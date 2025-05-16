Ziferblat на Євробаченні 2025 — коли та де дивитись фінал, онлайн трансляція

Євробачення 2025 — дивитись фінал та виступ Ziferblat (відео)
У суботу, 17 травня, у швейцарському Базелі відбудеться фінал Євробачення 2025. У ньому візьме участь український гурт Ziferblat, який виборов це право у першому півфіналі конкурсу.
Перший півфінал Євробачення 2025 відбувся у вівторок, 13 травня. Окрім гурту Ziferblat, до фіналу також пройшли представники Норвегії, Албанії, Швеції, Ісландії, Нідерландів, Польщі, Сан-Марино, Естонії та Португалії.
У другому півфіналі, який відбувся у четвер, 15 травня, переможцями стали представники Литви, Ізраїлю, Вірменії, Данії, Австрії, Люксембургу, Фінляндії, Латвії, Мальти, Греції.
Коли та де дивитись фінал Євробачення
Фінал Євробачення 2025 стартує у суботу, 17 травня, о 22:00 за київським часом.
Дивитись та слухати його можна буде:
- В прямому ефірі на телеканалі Суспільне. Культура.
- На сайтах Суспільне. Культура та Суспільне Євробачення.
- На YouTube-каналі Євробачення Україна.
- На Радіо Промінь
Ну і звісно ж, читати про основні події цього фіналу можна буде прямо тут, у цьому тексті.
Як виступила Україна
На офіційному Youtube-каналі Євробачення вже доступне відео з виступу гурту Ziferblat у півфіналі цьогорічного конкурсу.
Що кажуть букмекери
Прогнози оновлені, проте поки що шанси України у фіналі оцінюють відверто так собі. Ziferblat, за прогнозами букмекерів, займе підсумкове 13 місце.
У лідерах залишаються Швеція та Австрія.
Нагадаємо, вже можна переглянути виступи перших десяти фіналістів Євробачення 2025, у тому числі український гурт Ziferblat.
Також є детальний опис того, як відбувався перший півфінал Євробачення 2025 у Базелі.
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