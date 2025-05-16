Бекстейдж Євробачення — Новини.LIVE привідкрили залаштунки
У Швейцарії добігають кінця приготування до фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Він відбудеться вже завтра, 17 травня.
Про це повідомила головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка офіційно акредитована на конкурсі.
Що відомо про залаштунки конкурсу
Зокрема, Олена Халік звернула увагу на ціни в місті — круасан і кава тут коштують у середньому 100 гривень. Для порівняння, у Франції такий сніданок обійдеться у 80 гривень, а в Німеччині — близько 40.
Тим часом українська делегація завершує останні приготування до фіналу. Представники України, гурт Ziferblat, виступлять під сьомим номером у першій частині шоу. Учасники колективу вже визначилися зі своїм фаворитом — це Португалія з піснею про тих, хто залишив рідний дім.
Також стало відомо, що переможниця "Євробачення-2016" Джамала буде присутня на фінальному шоу. Про це вона повідомила в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.
Фінал "Євробачення" розпочнеться о 22:00 за київським часом у суботу, 17 ттравня.
Портал Новини.LIVE офіційно акредитований на цьому пісенному конкурсі та розповідав, як пройшов перший півфінал Євробачення-2025.
Нагадаємо, раніше ми висвітлювали події першого півфіналу конкурсу.
Окремо ми детально зупинилися на виступі українського гурту Ziferblat у цьому етапі.
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