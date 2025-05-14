Євробачення 2025 — виступи усіх фіналістів першого півфіналу — відео

Євробачення-2025 — якими були виступи перших фіналістів
У Базелі відгримів перший півфінал "Євробачення-2025". Голосування вже визначило імена перших фіналістів конкурсу, серед яких і український гурт Ziferblat.
Новини.LIVE пропонує ще раз переглянути номери першої десятки, яка точно потрапляє до грандфіналу.
Виступи першої десятки фіналістів Євробачення-2025
Україна — Ziferblat з піснею "Bird of Pray"
Норвегія — Kyle Alessandro з піснею "Lighter"
Албанія — Shkodra Elektronike з піснею "Zjerm"
Швеція — KAJ з піснею "Bara Bada Bastu"
Естонія — Tommy Cash з піснею "Espresso Macchiato"
Ісландія — VÆB з піснею "RÓA"
Польща — Justyna Steczkowska з піснею "GAJA"
Нідерланди — Claude з піснею "C'est La Vie"
Сан-Марино — Gabry Ponte з піснею "Tutta L'Italia"
Португалія — NAPA з піснею "Deslocado"
Зазначимо, Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенний конкурс, тож уважно стежать за тим, що відбувається у Базелі. Так, наша редакція дізналася, кого підтримують фанати на "Євробаченнч-2025".
А також ми розповідали, про що конкурсна пісня гурту Ziferblat — текст і переклад.
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