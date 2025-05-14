Перший півфінал Євробачення 2025 — список фіналістів

Євробачення-2025 — стали відомі імена перших фіналістів конкурсу
У швейцарському Базелі завершився перший півфінал "Євробачення-2025". Свої номери показали 15 країн-учасниць, але лише 10 з них отримали шанс потрапити до грандфіналу.
Новини.LIVE повідомляє про перших фіналістів.
Перші фіналісти "Євробачення-2025"
За результатами голосування до грандіозного фіналу конкурсу потрапили 10 країн — Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Польща, Нідерланди, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна.
Цього року участь у головному музичному конкурсі Європи взяли 37 країн. Але за кубок "Євробачення" змагатимуться 20 переможців півфіналів, а також представники "великої п'ятірки" (Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція) та країна-господарка Швейцарія, які автоматично потрапляють до фіналу.
Другий півфінал конкурсу відбудеться вже 15 травня. А грандіозний фінал глядачі побачать 17 травня.
Зазначимо, Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенний конкурс та уважно стежать за перебігом подій у самому Базелі.
Окрім того, наша редакція вела онлайн-трансляцію "Євробачення-2025".
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