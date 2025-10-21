Новолуние в Весах 21 октября — какие знаки Зодиака откроют скрытую силу

Гороскоп для двух знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новолуние в Весах 21 октября — одно из самых мощных астрологических событий месяца. Если одним знакам Зодиака молодая Луна может принести вызовы, то несколько счастливчиков пройдут этот период в гармонии и спокойствии, а главное — смогут найти внутреннюю силу, которая изменит жизнь к лучшему. Именно сейчас Вселенная помогает им смело принимать решения и быть открытыми к новым возможностям.

Для каких знаков Зодиака новолуние 21 октября будет особенным и что им ждать, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Bustle.

Знаки Зодиака, которые откроют скрытую силу

Лев (22 июля — 21 августа)

Львы будут чувствовать себя наиболее защищенными от влияния новолуния. Этот период вдохновит найти собственный голос и смело отстаивать свои потребности. Новая Луна помогает превратить энергию страсти на самовыражение и уверенное достижение целей. Сейчас важно слушать себя, анализировать собственные эмоции и настраиваться на баланс между работой, отдыхом и отношениями. В профессиональной сфере Львам стоит проявлять инициативу, не ждать одобрения от окружающих, а самостоятельно реализовывать свои планы.

Стрелец (21 ноября — 20 декабря)

Стрельцы во время новолуния 21 октября почувствуют, как раскрываются новые горизонты социальных и профессиональных возможностей. Энергия Весов помогает обрести гармонию в общении и взаимодействии с людьми, а также открыть скрытые таланты, которые долгое время оставались незамеченными. Вы сможете преодолеть внутренние сомнения, смело выражать собственную позицию и отстаивать ценности, важные для личного роста.

