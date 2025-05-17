Євробачення 2025 — сцена конкурсу перед фіналом — фото

Арена "Євробачення-2025" в Базелі. Фото: Новини.LIVE

Уже за лічені години у Базелі розпочнеться грандіозний фінал "Євробачення-2025". Тим часом на арені Санкт-Якобсгалле тривають останні підготування до масштабного шоу.

Новини.LIVE, які офіційно акредитовані на конкурсі цього року, діляться ексклюзивними кадрами з майданчику.

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Єврофани вже в очікуванні грандіозного фіналу, який стартує 17 травня о 22:00 за українським часом. Тож на майданчику тривають невпинні технічні роботи для того, щоб шоу минуло без казусів.

Арена Єврбачення-2025. Фото: Новини.LIVE

Конструкція сцени залишається незмінною, однак цього року організатори дивують візуальними ефектами. Тож глядачі в очікуванні не лише яскравих номерів учасників, а й потужних виступів зіркових гостей.

Сцена Євробачення-2025. Фото: Новини.LIVE

Представники України, гурт Ziferblat, покаже свій номер у фіналі під номером 7.

Нагадаємо, головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік побувала за лаштунками шоу та дізналася, яка українська зірка виступить у грандфіналі.

А також стало відомо, кому букмекери прогнозують перемогу на "Євробаченні-2025".