Финал Евровидения 2025 — выступление Ziferblat от Украины — видео

Ziferblat. Фото: eurovision.tv

Группа Ziferblat показали свой номер в грандфинале "Евровидения-2025". Представители Украины сорвали бурные овации в зале.

Новини.LIVE рассказывает детали.

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Украинские музыканты вышли на сцену под номером 7 с песней Bird of Pray, которая несет мощный месседж. Номер стал символом несокрушимости и надеждой на светлое будущее.

Свое выступление Даниил Лещинский завершил словами благодарности.

"Спасибо, Европа! Слава Украине", — прокричал со сцены фронтмен группы.

Выступление Ziferblat вызвало настоящий шквал эмоций — зал взорвался овациями, а также еврофаны подняли сине-желтые флаги в поддержку коллектива. Кроме того, за кулисами украинцев также мощно поддержали еврофаны и пресса.

Напомним, Новини.LIVE в этом году официально аккредитованы на песенном конкурсе. Наша главный редактор Елена Халик рассказала, что происходило накануне шоу прямо за кулисами.

А также наша редакция ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.