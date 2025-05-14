Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Кого поддержат фанаты Евровидения — Новини.LIVE все выяснили arrow

Кого поддержат фанаты Евровидения — Новини.LIVE все выяснили

14 мая 2025 00:28
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Фанаты Евровидения уже определились с фаворитами и среди них есть сторонники Украины
Зрители песенного конкурса Евровидение-2025. Фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В швейцарском Базеле стартовал первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025, на котором Украину будут представлять ребята из Ziferblat. Команда Новини.LIVE присутствовала на мероприятии и журналистка Елена Халик расспрашивала зрителей об их фаворитах.

Ответы зрителей и другие сюжеты с Евровидения доступны на канале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кого будут поддерживать зрители Евровидения

Парень из Литвы выбрал для себя основным фаворитом Shkodra Elektronike из Албании. Однако и Ziferblat в его списке также есть.

"Я больше болею за Албанию, но, безусловно, Ziferblat входит в мою пятерку фаворитов в первом полуфинале и финале. Так что я очень надеюсь и держу кулаки за то, чтобы они прошли в финал", — сказал зритель.

Молодая девушка из Азербайджана будет поддерживать не только Mamagama с песней "Run With U". Есть у фанатки и другие фавориты.

"Сегодня у меня есть несколько любимчиков: Албания, Швеция, также Португалия. Возможно, и Украина", — отметила она.

Девушка Кейра профессиональный зритель Евровидения, ведь наблюдает за конкурсом более 10 лет. Особое внимание она отдает хореографическим номерам.

"Я уже была на репетиции после обеда, и мне очень понравились Бельгия и Хорватия, а также хореография с Кипра", — сказала зрительница.

Девушка из Англии живет в Швейцарии более 25 лет и наконец сбылась ее детская мечта увидеть Евровидение вживую.

"Я любила этот конкурс с детства, и я так счастлива, что наконец пришла посмотреть на него. На конкурсе я буду болеть за Исландию, ведь мне очень понравился их бит", — сказала англичанка.

Напомним, группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025, резко отреагировала на вопрос датского журналиста Дэвида Попеску о войне в нашей стране.

Победители Евровидения-2024 Nemo поделились собственным прогнозом на нынешний конкурс. Стало известно, есть ли в этом прогнозе Украина.

Евровидение музыка Швейцария конкурс Ziferblat
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:54 Польские перевозчики разблокировали "Ягодин — Дорогуск"

01:10 Будут мощные санкции — Макрон пригрозил Кремлю

01:03 Волонтер помогал мужчинам выезжать за границу — что решил суд

00:51 Очередного лидера ХАМАС могли ликвидировать — атака Израиля

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было - 80x80

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

00:33 Мужчина оспаривал штраф за неприбытие в ТЦК — что решил суд

00:30 Мобилизация лица с отсрочкой — законность действий ТЦК

00:29 На Киевщине раздаются взрывы — в ОВА прокомментировали обстрел

00:28 Кого поддержат фанаты Евровидения — Новини.LIVE все выяснили

00:24 Италия призывает РФ к мирным переговорам и прекращению огня

01:54 Польские перевозчики разблокировали "Ягодин — Дорогуск"

01:10 Будут мощные санкции — Макрон пригрозил Кремлю

01:03 Волонтер помогал мужчинам выезжать за границу — что решил суд

00:51 Очередного лидера ХАМАС могли ликвидировать — атака Израиля

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было - 80x80

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

00:33 Мужчина оспаривал штраф за неприбытие в ТЦК — что решил суд

00:30 Мобилизация лица с отсрочкой — законность действий ТЦК

00:29 На Киевщине раздаются взрывы — в ОВА прокомментировали обстрел

00:28 Кого поддержат фанаты Евровидения — Новини.LIVE все выяснили

00:24 Италия призывает РФ к мирным переговорам и прекращению огня

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

13 мая

19:44 Получил штраф от ТЦК — что стоит знать перед оплатой

06:03 Продуктовый кризис — может ли Украина обеспечить себя овощами

12 мая

22:33 Встреча Зеленского и Путина, что она будет означать для одесситов

8 мая

20:16 Кабачки, клубника и мясо — цены на одесском рынке в мае

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

05:21 Красные линии Украины — судьба оккупированных территорий

7 мая

19:33 Обещания Трампа и роль Украины — перспективы завершения войны

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:05 Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

19:05 Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

10:47 Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

17:30 Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

05:45 Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

6 мая 2025

09:15 Что означает странный красный плюс на светофоре

3 мая 2025

15:15 За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

14:20 Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

1 мая 2025

18:01 Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется

9 мая 2025

14:30 Уровень "минималки" в Украине — что хотят изменить с 1 июля