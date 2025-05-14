Фанати Євробачення вже визначились з фаворитами й серед них є прихильники України

Глядачі пісенного конкурсу Євробачення-2025. Фото: Новини.LIVE

У швейцарському Базелі стартував перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025, на якому Україну представлятимуть хлопці з Ziferblat. Команда Новини.LIVE присутня на заході й журналістка Олена Халік розпитувала глядачів про їхніх фаворитів.

Відповіді глядачів та інші сюжети з Євробачення доступні на каналі Новини.LIVE.

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Хлопець з Литви обрав для себе основним фаворитом Shkodra Elektronike з Албанії. Проте і Ziferblat в його списку також є.

"Я більше вболіваю за Албанію, але, безумовно, Ziferblat входить до моєї п'ятірки фаворитів у першому півфіналі та фіналі. Тож я дуже сподіваюся і тримаю кулаки за те, щоб вони пройшли до фіналу", — сказав глядач.

Молода дівчина з Азербайджану буде підтримувати не тільки Mamagama з піснею "Run With U". Є у фанатки й інші фаворити.

"Сьогодні у мене є кілька улюбленців: Албанія, Швеція, також Португалія. Можливо, й Україна", — зазначила вона.

Дівчина Кейра професійний глядач Євробачення, адже спостерігає за конкурсом понад 10 років. Особливу увагу вона віддає хореографічним номерам.

"Я вже була на репетиції після обіду, і мені дуже сподобалися Бельгія та Хорватія, а також хореографія з Кіпру", — сказала глядачка.

Дівчина з Англії живе у Швейцарії понад 25 років і нарешті збулась її дитяча мрія побачити Євробачення наживо.

"Я любила цей конкурс з дитинства, і я така щаслива, що нарешті прийшла подивитися на нього. На конкурсі я вболіватиму за Ісландію, адже мені дуже сподобався їхній біт", — сказала англійка.

Нагадаємо, гурт Ziferblat, який представлятиме Україну на Євробаченні-2025, різко відреагував на запитання данського журналіста Девіда Попеску щодо війни в нашій країні.

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