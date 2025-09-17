Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 вересня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 вересня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 06:09
Гороскоп за картами Таро на 17 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: alamy.de

Сьогодні, 17 вересня, карти Таро відкривають особливі підказки для кожного знаку Зодіаку: одних вони попереджають про небезпеку поспішних рішень, іншим — обіцяють фінансові чи кар'єрні успіхи, а для когось пророкують удачу в коханні.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 17 вересня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Сьогодні Овнам потрібно уважніше поставитися до фінансів. "Четвірка Пентаклів" символізує контроль та вміння правильно розподіляти ресурси. Остерігайтеся імпульсивних покупок. Водночас ваші попередні старання не були марними, і вже скоро ви отримаєте винагороду.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)

Для вас середа може стати емоційним викликом. Перевернутий "Туз Кубків" говорить про відчуття розчарування чи втрати в особистому житті. Але ця карта — не вирок, а поштовх для переосмислення. Подумайте, чи готові ви працювати над стосунками.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчути, що енергії бракує, а слова звучать не так, як задумано. "Маг" у перевернутому положенні сигналізує про блокування вашого потенціалу. Можливо, ви занадто розпорошуєте увагу або сумніваєтеся у власних силах. Знайдіть спосіб знову з'єднатися зі своїм внутрішнім "Я".

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Цей день може принести відчуття, ніби ви опинилися в пастці обставин. Насправді вихід є, але ви його поки не бачите. Карта дня нагадує: обмеження існують здебільшого у вашій уяві. Сьогодні спробуйте подивитися на ситуацію з іншого боку.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Середа принесе вам заслужене визнання. "Шістка Жезлів" — це знак перемоги, нагород і подяки за вашу працю. Можливо, сьогодні ви отримаєте добру новину, що підтвердить: усі ваші старання були не дарма.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

День може здатися непростим: можливі затримки, дрібні непорозуміння чи невдалі збіги. Але перевернуте "Колесо Фортуни" говорить, що навіть у таких ситуаціях прихована користь. Сьогодні варто бути уважними до деталей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Перед вами відкривається новий вибір. Карта дня символізує необхідність визначитися з напрямком руху. Можливо, сьогодні ви відчуєте сумніви, але поспішати не варто. Дозвольте собі трохи часу, щоби все зважити. Не бійтеся відкласти рішення, якщо ви ще не готові.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Суд" (перевернута)

У цей день можуть виникнути суперечки чи бажання довести свою правоту будь-якою ціною. "Суд" перевернутий нагадує: кожен має право на власну думку, і ваша істина не завжди єдина. Карти Таро радять звернути увагу не лише на логіку, а й на внутрішні відчуття.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Сьогодні вам доведеться поєднувати кілька справ одночасно. "Двійка Пентаклів" — це символ гнучкості та вміння балансувати. Навантаження може бути значним, але саме завдяки вашій здатності швидко реагувати ви зможете вийти переможцем. Не бійтеся брати відповідальність.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Помірність" (перевернута)

Цей день змусить вас переглянути пріоритети. Карта дня говорить про внутрішній дисбаланс: можливо, ви витрачаєте надто багато енергії на незначні речі. Середа — вдалий час, щоб розставити акценти та вирішити, що для вас справді важливо.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Цей день відкриває вам двері до кохання та гармонії. "Двійка Кубків" символізує щирі почуття, рівність у стосунках і відновлення взаємності. Якщо ви давно чекали на шанс повернути романтику у життя — саме зараз ідеальний момент.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Для вас 17 вересня може стати завершенням певного етапу. Карта дня символізує кінець ситуації, яка виснажувала вас емоційно. Це не поразка, а можливість натиснути "кнопку перезавантаження".

Також пропонуємо ознайомитися з іншими пророцтвами магічних карт Таро

Яким знакам Зодіаку осіннє рівнодення 22 вересня принесе доленосний сюрприз.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на велике щастя до кінця вересня.

Яким знакам Зодіаку щаститиме у любовних справах з 16 по 21 вересня.

Хто зі знаків Зодіаку ризикує втратити гроші до кінця вересня.

Кому зі знаків Зодіаку слід стежити за витратами до кінця вересня.

гороскоп знаки Зодіаку передбачення 17 вересня карти Таро
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації