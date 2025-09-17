Гороскоп за картами Таро на 17 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: alamy.de

Сьогодні, 17 вересня, карти Таро відкривають особливі підказки для кожного знаку Зодіаку: одних вони попереджають про небезпеку поспішних рішень, іншим — обіцяють фінансові чи кар'єрні успіхи, а для когось пророкують удачу в коханні.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 17 вересня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Сьогодні Овнам потрібно уважніше поставитися до фінансів. "Четвірка Пентаклів" символізує контроль та вміння правильно розподіляти ресурси. Остерігайтеся імпульсивних покупок. Водночас ваші попередні старання не були марними, і вже скоро ви отримаєте винагороду.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)

Для вас середа може стати емоційним викликом. Перевернутий "Туз Кубків" говорить про відчуття розчарування чи втрати в особистому житті. Але ця карта — не вирок, а поштовх для переосмислення. Подумайте, чи готові ви працювати над стосунками.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчути, що енергії бракує, а слова звучать не так, як задумано. "Маг" у перевернутому положенні сигналізує про блокування вашого потенціалу. Можливо, ви занадто розпорошуєте увагу або сумніваєтеся у власних силах. Знайдіть спосіб знову з'єднатися зі своїм внутрішнім "Я".

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Цей день може принести відчуття, ніби ви опинилися в пастці обставин. Насправді вихід є, але ви його поки не бачите. Карта дня нагадує: обмеження існують здебільшого у вашій уяві. Сьогодні спробуйте подивитися на ситуацію з іншого боку.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Середа принесе вам заслужене визнання. "Шістка Жезлів" — це знак перемоги, нагород і подяки за вашу працю. Можливо, сьогодні ви отримаєте добру новину, що підтвердить: усі ваші старання були не дарма.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

День може здатися непростим: можливі затримки, дрібні непорозуміння чи невдалі збіги. Але перевернуте "Колесо Фортуни" говорить, що навіть у таких ситуаціях прихована користь. Сьогодні варто бути уважними до деталей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Перед вами відкривається новий вибір. Карта дня символізує необхідність визначитися з напрямком руху. Можливо, сьогодні ви відчуєте сумніви, але поспішати не варто. Дозвольте собі трохи часу, щоби все зважити. Не бійтеся відкласти рішення, якщо ви ще не готові.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Суд" (перевернута)

У цей день можуть виникнути суперечки чи бажання довести свою правоту будь-якою ціною. "Суд" перевернутий нагадує: кожен має право на власну думку, і ваша істина не завжди єдина. Карти Таро радять звернути увагу не лише на логіку, а й на внутрішні відчуття.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Сьогодні вам доведеться поєднувати кілька справ одночасно. "Двійка Пентаклів" — це символ гнучкості та вміння балансувати. Навантаження може бути значним, але саме завдяки вашій здатності швидко реагувати ви зможете вийти переможцем. Не бійтеся брати відповідальність.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Помірність" (перевернута)

Цей день змусить вас переглянути пріоритети. Карта дня говорить про внутрішній дисбаланс: можливо, ви витрачаєте надто багато енергії на незначні речі. Середа — вдалий час, щоб розставити акценти та вирішити, що для вас справді важливо.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Цей день відкриває вам двері до кохання та гармонії. "Двійка Кубків" символізує щирі почуття, рівність у стосунках і відновлення взаємності. Якщо ви давно чекали на шанс повернути романтику у життя — саме зараз ідеальний момент.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Для вас 17 вересня може стати завершенням певного етапу. Карта дня символізує кінець ситуації, яка виснажувала вас емоційно. Це не поразка, а можливість натиснути "кнопку перезавантаження".

