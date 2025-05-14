Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Кого підтримають фанати Євробачення — Новини.LIVE все з'ясували arrow

Кого підтримають фанати Євробачення — Новини.LIVE все з'ясували

14 травня 2025 00:28
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Фанати Євробачення вже визначились з фаворитами й серед них є прихильники України
Глядачі пісенного конкурсу Євробачення-2025. Фото: Новини.LIVE
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У швейцарському Базелі стартував перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025, на якому Україну представлятимуть хлопці з Ziferblat. Команда Новини.LIVE присутня на заході й журналістка Олена Халік розпитувала глядачів про їхніх фаворитів.

Відповіді глядачів та інші сюжети з Євробачення доступні на каналі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кого підтримуватимуть глядачі Євробачення

Хлопець з Литви обрав для себе основним фаворитом Shkodra Elektronike з Албанії. Проте і Ziferblat в його списку також є.

"Я більше вболіваю за Албанію, але, безумовно, Ziferblat входить до моєї п'ятірки фаворитів у першому півфіналі та фіналі. Тож я дуже сподіваюся і тримаю кулаки за те, щоб вони пройшли до фіналу", — сказав глядач.

Молода дівчина з Азербайджану буде підтримувати не тільки Mamagama з піснею "Run With U". Є у фанатки й інші фаворити.

"Сьогодні у мене є кілька улюбленців: Албанія, Швеція, також Португалія. Можливо, й Україна", — зазначила вона. 

Дівчина Кейра професійний глядач Євробачення, адже спостерігає за конкурсом понад 10 років. Особливу увагу вона віддає хореографічним номерам.

"Я вже була на репетиції після обіду, і мені дуже сподобалися Бельгія та Хорватія, а також хореографія з Кіпру", — сказала глядачка.

Дівчина з Англії живе у Швейцарії понад 25 років і нарешті збулась її дитяча мрія побачити Євробачення наживо. 

"Я любила цей конкурс з дитинства, і я така щаслива, що нарешті прийшла подивитися на нього. На конкурсі я вболіватиму за Ісландію, адже мені дуже сподобався їхній біт", — сказала англійка.

Нагадаємо, гурт Ziferblat, який представлятиме Україну на Євробаченні-2025, різко відреагував на запитання данського журналіста Девіда Попеску щодо війни в нашій країні.

Переможці Євробачення-2024 Nemo поділилися власним прогнозом на цьогорічний конкурс. Стало відомо, чи є у цьому прогнозі Україна. 

Євробачення музика Швейцарія конкурс Ziferblat
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:10 Будуть потужні санкції — Макрон пригрозив Кремлю

00:51 Чергового лідера ХАМАС могли ліквідувати — Ізраїль вдарив по Газі

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

00:33 Чоловік оскаржував штраф за неприбуття у ТЦК — що вирішив суд

00:30 Мобілізація особи з відстрочкою — законність дій ТЦК

Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було - 80x80

Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

00:29 На Київщині лунають вибухи — в ОВА прокоментували обстріл

00:28 Кого підтримають фанати Євробачення — Новини.LIVE все з'ясували

00:24 Італія закликає РФ до мирних переговорів і припинення вогню

00:22 Євробачення-2025 — стали відомі імена перших фіналістів конкурсу

13 травня

23:52 На Київщині жінки полеглих бійців висадили троянди на їх честь

01:10 Будуть потужні санкції — Макрон пригрозив Кремлю

00:51 Чергового лідера ХАМАС могли ліквідувати — Ізраїль вдарив по Газі

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

00:33 Чоловік оскаржував штраф за неприбуття у ТЦК — що вирішив суд

00:30 Мобілізація особи з відстрочкою — законність дій ТЦК

Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було - 80x80

Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

00:29 На Київщині лунають вибухи — в ОВА прокоментували обстріл

00:28 Кого підтримають фанати Євробачення — Новини.LIVE все з'ясували

00:24 Італія закликає РФ до мирних переговорів і припинення вогню

00:22 Євробачення-2025 — стали відомі імена перших фіналістів конкурсу

13 травня

23:52 На Київщині жінки полеглих бійців висадили троянди на їх честь

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

13 травня

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

06:03 Продуктова криза — чи може Україна забезпечити себе овочами

12 травня

22:33 Зустріч Зеленського та Путіна, що вона означатиме для одеситів

8 травня

20:16 Кабачки, полуниця та м'ясо — ціни на одеському ринку в травні

06:33 День пам'яті 8 чи 9 травня — коли одесити згадують загиблих

05:21 Червоні лінії України – доля окупованих територій

7 травня

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:05 Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

19:05 Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

10:47 Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

17:30 Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

05:45 Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

3 травня 2025

15:15 За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

14:20 Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

1 травня 2025

18:01 Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться

9 травня 2025

14:30 Рівень "мінімалки" в Україні — що хочуть змінити з 1 липня