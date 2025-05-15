Євробачення-2025 — хто виступатиме у другому півфіналі

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення — список учасників
У швейцарському Базелі вже сьогодні, 15 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення-2025. У ньому візьмуть участь 16 країн-конкурсантів.
Новини.LIVE розповість, хто виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2025.
Учасники другого півфіналу Євробачення-2025
У другому півфіналі Євробачення візьмуть 16 країн-конкурсантів та ще три країни поза конкурсом — Велика Британія, Франція та Німеччина. З них лише 10 країн пройдуть у гранд-фінал, де змагатимуться за перемогу.
Сьогодні на головному пісенному конкурсі країни виступатимуть у такому порядку:
- Австралія: Go-Jo — Milkshake Man
- Чорногорія: Nina Žižić — Dobrodošli
- Ірландія: Emmy — Laika Party
- Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi
- Вірменія: Parg — Survivor
- Австрія: JJ — Wasted Love
- Греція: Klavdia — Asteromáta
- Литва: Katarsis — Tavo Akys
- Мальта: Miriana Conte — Serving
- Грузія: Mariam Shengelia — Freedom
- Данія: Sissal — Hallucination
- Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son
- Ізраїль: Yuval Raphael — New Day Will Rise
- Сербія: Princ — Mila
- Фінляндія: Erika Vikman — Ich komme.
Букмекери прогнозують, що фіналістами стануть представники Ізраїлю, Фінляндії, Австрії, Австралії, Мальти, Литви, Чехії, Греції, Люксембургу та Ірландії.
Нагадаємо, раніше ми писали, якими були виступи перших фіналістів на Євробаченні-2025. Серед них був і український гурт Ziferblat.
Також ми писали, хто із конкурсантів має російський слід. У цьому переліку є фаворити.
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