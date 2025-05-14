Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Евровидение-2025 — какими были выступления первых финалистов arrow

Евровидение-2025 — какими были выступления первых финалистов

14 мая 2025 01:05
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение 2025 — выступления всех финалистов первого полуфинала — видео
Ziferblat на сцене "Евровидения-2025". Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

В Базеле отгремел первый полуфинал "Евровидения-2025". Голосование уже определило имена первых финалистов конкурса, среди которых и украинская группа Ziferblat.

Новини.LIVE предлагает еще раз пересмотреть номера первой десятки, которая точно попадает в грандфинал.

Реклама
Читайте также:

Выступления первой десятки финалистов Евровидения-2025

Украина — Ziferblat с песней "Bird of Pray"

Норвегия — Kyle Alessandro с песней "Lighter"

Албания — Shkodra Elektronike с песней "Zjerm"

Швеция — KAJ с песней "Bara Bada Bastu"

Эстония — Tommy Cash с песней "Espresso Macchiato"

Исландия — VÆB с песней "RÓA"

Польша — Justyna Steczkowska с песней "GAJA"

Нидерланды — Claude с песней "C'est La Vie"

Сан-Марино — Gabry Ponte с песней "Tutta L'Italia"

Португалия — NAPA с песней "Deslocado"

Отметим, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенный конкурс, поэтому внимательно следят за тем, что происходит в Базеле. Так, наша редакция узнала, кого поддерживают фанаты на "Евровидения-2025".

А также мы рассказывали, о чем конкурсная песня группы Ziferblat — текст и перевод.

Евровидение музыка выступление конкурс Евровидение 2025
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:54 Польские перевозчики разблокировали "Ягодин — Дорогуск"

01:10 Будут мощные санкции — Макрон пригрозил Кремлю

01:03 Волонтер помогал мужчинам выезжать за границу — что решил суд

00:51 Очередного лидера ХАМАС могли ликвидировать — атака Израиля

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было - 80x80

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

00:33 Мужчина оспаривал штраф за неприбытие в ТЦК — что решил суд

00:30 Мобилизация лица с отсрочкой — законность действий ТЦК

00:29 На Киевщине раздаются взрывы — в ОВА прокомментировали обстрел

00:28 Кого поддержат фанаты Евровидения — Новини.LIVE все выяснили

00:24 Италия призывает РФ к мирным переговорам и прекращению огня

01:54 Польские перевозчики разблокировали "Ягодин — Дорогуск"

01:10 Будут мощные санкции — Макрон пригрозил Кремлю

01:03 Волонтер помогал мужчинам выезжать за границу — что решил суд

00:51 Очередного лидера ХАМАС могли ликвидировать — атака Израиля

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было - 80x80

Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

00:33 Мужчина оспаривал штраф за неприбытие в ТЦК — что решил суд

00:30 Мобилизация лица с отсрочкой — законность действий ТЦК

00:29 На Киевщине раздаются взрывы — в ОВА прокомментировали обстрел

00:28 Кого поддержат фанаты Евровидения — Новини.LIVE все выяснили

00:24 Италия призывает РФ к мирным переговорам и прекращению огня

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

13 мая

19:44 Получил штраф от ТЦК — что стоит знать перед оплатой

06:03 Продуктовый кризис — может ли Украина обеспечить себя овощами

12 мая

22:33 Встреча Зеленского и Путина, что она будет означать для одесситов

8 мая

20:16 Кабачки, клубника и мясо — цены на одесском рынке в мае

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

05:21 Красные линии Украины — судьба оккупированных территорий

7 мая

19:33 Обещания Трампа и роль Украины — перспективы завершения войны

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:05 Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

19:05 Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

10:47 Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

17:30 Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

05:45 Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

6 мая 2025

09:15 Что означает странный красный плюс на светофоре

3 мая 2025

15:15 За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

14:20 Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

1 мая 2025

18:01 Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется

9 мая 2025

14:30 Уровень "минималки" в Украине — что хотят изменить с 1 июля