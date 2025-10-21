Молодик у Терезах 21 жовтня — які знаки Зодіаку відкриють приховану силу

Гороскоп для двох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Молодик у Терезах 21 жовтня — один із найпотужніших астрологічних подій місяця. Якщо одним знакам Зодіаку молодий Місяць може принести виклики, то кілька щасливчиків пройдуть цей період у гармонії та спокої, а головне — зможуть знайти внутрішню силу, що змінить життя на краще. Саме зараз Всесвіт допомагає їм сміливо приймати рішення та бути відкритими до нових можливостей.

Для яких знаків Зодіаку молодий Місяць 21 жовтня буде особливим та що їм чекати, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Bustle.

Знаки Зодіаку, які відкриють приховану силу

Лев (22 липня — 21 серпня)

Леви почуватимуться найбільш захищеними від впливу молодика. Цей період надихне знайти власний голос та сміливо відстоювати свої потреби. Новий Місяць допомагає перетворити енергію пристрасті на самовираження та впевнене досягнення цілей. Зараз важливо слухати себе, аналізувати власні емоції та налаштовуватися на баланс між роботою, відпочинком і стосунками. У професійній сфері Левам варто проявляти ініціативу, не чекати на схвалення від оточення, а самостійно реалізовувати свої плани.

Стрілець (21 листопада — 20 грудня)

Стрільці під час молодика 21 жовтня відчують, як розкриваються нові горизонти соціальних та професійних можливостей. Енергія Терезів допомагає знайти гармонію у спілкуванні та взаємодії з людьми, а також відкрити приховані таланти, які довгий час залишалися непоміченими. Ви зможете подолати внутрішні сумніви, сміливо висловлювати власну позицію та відстоювати цінності, що важливі для особистого зростання.

