви насправді хочете? Цей день вимагатиме глибокої чесності з самим собою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Цей четвер обіцяє бути продуктивним. Вам доведеться багато працювати, навіть якщо бажання братися за нові завдання немає. Але саме через наполегливість ви отримаєте результат. Усе, у що ви вкладете сили, дасть плоди.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дурень" (перевернута)

Варто бути обережнішими у прийнятті рішень. Перевернута карта "Дурень" нагадує: кожен крок веде до наслідків. Уникайте поспішних вчинків і необдуманих ризиків.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Зірка"

Карта дня говорить про надію та світло. Сьогодні ви можете відчути внутрішнє оновлення та натхнення. Навіть якщо є сумніви щодо майбутнього, не втрачайте віру в себе. Зараз час мріяти та вірити, що бажане здійсниться.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Цей день підштовхує вас до саморефлексії. "Відлюдник" закликає зупинитися та провести час у тиші, аби почути власну інтуїцію. Сьогодні варто обдумати свої цілі та внутрішні потреби. Це ідеальний момент для глибоких висновків та пошуку свого шляху.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви можете згадати минуле, яке давно залишилося позаду. Але карта дня радить не застрягати у ностальгії, а зробити висновки й рухатися далі. Відпускаючи старі спогади, ви звільняєте місце для нових радостей.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колісниця"

Ви рухаєтеся вперед, навіть якщо шлях здається важким. "Колісниця" символізує перемогу над труднощами та силу волі. Навіть у моменти втоми не здавайтеся, дійте впевнено.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків"

Цей четвер може принести легкий смуток або жаль за втраченим. Але не варто зациклюватися на минулому. "П'ятірка Кубків" нагадує: поруч є нові можливості, варто лише підняти голову та подивитися вперед.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Пентаклів"

День принесе вам стабільність у фінансах або шанс закласти її основи. "Король Пентаклів" символізує практичність та здатність досягати результатів. Це гарний час для планування бюджету чи кар'єрних рішень.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро Ієрофант (перевернута)

Сьогодні ви можете зіткнутися з питанням вибору: йти за традиціями чи обрати свій шлях. Карта дня закликає слухати себе, а не сліпо довіряти чужій думці.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Ця карта говорить про фінансову стабільність. Сьогодні ви відчуєте впевненість у завтрашньому дні та зможете спокійно планувати майбутнє. Це також слушний час, аби скласти бюджет чи подумати про нові способи заробітку.

