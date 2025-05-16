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Бекстейдж Євробачення — Новини.LIVE привідкрили залаштунки

16 травня 2025 21:28
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка
Бекстейдж Євробачення — Новини.LIVE привідкрили залаштунки
Учасник гурту Ziferblat. Фото: скриншот з відео
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка

У Швейцарії добігають кінця приготування до фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Він відбудеться вже завтра, 17 травня.

Про це повідомила головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка офіційно акредитована на конкурсі. 

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Зокрема, Олена Халік звернула увагу на ціни в місті — круасан і кава тут коштують у середньому 100 гривень. Для порівняння, у Франції такий сніданок обійдеться у 80 гривень, а в Німеччині — близько 40.

Тим часом українська делегація завершує останні приготування до фіналу. Представники України, гурт Ziferblat, виступлять під сьомим номером у першій частині шоу. Учасники колективу вже визначилися зі своїм фаворитом — це Португалія з піснею про тих, хто залишив рідний дім.

Також стало відомо, що переможниця "Євробачення-2016" Джамала буде присутня на фінальному шоу. Про це вона повідомила в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

Фінал "Євробачення" розпочнеться о 22:00 за київським часом у суботу, 17 ттравня.

Портал Новини.LIVE офіційно акредитований на цьому пісенному конкурсі та розповідав, як пройшов перший півфінал Євробачення-2025.

Нагадаємо, раніше ми висвітлювали події першого півфіналу конкурсу

Окремо ми детально зупинилися на виступі українського гурту Ziferblat у цьому етапі.

Євробачення Швейцарія пісні конкурс Євробачення 2025
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