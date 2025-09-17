Какому знаку Зодиака следует быть осторожным 18 сентября 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

В четверг, 18 сентября, Таро предупреждают один знак Зодиака о возможных неурядицах и опасности. Этот день может принести проблемы в делах, отношениях и даже в мелочах. Подсказки магических карт помогут справиться с вызовами и избежать серьезных ошибок.

Какому знаку Зодиака следует быть особенно осмотрительным 18 сентября — Новини.LIVE делится раскладом Таро на три карты.

Кого предупреждают карты Таро

В этот день карты Таро предостерегают Овнов. Именно вы можете оказаться на перепутье, где каждый шаг имеет значение. Представителям этого знака Зодиака выпали такие карты на 18 сентября:

Первая карта — "Башня". Это предупреждение о внезапных переменах или событии, которое может выбить вас из колеи. Вы рискуете столкнуться с ситуацией, где старое разрушается, чтобы освободить место новому. Вторая карта — "Двойка мечей". Символ выбора, которого вы пытаетесь избежать. Вы можете оказаться в ловушке собственных сомнений. Сегодня лучше не принимать импульсивных решений и не действовать под давлением эмоций. Третья карта — "Дьявол". Карта соблазнов и зависимостей. Она предупреждает о риске попасть под влияние чужих идей, манипуляций или собственных слабостей. Здесь важно сохранить трезвый рассудок и сказать "нет" тому, что вредит вам.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

По предсказаниям Таро, 18 сентября может стать непростым днем, когда вам придется встретиться лицом к лицу с испытаниями. Стоит не спешить и не поддаваться на провокации. Избегайте конфликтов на работе, не давайте обещаний, которые трудно выполнить, и осторожно относитесь к финансовым решениям. В личной жизни возможно испытание доверием: не позволяйте ревности или подозрениям разрушить гармонию.

Ваш главный ключ к успеху в этот день — сдержанность и осознанность. Если сможете отказаться от лишних эмоций и посмотреть на ситуацию со стороны, вы избежите многих проблем.

