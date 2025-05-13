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Ziferblat ошеломили выступлением в полуфинале Евровидения-2025

13 мая 2025 22:45
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение 2025 полуфинал — выступление Ziferblat от Украины — видео
Выступление Ziferblat. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Группа Ziferblat зажгла сцену "Евровидения-2025" с песней Bird of Pray. Представители Украины выступили в первом полуфинале конкурса под номером 5.

Новини.LIVE делится подробностями.

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Выступление Ziferblat в первом полуфинале Евровидения-2025

Наконец мы увидели обновленный номер группы на главной музыкальной арене Европы. Вместо поляны цветов, которая была на Нацотборе, в новой постановке зрителей ждало потрясающее световое шоу. Номер стал надеждой на светлое будущее и символом нашей несокрушимости.

Зал встретил Ziferblat бурными овациями и аплодисментами. В зале развевались сине-желтые флаги, а также группу мощно поддерживали за кулисами конкурса болельщики не только из Украины, но и европейцы.

В конце выступления солист коллектива Даниил Лещинский поблагодарил Европу за поддержку Украины.

Отметим, портал Новини.LIVE официально аккредитован на нынешнем конкурсе. Наш главный редактор Елена Халик пристально следит за ходом просто в Базеле.

Кроме того, наша редакция ведет онлайн-трансляцию первого полуфинала конкурса.

Ранее мы рассказали о сумасшедшей атмосфере в Базеле за считанные минуты до начала шоу.

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Евровидение 2025. Онлайн-трансляция первого полуфинала (видео) - 80x80

Евровидение 2025. Онлайн-трансляция первого полуфинала (видео)

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