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Хто виступить у другому півфіналі Євробачення — список учасників

15 травня 2025 13:18
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення-2025 — хто виступатиме у другому півфіналі
Виступ артистів на Євробаченні-2025. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

У швейцарському Базелі вже сьогодні, 15 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення-2025. У ньому візьмуть участь 16 країн-конкурсантів. 

Новини.LIVE розповість, хто виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2025.

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Учасники другого півфіналу Євробачення-2025

У другому півфіналі Євробачення візьмуть 16 країн-конкурсантів та ще три країни поза конкурсом — Велика Британія, Франція та Німеччина. З них лише 10 країн пройдуть у гранд-фінал, де змагатимуться за перемогу. 

Сьогодні на головному пісенному конкурсі країни виступатимуть у такому порядку:

  • Австралія: Go-Jo — Milkshake Man
  • Чорногорія: Nina Žižić — Dobrodošli
  • Ірландія: Emmy — Laika Party
  • Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi
  • Вірменія: Parg — Survivor
  • Австрія: JJ — Wasted Love
  • Греція: Klavdia — Asteromáta
  • Литва: Katarsis — Tavo Akys
  • Мальта: Miriana Conte — Serving
  • Грузія: Mariam Shengelia — Freedom
  • Данія: Sissal — Hallucination
  • Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
  • Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son
  • Ізраїль: Yuval Raphael — New Day Will Rise
  • Сербія: Princ — Mila
  • Фінляндія: Erika Vikman — Ich komme.

Букмекери прогнозують, що фіналістами стануть представники Ізраїлю, Фінляндії, Австрії, Австралії, Мальти, Литви, Чехії, Греції, Люксембургу та Ірландії.

Нагадаємо, раніше ми писали, якими були виступи перших фіналістів на Євробаченні-2025. Серед них був і український гурт Ziferblat. 

Також ми писали, хто із конкурсантів має російський слід. У цьому переліку є фаворити. 

Євробачення музика Швейцарія артисти співак
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