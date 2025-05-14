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Євробачення-2025 — стали відомі імена перших фіналістів конкурсу

14 травня 2025 00:22
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Перший півфінал Євробачення 2025 — список фіналістів
Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

У швейцарському Базелі завершився перший півфінал "Євробачення-2025". Свої номери показали 15 країн-учасниць, але лише 10 з них отримали шанс потрапити до грандфіналу.

Новини.LIVE повідомляє про перших фіналістів.

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Перші фіналісти "Євробачення-2025"

За результатами голосування до грандіозного фіналу конкурсу потрапили 10 країн — Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Польща, Нідерланди, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна.

Хто у фіналі Євробачення-2025 - список
Список перших фіналістів Євробачення-2025. Фото: скриншот

Цього року участь у головному музичному конкурсі Європи взяли 37 країн. Але за кубок "Євробачення" змагатимуться 20 переможців півфіналів, а також представники "великої п'ятірки" (Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція) та країна-господарка Швейцарія, які автоматично потрапляють до фіналу.

Другий півфінал конкурсу відбудеться вже 15 травня. А грандіозний фінал глядачі побачать 17 травня.

Зазначимо, Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенний конкурс та уважно стежать за перебігом подій у самому Базелі.

Окрім того, наша редакція вела онлайн-трансляцію "Євробачення-2025".

А також ми розповідали, які шанси на перемогу в конкурсі букмекери прогнозували Україні.

Євробачення музика конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
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