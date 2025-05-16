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Грецію на Євробаченні-2025 звинуватили у плагіаті номеру України

16 травня 2025 00:16
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 — Грецію звинуватили у плагіаті номеру України
Klavdia на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Виступ представниці Греції в другому півфіналі "Євробачення-2025" викликав суперечливі почуття в єврофанів. Номер співачки Klavdia з піснею Asteromata дуже нагадав глядачам минулорічну постановку представниць України alyona alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".

Новини.LIVE розповідає детальніше.

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Грецька співачка потужно виконала свій трек та зірвала купу овацій. Однак єврофани побачили багато схожого між постановкою Klavdia та виступом українських співачок на "Євробаченні-2024" в Мальмо.

Виступ Греції на Євробаченні-2025 - фото
Виступ Klavdia на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv
Виступ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення-2024 - фото
Jerry Heil на Євробачення-2024. Фото: eurovision.tv

Зокрема, представниця Греції піднімалася на скелю посеред сцени, як і Jerry Heil. А також частина номеру із візуальними ефектами дуже нагадала глядачам елементи з номеру українок. Навіть рухи Klavdia здалися уважним шанувальникам запозиченими.

Klavdia на Євробаченні-2025 - фото
Номер Klavdia на Євробаченні-2025. Фото: скриншот
Jerry Heil на Євробаченні-2024 - фото
Номер alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Нагадаємо, що представниця Ірландії виступила на конкурсі із піснею про радянську собаку, яку написала росіянка.

Тим часом гурт Ziferblat розповів Новини.LIVE, які мають офіційно акредитацію на конкурсі, чого їм не вистачає на "Євробаченні".

Греція Україна плагіат Євробачення-2024 Євробачення 2025
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