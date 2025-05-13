Євробачення 2025 півфінал — виступ Ziferblat від України — відео

Виступ Ziferblat. Фото: eurovision.tv

Гурт Ziferblat запалив сцену "Євробачення-2025" із піснею Bird of Pray. Представники України виступили у першому півфіналі конкурсу під номером 5.

Новини.LIVE ділиться подробицями.

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Виступ Ziferblat у першому півфіналі Євробачення-2025

Нарешті ми побачили оновлений номер гурту на головній музичній арені Європи. Замість галявини квітів, яка була на Нацвідборі, у новій постановці на глядачів чекало приголомшливе світлове шоу. Номер став надією на світле майбутнє та символом нашої незламності.

Зал зустрів Ziferblat бурхливими оваціями та оплесками. У залі майоріли синьо-жовті прапори, а також гурт потужно підтримували за лаштунками конкурсу вболівальники не лише з України, а й європейці.

Наприкінці виступу соліст колективу Даніїл Лещинський подякував Європі за підтримку України.

Зазначимо, портал Новини.LIVE офіційно акредитований на цьогорічному конкурсі. Наша головна редакторка Олена Халік пильно стежить за перебігом шоу в Базелі.

Окрім того, наша редакція веде онлайн-трансляцію першого півфіналу конкурсу.

Раніше ми розповіли про шалену атмосферу у Базелі за лічені хвилини до початку шоу.