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Євробачення-2025 — який вигляд має арена перед фіналом конкурсу

17 травня 2025 13:58
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 — сцена конкурсу перед фіналом — фото
Арена "Євробачення-2025" в Базелі. Фото: Новини.LIVE
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Уже за лічені години у Базелі розпочнеться грандіозний фінал "Євробачення-2025". Тим часом на арені Санкт-Якобсгалле тривають останні підготування до масштабного шоу.

Новини.LIVE, які офіційно акредитовані на конкурсі цього року, діляться ексклюзивними кадрами з майданчику.

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Який вигляд має арена Євробачення-2025 перед фіналом

Єврофани вже в очікуванні грандіозного фіналу, який стартує 17 травня о 22:00 за українським часом. Тож на майданчику тривають невпинні технічні роботи для того, щоб шоу минуло без казусів.

Сцена Євробачення-2025 - фото
Арена Єврбачення-2025. Фото: Новини.LIVE

Конструкція сцени залишається незмінною, однак цього року організатори дивують візуальними ефектами. Тож глядачі в очікуванні не лише яскравих номерів учасників, а й потужних виступів зіркових гостей.

Сцена Євробачення-2025 в Базелі - фото
Сцена Євробачення-2025. Фото: Новини.LIVE

Представники України, гурт Ziferblat, покаже свій номер у фіналі під номером 7.

Нагадаємо, головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік побувала за лаштунками шоу та дізналася, яка українська зірка виступить у грандфіналі.

А також стало відомо, кому букмекери прогнозують перемогу на "Євробаченні-2025".

Євробачення музика конкурс Євробачення 2025 Базель
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