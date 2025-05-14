Євробачення 2025 — виступи усіх фіналістів першого півфіналу — відео

Ziferblat на сцені "Євробачення-2025". Фото: eurovision.tv

У Базелі відгримів перший півфінал "Євробачення-2025". Голосування вже визначило імена перших фіналістів конкурсу, серед яких і український гурт Ziferblat.

Новини.LIVE пропонує ще раз переглянути номери першої десятки, яка точно потрапляє до грандфіналу.

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Виступи першої десятки фіналістів Євробачення-2025

Україна — Ziferblat з піснею "Bird of Pray"

Норвегія — Kyle Alessandro з піснею "Lighter"

Албанія — Shkodra Elektronike з піснею "Zjerm"

Швеція — KAJ з піснею "Bara Bada Bastu"

Естонія — Tommy Cash з піснею "Espresso Macchiato"

Ісландія — VÆB з піснею "RÓA"

Польща — Justyna Steczkowska з піснею "GAJA"

Нідерланди — Claude з піснею "C'est La Vie"

Сан-Марино — Gabry Ponte з піснею "Tutta L'Italia"

Португалія — NAPA з піснею "Deslocado"

Зазначимо, Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенний конкурс, тож уважно стежать за тим, що відбувається у Базелі. Так, наша редакція дізналася, кого підтримують фанати на "Євробаченнч-2025".

А також ми розповідали, про що конкурсна пісня гурту Ziferblat — текст і переклад.