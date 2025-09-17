Гороскоп по картам Таро на 17 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: alamy.de

Сегодня, 17 сентября, карты Таро открывают особые подсказки для каждого знака Зодиака: одних они предупреждают об опасности поспешных решений, другим — обещают финансовые или карьерные успехи, а для кого-то пророчат удачу в любви.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 17 сентября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня Овнам нужно внимательнее отнестись к финансам. "Четверка Пентаклей" символизирует контроль и умение правильно распределять ресурсы. Остерегайтесь импульсивных покупок. В то же время ваши предыдущие старания не были напрасными, и уже скоро вы получите вознаграждение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Кубков" (перевернутая)

Для вас среда может стать эмоциональным вызовом. Перевернутый "Туз Кубков" говорит об ощущении разочарования или потери в личной жизни. Но эта карта — не приговор, а толчок для переосмысления. Подумайте, готовы ли вы работать над отношениями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг" (перевернутая)

Сегодня вы можете почувствовать, что энергии не хватает, а слова звучат не так, как задумано. "Маг" в перевернутом положении сигнализирует о блокировке вашего потенциала. Возможно, вы слишком распыляете внимание или сомневаетесь в собственных силах. Найдите способ снова соединиться со своим внутренним "Я".

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Этот день может принести ощущение, будто вы оказались в ловушке обстоятельств. На самом деле выход есть, но вы его пока не видите. Карта дня напоминает: ограничения существуют по большей части в вашем воображении. Сегодня попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Среда принесет вам заслуженное признание. "Шестерка Жезлов" — это знак победы, наград и благодарности за ваш труд. Возможно, сегодня вы получите хорошую новость, которая подтвердит: все ваши старания были не зря.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

День может показаться непростым: возможны задержки, мелкие недоразумения или неудачные совпадения. Но перевернутое "Колесо Фортуны" говорит, что даже в таких ситуациях скрыта польза. Сегодня стоит быть внимательными к деталям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Перед вами открывается новый выбор. Карта дня символизирует необходимость определиться с направлением движения. Возможно, сегодня вы почувствуете сомнения, но спешить не стоит. Позвольте себе немного времени, чтобы все взвесить. Не бойтесь отложить решение, если вы еще не готовы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

В этот день могут возникнуть споры или желание доказать свою правоту любой ценой. "Суд" перевернутый напоминает: каждый имеет право на собственное мнение, и ваша истина не всегда единственная. Карты Таро советуют обратить внимание не только на логику, но и на внутренние ощущения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Сегодня вам придется совмещать несколько дел одновременно. "Двойка Пентаклей" — это символ гибкости и умения балансировать. Нагрузка может быть значительной, но именно благодаря вашей способности быстро реагировать вы сможете выйти победителем. Не бойтесь брать ответственность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Умеренность" (перевернутая)

Этот день заставит вас пересмотреть приоритеты. Карта дня говорит о внутреннем дисбалансе: возможно, вы тратите слишком много энергии на незначительные вещи. Среда — удачное время, чтобы расставить акценты и решить, что для вас действительно важно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Этот день открывает вам двери к любви и гармонии. "Двойка Кубков" символизирует искренние чувства, равенство в отношениях и восстановление взаимности. Если вы давно ждали шанс вернуть романтику в жизнь — именно сейчас идеальный момент.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Для вас 17 сентября может стать завершением определенного этапа. Карта дня символизирует конец ситуации, которая истощала вас эмоционально. Это не поражение, а возможность нажать "кнопку перезагрузки".

