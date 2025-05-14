Евровидение 2025 — выступления всех финалистов первого полуфинала — видео

Ziferblat на сцене "Евровидения-2025". Фото: eurovision.tv

В Базеле отгремел первый полуфинал "Евровидения-2025". Голосование уже определило имена первых финалистов конкурса, среди которых и украинская группа Ziferblat.

Новини.LIVE предлагает еще раз пересмотреть номера первой десятки, которая точно попадает в грандфинал.

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Выступления первой десятки финалистов Евровидения-2025

Украина — Ziferblat с песней "Bird of Pray"

Норвегия — Kyle Alessandro с песней "Lighter"

Албания — Shkodra Elektronike с песней "Zjerm"

Швеция — KAJ с песней "Bara Bada Bastu"

Эстония — Tommy Cash с песней "Espresso Macchiato"

Исландия — VÆB с песней "RÓA"

Польша — Justyna Steczkowska с песней "GAJA"

Нидерланды — Claude с песней "C'est La Vie"

Сан-Марино — Gabry Ponte с песней "Tutta L'Italia"

Португалия — NAPA с песней "Deslocado"

Отметим, Новини.LIVE официально аккредитованы на песенный конкурс, поэтому внимательно следят за тем, что происходит в Базеле. Так, наша редакция узнала, кого поддерживают фанаты на "Евровидения-2025".

А также мы рассказывали, о чем конкурсная песня группы Ziferblat — текст и перевод.