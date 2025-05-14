Евровидение 2025 — выступления всех финалистов первого полуфинала — видео

Евровидение-2025 — какими были выступления первых финалистов
В Базеле отгремел первый полуфинал "Евровидения-2025". Голосование уже определило имена первых финалистов конкурса, среди которых и украинская группа Ziferblat.
Новини.LIVE предлагает еще раз пересмотреть номера первой десятки, которая точно попадает в грандфинал.
Выступления первой десятки финалистов Евровидения-2025
Украина — Ziferblat с песней "Bird of Pray"
Норвегия — Kyle Alessandro с песней "Lighter"
Албания — Shkodra Elektronike с песней "Zjerm"
Швеция — KAJ с песней "Bara Bada Bastu"
Эстония — Tommy Cash с песней "Espresso Macchiato"
Исландия — VÆB с песней "RÓA"
Польша — Justyna Steczkowska с песней "GAJA"
Нидерланды — Claude с песней "C'est La Vie"
Сан-Марино — Gabry Ponte с песней "Tutta L'Italia"
Португалия — NAPA с песней "Deslocado"
Отметим, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенный конкурс, поэтому внимательно следят за тем, что происходит в Базеле. Так, наша редакция узнала, кого поддерживают фанаты на "Евровидения-2025".
А также мы рассказывали, о чем конкурсная песня группы Ziferblat — текст и перевод.
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