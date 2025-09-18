Гороскоп за картами Таро на 18 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 вересня 2025 за Таро
Сьогодні, 18 вересня, карти Таро відкривають завісу майбутнього та дають важливі підказки усім знакам Зодіаку. Одним вони пророкують фінансовий підйом, іншим — натхнення у коханні, а комусь день принесе довгоочікувані зміни або ж випробування.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 18 вересня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сімка Жезлів" (перевернута)
Сьогодні вам важливо не боятися відстоювати власну думку. Може здатися, що оточення тисне на вас, але насправді головне — впевненість у собі. Обирайте слова обережно та не поспішайте з рішеннями.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро Туз Мечів (перевернута)
Карта дня вказує на плутанину в думках та можливий внутрішній конфлікт. Перед вами стоїть питання: чого ви насправді хочете? Цей день вимагатиме глибокої чесності з самим собою.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Вісімка Пентаклів"
Цей четвер обіцяє бути продуктивним. Вам доведеться багато працювати, навіть якщо бажання братися за нові завдання немає. Але саме через наполегливість ви отримаєте результат. Усе, у що ви вкладете сили, дасть плоди.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Дурень" (перевернута)
Варто бути обережнішими у прийнятті рішень. Перевернута карта "Дурень" нагадує: кожен крок веде до наслідків. Уникайте поспішних вчинків і необдуманих ризиків.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Зірка"
Карта дня говорить про надію та світло. Сьогодні ви можете відчути внутрішнє оновлення та натхнення. Навіть якщо є сумніви щодо майбутнього, не втрачайте віру в себе. Зараз час мріяти та вірити, що бажане здійсниться.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Відлюдник"
Цей день підштовхує вас до саморефлексії. "Відлюдник" закликає зупинитися та провести час у тиші, аби почути власну інтуїцію. Сьогодні варто обдумати свої цілі та внутрішні потреби. Це ідеальний момент для глибоких висновків та пошуку свого шляху.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Шістка Кубків" (перевернута)
Сьогодні ви можете згадати минуле, яке давно залишилося позаду. Але карта дня радить не застрягати у ностальгії, а зробити висновки й рухатися далі. Відпускаючи старі спогади, ви звільняєте місце для нових радостей.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Колісниця"
Ви рухаєтеся вперед, навіть якщо шлях здається важким. "Колісниця" символізує перемогу над труднощами та силу волі. Навіть у моменти втоми не здавайтеся, дійте впевнено.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "П'ятірка Кубків"
Цей четвер може принести легкий смуток або жаль за втраченим. Але не варто зациклюватися на минулому. "П'ятірка Кубків" нагадує: поруч є нові можливості, варто лише підняти голову та подивитися вперед.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Король Пентаклів"
День принесе вам стабільність у фінансах або шанс закласти її основи. "Король Пентаклів" символізує практичність та здатність досягати результатів. Це гарний час для планування бюджету чи кар'єрних рішень.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро Ієрофант (перевернута)
Сьогодні ви можете зіткнутися з питанням вибору: йти за традиціями чи обрати свій шлях. Карта дня закликає слухати себе, а не сліпо довіряти чужій думці.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Четвірка Пентаклів"
Ця карта говорить про фінансову стабільність. Сьогодні ви відчуєте впевненість у завтрашньому дні та зможете спокійно планувати майбутнє. Це також слушний час, аби скласти бюджет чи подумати про нові способи заробітку.
