Финал Евровидения 2025 — выступление Ziferblat от Украины — видео

Ziferblat довели до мурашек номером в финале Евровидения-2025
Группа Ziferblat показали свой номер в грандфинале "Евровидения-2025". Представители Украины сорвали бурные овации в зале.
Новини.LIVE рассказывает детали.
Ziferblat выступил в грандфинале Евровидения-2025
Украинские музыканты вышли на сцену под номером 7 с песней Bird of Pray, которая несет мощный месседж. Номер стал символом несокрушимости и надеждой на светлое будущее.
Свое выступление Даниил Лещинский завершил словами благодарности.
"Спасибо, Европа! Слава Украине", — прокричал со сцены фронтмен группы.
Выступление Ziferblat вызвало настоящий шквал эмоций — зал взорвался овациями, а также еврофаны подняли сине-желтые флаги в поддержку коллектива. Кроме того, за кулисами украинцев также мощно поддержали еврофаны и пресса.
Напомним, Новини.LIVE в этом году официально аккредитованы на песенном конкурсе. Наша главный редактор Елена Халик рассказала, что происходило накануне шоу прямо за кулисами.
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