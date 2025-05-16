Ziferblat на Євробаченні 2025 — коли та де дивитись фінал, онлайн трансляція

Український гурт Ziferblat. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У суботу, 17 травня, у швейцарському Базелі відбудеться фінал Євробачення 2025. У ньому візьме участь український гурт Ziferblat, який виборов це право у першому півфіналі конкурсу.

Перший півфінал Євробачення 2025 відбувся у вівторок, 13 травня. Окрім гурту Ziferblat, до фіналу також пройшли представники Норвегії, Албанії, Швеції, Ісландії, Нідерландів, Польщі, Сан-Марино, Естонії та Португалії.

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У другому півфіналі, який відбувся у четвер, 15 травня, переможцями стали представники Литви, Ізраїлю, Вірменії, Данії, Австрії, Люксембургу, Фінляндії, Латвії, Мальти, Греції.

Півфінали Євробачення. Фото: eurovisionworld

Коли та де дивитись фінал Євробачення

Фінал Євробачення 2025 стартує у суботу, 17 травня, о 22:00 за київським часом.

Дивитись та слухати його можна буде:

В прямому ефірі на телеканалі Суспільне. Культура.

На сайтах Суспільне. Культура та Суспільне Євробачення.

На YouTube-каналі Євробачення Україна.

На Радіо Промінь

Ну і звісно ж, читати про основні події цього фіналу можна буде прямо тут, у цьому тексті.

Як виступила Україна

На офіційному Youtube-каналі Євробачення вже доступне відео з виступу гурту Ziferblat у півфіналі цьогорічного конкурсу.

Що кажуть букмекери

Прогнози оновлені, проте поки що шанси України у фіналі оцінюють відверто так собі. Ziferblat, за прогнозами букмекерів, займе підсумкове 13 місце.

У лідерах залишаються Швеція та Австрія.

Букмекери про Євробачення. Фото: скриншот

Нагадаємо, вже можна переглянути виступи перших десяти фіналістів Євробачення 2025, у тому числі український гурт Ziferblat.

Також є детальний опис того, як відбувався перший півфінал Євробачення 2025 у Базелі.