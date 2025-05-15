Євробачення-2025 — хто виступатиме у другому півфіналі

Виступ артистів на Євробаченні-2025. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У швейцарському Базелі вже сьогодні, 15 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення-2025. У ньому візьмуть участь 16 країн-конкурсантів.

Новини.LIVE розповість, хто виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2025.

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Учасники другого півфіналу Євробачення-2025

У другому півфіналі Євробачення візьмуть 16 країн-конкурсантів та ще три країни поза конкурсом — Велика Британія, Франція та Німеччина. З них лише 10 країн пройдуть у гранд-фінал, де змагатимуться за перемогу.

Сьогодні на головному пісенному конкурсі країни виступатимуть у такому порядку:

Австралія: Go-Jo — Milkshake Man

Чорногорія: Nina Žižić — Dobrodošli

Ірландія: Emmy — Laika Party

Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi

Вірменія: Parg — Survivor

Австрія: JJ — Wasted Love

Греція: Klavdia — Asteromáta

Литва: Katarsis — Tavo Akys

Мальта: Miriana Conte — Serving

Грузія: Mariam Shengelia — Freedom

Данія: Sissal — Hallucination

Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye

Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son

Ізраїль: Yuval Raphael — New Day Will Rise

Сербія: Princ — Mila

Фінляндія: Erika Vikman — Ich komme.

Букмекери прогнозують, що фіналістами стануть представники Ізраїлю, Фінляндії, Австрії, Австралії, Мальти, Литви, Чехії, Греції, Люксембургу та Ірландії.

Нагадаємо, раніше ми писали, якими були виступи перших фіналістів на Євробаченні-2025. Серед них був і український гурт Ziferblat.

Також ми писали, хто із конкурсантів має російський слід. У цьому переліку є фаворити.