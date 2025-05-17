Яке місце букмекери прогнозують у фіналі Євробачення-2025 Україні

Представник Швеції KAJ. Фото: evrovision.tv

Вже сьогодні в суботу, 17 травня, в Базелі відбудеться фінал Євробачення-2025. Букмекери активно роблять ставки на переможця. Серед 15 найкращих є й Україна.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на сайт Eurovision.

Реклама

Читайте також:

Які прогнози роблять букмекери

На думку букмекерів, найбільше шансів на перемогу має Швеція, яку представляє KAJ з піснею Bara bada bastu. На другому місці Австрія, на третьому — Франція. Також у п'ятірці лідерів Фінляндія та Нідерланди. На шостому місці Ізраїль. Швейцарія, де цьогоріч відбувається головна музична подія року, на сьомій сходинці букмекерського рейтингу. На восьмому місці Естонія з піснею Espresso macchiato, яка завірусилася в TikTok ще до початку Євробачення, а на дев'ятому — Албанія.

Реклама

Ймовірність перемоги інших країн становить менше 1%. Україні букмекери пророкують 13 місце. Найнижчу позицію в їхньому рейтингу поки що посідає Португалія.

Зазначимо, Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенному конкурсі в Базелі.

Реклама

Нагадаємо, Україну у фіналі Євробачення представляє гурт Ziferblat. Вони виступатимуть сьомими.

Також ми повідомляли, що співачку Klavdia, яка представляє Грецію, звинуватили у плагіаті. Її номер нагадав глядачам минулорічну постановку представниць України Jerry Heil та Alyona Alyona.