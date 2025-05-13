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Ziferblat приголомшили виступом у півфіналі Євробачення-2025

13 травня 2025 22:45
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 півфінал — виступ Ziferblat від України — відео
Виступ Ziferblat. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Гурт Ziferblat запалив сцену "Євробачення-2025" із піснею Bird of Pray. Представники України виступили у першому півфіналі конкурсу під номером 5.

Новини.LIVE ділиться подробицями.

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Виступ Ziferblat у першому півфіналі Євробачення-2025

Нарешті ми побачили оновлений номер гурту на головній музичній арені Європи. Замість галявини квітів, яка була на Нацвідборі, у новій постановці на глядачів чекало приголомшливе світлове шоу. Номер став надією на світле майбутнє та символом нашої незламності.

Зал зустрів Ziferblat бурхливими оваціями та оплесками. У залі майоріли синьо-жовті прапори, а також гурт потужно підтримували за лаштунками конкурсу вболівальники не лише з України, а й європейці.

Наприкінці виступу соліст колективу Даніїл Лещинський подякував Європі за підтримку України.

Зазначимо, портал Новини.LIVE офіційно акредитований на цьогорічному конкурсі. Наша головна редакторка Олена Халік пильно стежить за перебігом шоу в Базелі.

Окрім того, наша редакція веде онлайн-трансляцію першого півфіналу конкурсу.

Раніше ми розповіли про шалену атмосферу у Базелі за лічені хвилини до початку шоу.

музика виступ конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
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23:06 Європейський клуб підписав юного українського футболіста

22:55 Рада відклала легалізацію криптовалют — деталі від нардепа

Євробачення 2025. Онлайн-трансляція першого півфіналу (відео) - 80x80

Євробачення 2025. Онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)

22:45 Ziferblat приголомшили виступом у півфіналі Євробачення-2025

22:43 Трамп відповів, чого очікує від переговорів у Стамбулі

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