Бэкстейдж Евровидения - Новости.LIVE приоткрыли закулисье

Участник группы Ziferblat. Фото: скриншот из видео

В Швейцарии подходят к концу приготовления к финалу международного песенного конкурса "Евровидение-2025". Он состоится уже завтра, 17 мая.

Об этом сообщила главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая официально аккредитована на конкурсе.

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В частности, Елена Халик обратила внимание на цены в городе — круассан и кофе здесь стоят в среднем 100 гривен. Для сравнения, во Франции такой завтрак обойдется в 80 гривен, а в Германии — около 40.

Тем временем украинская делегация завершает последние приготовления к финалу. Представители Украины, группа Ziferblat, выступят под седьмым номером в первой части шоу. Участники коллектива уже определились со своим фаворитом — это Португалия с песней о тех, кто оставил родной дом.

Также стало известно, что победительница "Евровидения-2016" Джамала будет присутствовать на финальном шоу. Об этом она сообщила в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE.

Финал "Евровидения" начнется в 22:00 по киевскому времени в субботу, 17 мая.

Портал Новини.LIVE официально аккредитован на этом песенном конкурсе и рассказывал, как прошел первый полуфинал Евровидения-2025.

Напомним, ранее мы освещали события первого полуфинала конкурса.

Отдельно мы подробно остановились на выступлении украинской группы Ziferblat в этом этапе.