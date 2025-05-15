Євробачення 2025 — Ziferblat відповів, чого не вистачає в Базелі — відео

Гурт Ziferblat. Фото: eurovision.tv

Український гурт Ziferblat напередодні фіналу "Євробачення-2025" відсвяткували День вишиванки просто у швейцарському Базелі. Музиканти вперше за час поїздки змогли насолодитися знайомими українськими стравами.

У ексклюзивному коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік представники України поділилися враженнями та зізналися, чого їм не вистачає в Європі.

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День вишиванки не оминув і швейцарське місто Базель, де цього року проходить пісенний конкурс. Гості заходу змогли насолодитися смачними стравами та гарно провести час. Гурт Ziferblat також завітав на святкування та нарешті зміг поласувати улюбленими стравами.

"Нарешті накормили нас борщем, і сало тут, і пампушки", — розповів барабанщик Федір Ходаков.

Вокаліст гурту Данило Лещінський зізнався, що дуже полюбляє традиційну українську кухню, яку важко знайти в Європі.

"Я, як українець, дуже консервативний в їжі. Я їм вареники, пиріжки з картоплею, борщ. А потім приїжджаєш до Європи і нічого не можеш знайти, бо нічого не подобається", — розповів співак.

Нагадаємо, цього року редакція Новини.LIVE акредитована на пісенному конкурсі в Базелі та уважно стежить за перебігом подій.

Вже сьогодні, 15 травня, учасники другого півфіналу будуть змагатися за право виступити у грандфіналі. Тим часом букмекери змінили ставки після першого півфіналу.