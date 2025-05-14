Фанаты Евровидения уже определились с фаворитами и среди них есть сторонники Украины

Зрители песенного конкурса Евровидение-2025. Фото: Новини.LIVE

В швейцарском Базеле стартовал первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025, на котором Украину будут представлять ребята из Ziferblat. Команда Новини.LIVE присутствовала на мероприятии и журналистка Елена Халик расспрашивала зрителей об их фаворитах.

Ответы зрителей и другие сюжеты с Евровидения доступны на канале Новини.LIVE.

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Парень из Литвы выбрал для себя основным фаворитом Shkodra Elektronike из Албании. Однако и Ziferblat в его списке также есть.

"Я больше болею за Албанию, но, безусловно, Ziferblat входит в мою пятерку фаворитов в первом полуфинале и финале. Так что я очень надеюсь и держу кулаки за то, чтобы они прошли в финал", — сказал зритель.

Молодая девушка из Азербайджана будет поддерживать не только Mamagama с песней "Run With U". Есть у фанатки и другие фавориты.

"Сегодня у меня есть несколько любимчиков: Албания, Швеция, также Португалия. Возможно, и Украина", — отметила она.

Девушка Кейра профессиональный зритель Евровидения, ведь наблюдает за конкурсом более 10 лет. Особое внимание она отдает хореографическим номерам.

"Я уже была на репетиции после обеда, и мне очень понравились Бельгия и Хорватия, а также хореография с Кипра", — сказала зрительница.

Девушка из Англии живет в Швейцарии более 25 лет и наконец сбылась ее детская мечта увидеть Евровидение вживую.

"Я любила этот конкурс с детства, и я так счастлива, что наконец пришла посмотреть на него. На конкурсе я буду болеть за Исландию, ведь мне очень понравился их бит", — сказала англичанка.

Напомним, группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025, резко отреагировала на вопрос датского журналиста Дэвида Попеску о войне в нашей стране.

Победители Евровидения-2024 Nemo поделились собственным прогнозом на нынешний конкурс. Стало известно, есть ли в этом прогнозе Украина.