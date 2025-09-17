Видео
Главная Гороскоп Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 17 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: alamy.de

Сегодня, 17 сентября, карты Таро открывают особые подсказки для каждого знака Зодиака: одних они предупреждают об опасности поспешных решений, другим — обещают финансовые или карьерные успехи, а для кого-то пророчат удачу в любви.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 17 сентября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня Овнам нужно внимательнее отнестись к финансам. "Четверка Пентаклей" символизирует контроль и умение правильно распределять ресурсы. Остерегайтесь импульсивных покупок. В то же время ваши предыдущие старания не были напрасными, и уже скоро вы получите вознаграждение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Кубков" (перевернутая)

Для вас среда может стать эмоциональным вызовом. Перевернутый "Туз Кубков" говорит об ощущении разочарования или потери в личной жизни. Но эта карта — не приговор, а толчок для переосмысления. Подумайте, готовы ли вы работать над отношениями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг" (перевернутая)

Сегодня вы можете почувствовать, что энергии не хватает, а слова звучат не так, как задумано. "Маг" в перевернутом положении сигнализирует о блокировке вашего потенциала. Возможно, вы слишком распыляете внимание или сомневаетесь в собственных силах. Найдите способ снова соединиться со своим внутренним "Я".

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Этот день может принести ощущение, будто вы оказались в ловушке обстоятельств. На самом деле выход есть, но вы его пока не видите. Карта дня напоминает: ограничения существуют по большей части в вашем воображении. Сегодня попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Среда принесет вам заслуженное признание. "Шестерка Жезлов" — это знак победы, наград и благодарности за ваш труд. Возможно, сегодня вы получите хорошую новость, которая подтвердит: все ваши старания были не зря.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

День может показаться непростым: возможны задержки, мелкие недоразумения или неудачные совпадения. Но перевернутое "Колесо Фортуны" говорит, что даже в таких ситуациях скрыта польза. Сегодня стоит быть внимательными к деталям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Перед вами открывается новый выбор. Карта дня символизирует необходимость определиться с направлением движения. Возможно, сегодня вы почувствуете сомнения, но спешить не стоит. Позвольте себе немного времени, чтобы все взвесить. Не бойтесь отложить решение, если вы еще не готовы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

В этот день могут возникнуть споры или желание доказать свою правоту любой ценой. "Суд" перевернутый напоминает: каждый имеет право на собственное мнение, и ваша истина не всегда единственная. Карты Таро советуют обратить внимание не только на логику, но и на внутренние ощущения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Сегодня вам придется совмещать несколько дел одновременно. "Двойка Пентаклей" — это символ гибкости и умения балансировать. Нагрузка может быть значительной, но именно благодаря вашей способности быстро реагировать вы сможете выйти победителем. Не бойтесь брать ответственность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Умеренность" (перевернутая)

Этот день заставит вас пересмотреть приоритеты. Карта дня говорит о внутреннем дисбалансе: возможно, вы тратите слишком много энергии на незначительные вещи. Среда — удачное время, чтобы расставить акценты и решить, что для вас действительно важно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Этот день открывает вам двери к любви и гармонии. "Двойка Кубков" символизирует искренние чувства, равенство в отношениях и восстановление взаимности. Если вы давно ждали шанс вернуть романтику в жизнь — именно сейчас идеальный момент.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Для вас 17 сентября может стать завершением определенного этапа. Карта дня символизирует конец ситуации, которая истощала вас эмоционально. Это не поражение, а возможность нажать "кнопку перезагрузки".

